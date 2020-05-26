Посмотрите, как выглядели знаменитые актеры до того, как сыграли свои культовые роли

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Одни герои нашей статьи пришли к славе уже в достаточно зрелом возрасте, как, к примеру, Пьер Ришар. А другие воплотили на экране несколько десятков разных образов, но в сознании зрителей прочно ассоциируются лишь с одной-единственной ролью. Так случилось в творческой биографии Ким Кэттролл и Мишель Мерсье. Объединяет их одно — в большинстве случаев мы не знаем, как они выглядели до того, как сыграли роли, которые можно назвать главными в их фильмографии.

AdMe.ru решил вспомнить, как выглядели наши любимые актеры до того, как воплотили на экране образы, которые полюбились миллионам зрителей.

12. Голди Хоун

1964 год

11. Ким Кэттролл

В фильмографии Ким Кэттролл более 80 ролей, сыгранных как на большом экране, так и на телевидении. Но, по иронии судьбы, она известна широкому зрителю как Саманта из телесериала «Секс в большом городе» (1998–2004). Позже актриса сыграет Саманту и в двух одноименных полнометражных лентах 2008-го и 2010 годов.

10. Арнольд Шварценеггер

1967 год

Шварценеггер с подросткового возраста занимался культуризмом. В 1966 году, в возрасте 19 лет, он занял второе место на международном конкурсе по культуризму «Мистер Вселенная». Спустя год Арнольд выигрывает этот титул. Первой актерской работой Шварценеггера стала роль в фильме «Геркулес в Нью-Йорке» (1970). Ну, а всемирную славу ему принес образ Терминатора Т-800 в серии фильмов «Терминатор».

9. Катрин Денёв

Статус звезды французская актриса обрела после роли в фильме «Шербурские зонтики» (1964). Это стало стартом ее блистательной карьеры, в которой были актерские работы в фильмах таких именитых режиссеров, как Роман Полански, Луис Бунюэль, Франсуа Озон, Ларс фон Триер.

8. Жюльет Бинош

1986 год

Бинош дебютировала в кино еще в возрасте 19 лет. В фильмографии французской актрисы немало ярких работ. Одни из самых известных массовому зрителей ролей — работа в фильме «Английский пациент», за которую Жюльет была удостоена премии «Оскар», а также работа в фильме «Шоколад», которая принесла ей номинацию на эту престижную премию.

7. Пьер Ришар

Успех Пьеру Ришару принесла главная роль в комедии «Высокий блондин в черном ботинке» 1972 года. На тот момент актеру было 38 лет. Другие известные фильмы Ришара, пользующиеся любовью зрителей и по сей день, — «Игрушка» (1976), «Укол зонтиком» (1980), «Невезучие» (1981), «Папаши» (1983), «Налево от лифта» (1988).

6. Джим Керри

Прирожденный комик Джим Керри с детства увлекался пародированием известных людей. Будущая звезда экрана начинала свою карьеру с работы в комедийных клубах. Успех к Керри пришел после работы над картиной «Эйс Вентура: Розыск домашних животных» в 1993 году. За этим последовали роли в комедиях «Маска» и «Тупой и еще тупее» (1994). Роль в картине «Шоу Трумана» 1998 года стала первой кинодрамой в карьере Керри. Сегодня актер продолжает активно работать в кино.

5. Рене Зеллвегер

1999 год

Рене Зеллвегер — очень разноплановая актриса. Она является лауреатом 2 премий «Оскар»: за драматические роли в фильмах «Холодная гора» (2003) и «Джуди» (2019). Помимо этого, в ее фильмографии немало удачных комедийных образов. Так, именно роль англичанки Бриджит Джонс (2001) принесла Рене первую номинацию на «Оскар» и любовь зрителей.

4. Вуди Аллен

В большинстве своих фильмов Аллен выступает не только в роли режиссера, но и автора сценария, а также актера. Его называют создателем жанра интеллектуальной комедии. Именно в этом жанре снят фильм «Энни Холл» (1977), который получил 4 премии «Оскар», в том числе в номинации «Лучший фильм», что необычно для комедии. Режиссер, которому 84 года, и сейчас активно работает, снимая по фильму в год.

3. Мелани Гриффит

1975 год

Свою первую серьезную роль Гриффит сыграла в фильме Артура Пенна «Ночные ходы» (1975). На тот момент ей было 18 лет. Ну, а признание критиков и зрителей к ней пришло благодаря роли в фильме «Деловая девушка» (1988). За эту работу она была номинирована на премию «Оскар» и стала лауреатом «Золотого глобуса». Гриффит снимается в кино и сегодня. Одна из последних работ актрисы — роль в фильме «Пираты Сомали» (2017).

2. Джейми Ли Кёртис

1977 год

Благодаря съемкам в популярных фильмах ужасов, Кёртис получила титул «королева крика». Одной из работ актрисы, особенно полюбившихся зрителям, стала роль в комедийном боевике Джеймса Кэмерона «Правдивая ложь» (1994). Образ женщины, которая сначала даже и не подозревает, что ее муж — специальный агент, принесла Кёртис премию «Золотой глобус». Актриса и сегодня активно играет в кино.

1. Мишель Мерсье

Всемирная слава к Мерсье пришла, когда она сыграла главную роль в костюмированном фильме по серии исторических приключенческих романов Сержа и Анны Голон «Анжелика». Всего было снято, с 1964-го по 1968 год, 5 фильмов об Анжелике. С тех пор имя Мишель ассоциируется с этой героиней, а все ее роли после окончания съемок в этом фильме не слишком успешны и малозаметны.