Посмотрите, как выглядели известные актеры задолго до наград и красных дорожек
Хотя современный Голливуд щедро балует нас премьерами, иногда приятно посмотреть пару-тройку старых фильмов. И не только ради того, чтобы погрузиться в теплую ламповую атмосферу и отдохнуть от ультрамодных спецэффектов, но и чтобы увидеть, какими были наши любимые актеры, когда они делали первые шаги в кинематографе.
Мы в AdMe.ru изучили наследие «фабрики грез» и узнали, как выглядели известные актеры во время своих кинодебютов.
1. Рами Малек
Звезда «Богемской рапсодии» впервые появился на экране, сыграв фараона Акменра в известной приключенческой комедии «Ночь в музее» в 2006 году.
2. Джаред Падалеки
Исполнитель роли Сэма Винчестера начал свою кинокарьеру с роли профессионального бейсболиста в спортивной драме «Внутренний мирок» 1999 года.
3. Кристин Дэвис
Дебют Шарлотты из знаменитой манхэттенской четверки состоялся в 1987 году, когда она сыграла в черной комедии «Резня в психушке».
4. Синтия Никсон
Коллега Кристин по «Сексу в большом городе» начала играть в кино еще подростком: Синтии досталась роль в молодежной мелодраме «Маленькие прелестницы» в 1980 году.
5. Кейли Куоко
Знаменитая Пенни из «Теории Большого взрыва» также рано начала сниматься в кино: Кейли было всего 7, когда она исполнила роль в триллере «Зыбучие пески: Нет выхода» в 1992 году.
6. Джонни Галэки
Карьера исполнителя роли доктора Леонарда началась с роли в ситкоме «Розанна», который транслировался по ТВ в поздних 80-х и ранних 90-х.
7. Келли Райли
Звезда «Шерлока» и «Настоящего детектива» впервые появилась на экране в 1995 году, сыграв в драматическом сериале «Главный подозреваемый».
8. Хьюго Уивинг
Всем известный Эрлонд из «Властелина колец» впервые снялся в кино в 1989 году, сыграв адвоката в остросюжетной драме «Бангкок Хилтон».
9. Дэвид Теннант
Десятый Доктор начал с эпизодической роли пьяного студента в фильме «Джуд» по мотивам романа Томаса Харди в 1996 году.
10. Майкл Сера
Популярный канадский актер и музыкант дебютировал в кино в 1999 году, сыграв в детском комедийном сериале «Я был пришельцем из 6-го класса». Тогда будущей звезде было 11 лет.
11. Софи Хантер
Британская актриса начала свою кинокарьеру в 2004 году с роли в полицейской драме «Убийства в Мидсомере».
12. Дэниел Крэйг
Шестой Джеймс Бонд в первый раз появился на киноэкране, снявшись в мини-сериале «Англо-саксонские позы» в 1992 году.
13. Мартин Фримен
Первой для звезды «Хоббита» и «Шерлока» стала небольшая роль в культовом детективном сериале «Чисто английское убийство» 1997 года.
14. Галь Гадот
Чудо-женщина начинала кинокарьеру в 2007 году в израильском драматическом сериале «Куколки».
15. Сара Чок
Звезда «Клиники» дебютировала в кино, снявшись в комедии «Эрнест идет в школу» 1994 года.
Как вы считаете, влияет ли первая роль актера на его дальнейший творческий путь?