Посмотрите, как выглядели известные актеры задолго до наград и красных дорожек

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Хотя современный Голливуд щедро балует нас премьерами, иногда приятно посмотреть пару-тройку старых фильмов. И не только ради того, чтобы погрузиться в теплую ламповую атмосферу и отдохнуть от ультрамодных спецэффектов, но и чтобы увидеть, какими были наши любимые актеры, когда они делали первые шаги в кинематографе.

Мы в AdMe.ru изучили наследие «фабрики грез» и узнали, как выглядели известные актеры во время своих кинодебютов.

1. Рами Малек

Звезда «Богемской рапсодии» впервые появился на экране, сыграв фараона Акменра в известной приключенческой комедии «Ночь в музее» в 2006 году.

2. Джаред Падалеки

Исполнитель роли Сэма Винчестера начал свою кинокарьеру с роли профессионального бейсболиста в спортивной драме «Внутренний мирок» 1999 года.

3. Кристин Дэвис

Дебют Шарлотты из знаменитой манхэттенской четверки состоялся в 1987 году, когда она сыграла в черной комедии «Резня в психушке».

4. Синтия Никсон

Коллега Кристин по «Сексу в большом городе» начала играть в кино еще подростком: Синтии досталась роль в молодежной мелодраме «Маленькие прелестницы» в 1980 году.

5. Кейли Куоко

Знаменитая Пенни из «Теории Большого взрыва» также рано начала сниматься в кино: Кейли было всего 7, когда она исполнила роль в триллере «Зыбучие пески: Нет выхода» в 1992 году.

6. Джонни Галэки

Карьера исполнителя роли доктора Леонарда началась с роли в ситкоме «Розанна», который транслировался по ТВ в поздних 80-х и ранних 90-х.

7. Келли Райли

Звезда «Шерлока» и «Настоящего детектива» впервые появилась на экране в 1995 году, сыграв в драматическом сериале «Главный подозреваемый».

8. Хьюго Уивинг

Всем известный Эрлонд из «Властелина колец» впервые снялся в кино в 1989 году, сыграв адвоката в остросюжетной драме «Бангкок Хилтон».

9. Дэвид Теннант

Десятый Доктор начал с эпизодической роли пьяного студента в фильме «Джуд» по мотивам романа Томаса Харди в 1996 году.

10. Майкл Сера

Популярный канадский актер и музыкант дебютировал в кино в 1999 году, сыграв в детском комедийном сериале «Я был пришельцем из 6-го класса». Тогда будущей звезде было 11 лет.

11. Софи Хантер

Британская актриса начала свою кинокарьеру в 2004 году с роли в полицейской драме «Убийства в Мидсомере».

12. Дэниел Крэйг

Шестой Джеймс Бонд в первый раз появился на киноэкране, снявшись в мини-сериале «Англо-саксонские позы» в 1992 году.

13. Мартин Фримен

Первой для звезды «Хоббита» и «Шерлока» стала небольшая роль в культовом детективном сериале «Чисто английское убийство» 1997 года.

14. Галь Гадот

Чудо-женщина начинала кинокарьеру в 2007 году в израильском драматическом сериале «Куколки».

15. Сара Чок

Звезда «Клиники» дебютировала в кино, снявшись в комедии «Эрнест идет в школу» 1994 года.