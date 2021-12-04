Мы представили, как выглядели бы персонажи мегапопулярных сериалов, если бы их снимали у нас

Часто актеры в нашем сознании неразрывно связаны с персонажами, которых они сыграли. Например, вспоминая Дейенерис из «Игры престолов», мы сразу представляем Эмилию Кларк, а королева Зена у нас ассоциируется с Люси Лоулесс. Но ведь в каждой стране есть свои звезды, которые могли бы сыграть эти роли ничуть не хуже.