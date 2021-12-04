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Мы представили, как выглядели бы персонажи мегапопулярных сериалов, если бы их снимали у нас

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Часто актеры в нашем сознании неразрывно связаны с персонажами, которых они сыграли. Например, вспоминая Дейенерис из «Игры престолов», мы сразу представляем Эмилию Кларк, а королева Зена у нас ассоциируется с Люси Лоулесс. Но ведь в каждой стране есть свои звезды, которые могли бы сыграть эти роли ничуть не хуже.

Мы в AdMe.ru решили пофантазировать, кто из наших актеров и актрис мог бы перевоплотиться в персонажей культовых сериалов.

Игра престолов

Дейенерис Таргариен — Александра Бортич.

Джон Сноу — Кирилл Дыцевич.

Серсея Ланнистер — Олеся Судзиловская.

Зачарованные

Фиби Холливелл — Анна Ковальчук.

Пейдж Мэтьюс — Анна Михайловская.

Пайпер Холливелл — Чулпан Хаматова.

Игра в кальмара

Сон Ки Хун — Владимир Машков.

Чхо Сан Воо — Сергей Безруков.

Кан Сэ Бек — Любовь Аксенова.

Клон

Жади Рашид — Паулина Андреева.

Лукас Феррас, Диогу Феррас, Леандро Эдвалду — Станислав Бондаренко.

Саид Рашид — Юрий Батурин.

Сверхъестественное

Сэм Винчестер — Данила Козловский.

Дин Винчестер — Александр Петров.

Кастиэль — Денис Шведов.

Санта-Барбара

Иден Кэпвелл — Екатерина Кузнецова.

Круз Кастильо — Александр Дьяченко.

Ходячие мертвецы

Ниган Смит — Михаил Пореченков.

Рик Граймс — Константин Хабенский.

Дэрил Диксон — Дмитрий Нагиев.

Зена — королева воинов

Зена — Настасья Самбурская.

Габриэль — Екатерина Климова.

Кто из предложенных кандидатов приглянулся вам больше всех? Кого бы вы предложили на роли в известных сериалах?

Фото на превью Game of Thrones / HBO, East News, Game of Thrones / HBO, Мой любимый друг / Киевтелефильм
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