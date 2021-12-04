Мы представили, как выглядели бы персонажи мегапопулярных сериалов, если бы их снимали у нас
Часто актеры в нашем сознании неразрывно связаны с персонажами, которых они сыграли. Например, вспоминая Дейенерис из «Игры престолов», мы сразу представляем Эмилию Кларк, а королева Зена у нас ассоциируется с Люси Лоулесс. Но ведь в каждой стране есть свои звезды, которые могли бы сыграть эти роли ничуть не хуже.
Мы в AdMe.ru решили пофантазировать, кто из наших актеров и актрис мог бы перевоплотиться в персонажей культовых сериалов.
Игра престолов
Дейенерис Таргариен — Александра Бортич.
Джон Сноу — Кирилл Дыцевич.
Серсея Ланнистер — Олеся Судзиловская.
Зачарованные
Фиби Холливелл — Анна Ковальчук.
Пейдж Мэтьюс — Анна Михайловская.
Пайпер Холливелл — Чулпан Хаматова.
Игра в кальмара
Сон Ки Хун — Владимир Машков.
Чхо Сан Воо — Сергей Безруков.
Кан Сэ Бек — Любовь Аксенова.
Клон
Жади Рашид — Паулина Андреева.
Лукас Феррас, Диогу Феррас, Леандро Эдвалду — Станислав Бондаренко.
Саид Рашид — Юрий Батурин.
Сверхъестественное
Сэм Винчестер — Данила Козловский.
Дин Винчестер — Александр Петров.
Кастиэль — Денис Шведов.
Санта-Барбара
Иден Кэпвелл — Екатерина Кузнецова.
Круз Кастильо — Александр Дьяченко.
Ходячие мертвецы
Ниган Смит — Михаил Пореченков.
Рик Граймс — Константин Хабенский.
Дэрил Диксон — Дмитрий Нагиев.
Зена — королева воинов
Зена — Настасья Самбурская.
Габриэль — Екатерина Климова.
Кто из предложенных кандидатов приглянулся вам больше всех? Кого бы вы предложили на роли в известных сериалах?