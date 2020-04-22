Посмотрите, как выглядели 14 современных телеведущих до того, как о них узнала вся страна

16 8 15 15k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Средний россиянин смотрит телевизор около 4 часов в день, а жители нашей страны старше 54 лет тратят на это занятие до 6 часов в сутки. Поэтому говорить о закате телевидения пока определенно рано. То и дело создаются новые популярные проекты, в которых появляются дебютанты или известные ведущие, уже завоевавшие нашу любовь.

Мы в AdMe.ru решили узнать, как выглядели 14 современных телеведущих до того, как о них узнала вся страна.

14. Тина Канделаки

Тина родилась в Тбилиси и там же начала карьеру на радио и телевидении. В 1995 году переехала в Москву, где работала на различных радиостанциях и телеканалах. Популярность пришла к девушке в 2003 году после выхода передач «Детали» и «Самый умный».

13. Яна Чурикова

Девушка начала работать корреспондентом в газете в 14 лет, а в 18 попала на телевидение. Уже в 20 Яна вела шоу «12 злобных зрителей» на MTV, а еще через 4 года дебютировала на Первом канале. Сегодня Чурикова является генеральным директором обновленного канала «MTV Россия», а в 2018 году была ведущей воссозданной передачи «12 злобных зрителей».

12. Юлия Меньшова

Будущая артистка родилась в звездной семье, и выбор профессии для нее был очевиден. В 1986 году девушка поступила на актерский факультет Школы-студии МХАТ, пройдя отбор под фамилией Большова, чтобы никто не заподозрил звездное родство. И уже в начале 90-х Юлия дебютировала в кинематографе и на телевидении.

11. Максим Галкин

Мальчик рано начал проявлять артистические способности, однако поступил в гуманитарный университет на факультет лингвистики. Вскоре он стал появляться на эстраде и одно время гастролировал с Михаилом Задорновым. В 2001 году Галкин стал ведущим шоу «Кто хочет стать миллионером?» и с тех пор практически не пропадает с телеэкранов.

10. Алла Довлатова

Алла начала работать на радио в 1990 году, ей было всего 16 лет. Вскоре она освоила профессию актрисы и начала сниматься преимущественно в сериалах, а в начале 2000-х дебютировала в качестве телеведущей.

9. Лера Кудрявцева

Карьеру будущая звезда начинала бэк-вокалисткой и танцовщицей у Евгения Осина и Богдана Титомира. А уже с 24 лет Лера стала появляться в телевизионных шоу на «Муз-ТВ», ТНТ и НТВ. Сегодня она ведет популярную передачу «Секрет на миллион» на НТВ.

8. Анфиса Чехова

Анфиса мечтала стать актрисой и со второго раза поступила в ГИТИС, откуда ее отчислили. Но это не помешало Чеховой начать музыкальную карьеру в группе «Безумные светлячки», а после стать телеведущей на «Муз-ТВ». Популярность ей принесло откровенное шоу «Секс с Анфисой Чеховой».

7. Жанна Бадоева

Жанна окончила режиссерский факультет и работала в одном из киевских вузов. А после девушка стала одним из авторов телепроекта «Орел и решка» и дебютировала там в качестве ведущей вместе со своим мужем. С 2019 года Бадоева является создателем и ведущей программы «Жизнь других» на Первом канале.

6. Лариса Гузеева

Лариса с детства мечтала стать актрисой, поступила в театральный институт и подрабатывала моделью. Уже в 24 года она получила свою первую главную роль, которая принесла ей всесоюзную популярность, — Ларисы Огудаловой в «Жестоком романсе». С 2001 года Гузеева работает на телевидении, а с 2008 года является бессменной ведущей шоу «Давай поженимся» на Первом канале.

5. Антон Привольнов

В 15 лет Антон поступил в ГИТИС, соврав комиссии, что ему 17. А через 4 года он начал карьеру на телевидении: с 2006-го по 2018-й вел популярную передачу «Контрольная закупка». Долгое время Привольнов являлся основным ведущим программы «Доброе утро» на Первом канале. Сейчас специализируется на проведении публичных мероприятий.

4. Регина Тодоренко

Немногие знают, что карьера девушки началась задолго до шоу «Орел и решка». Еще в 17 лет она дебютировала в качестве ведущей телеконкурса «Золотая десятка», а затем приняла участие в украинской «Фабрике звезд — 2». В 2017 году Регина завершила работу в тревел-шоу «Орел и решка». Сейчас Тодоренко ведет несколько передач на телеканале «Пятница».

3. Эвелина Бледанс

Окончив актерский факультет в 1990 году, Эвелина стала участницей комик-труппы «Маски», с которой сотрудничала вплоть до 2005 года. После вела откровенное шоу «Сексуальная революция с Эвелиной Бледанс» и успела побывать ведущей еще нескольких проектов на телеканалах в России и Казахстане.

2. Василиса Володина

Василиса получила экономическое образование, однако с ранних лет проявляла интерес к эзотерике и астрологии. В 1992 году 18-летняя девушка начала работать астрологом, а в 2006-м появилась на телевидении в программе «Звездная ночь с Василисой Володиной». С 2008 года является одной из ведущих шоу «Давай поженимся» на Первом канале.

1. Ксения Бородина

Девушка получила образование по специальности «менеджер по туризму», поступив сразу на 2-й курс института. Однако еще в 2002 году 19-летняя Ксения начала прокладывать себе путь на телевидение, участвуя в шоу «Окна» и «Девичьи слезы». В 2004 году Бородина стала ведущей телепроекта «Дом-2», который принес ей популярность.