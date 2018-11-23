Посмотрите, как создаются монстры в кино. Закадровые фото наконец объясняют, почему получается так реалистично

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Кино — это настоящая магия. И чем больше вы о нем узнаёте, тем больше в это верите. Даже закадровые моменты, фотографии сцен без спецэффектов и портреты актеров без грима не могут убедить в обратном.

Мы в AdMe.ru настоящие киноманы, поэтому любим узнавать больше о любимых фильмах. Нам стало интересно, как появляются монстры, которые пугают нас в кино.

Шон Харрисон создает тролля для фильма «Гарри Поттер и философский камень»

А вот так выглядели за кадром пауки, которых так боялся Рон

Василиск для «Гарри Поттера и тайной комнаты»

Создание «Чужого» (1986)

«Чужой против Хищника» (2004)

Художник студии Spectral Motion работает над маской Бердмена

Адам Догерти 15 лет создает монстров для фильмов. Последняя его работа — динозавры для «Мира юрского периода — 2»

С ним работала целая команда профессионалов

Даг Джонс превращается в человека-амфибию в «Форме воды»

Специалист по спецэффектам и гриму Рик Бейкер работает в этой индустрии больше 40 лет. Благодаря ему мы знаем Гринча

Кинг-Конг — тоже его работа

Грим клоуна Пеннивайза из «Оно» делал Алек Гиллис

Стюарт Фриборн проверяет зубные протезы Чубакки

Битлджус поправляет свой мейкап

Чудовище из старого тисового дерева в «Голосе монстра»

Бледный человек за кадром «Лабиринта Фавна» не такой уж и страшный

Человек-амфибия из фильма «Хеллбой: Герой из пекла»

За кадром «Охотников за приведениями»

Юный Леонардо Ди Каприо на съемках «Зубастиков-3»

Хоккейные маски для фильма «Пятница, 13-е: Джейсон жив»

«Звездные войны. Эпизод V: Империя наносит ответный удар» (1980)