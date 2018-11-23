Посмотрите, как создаются монстры в кино. Закадровые фото наконец объясняют, почему получается так реалистично
Кино — это настоящая магия. И чем больше вы о нем узнаёте, тем больше в это верите. Даже закадровые моменты, фотографии сцен без спецэффектов и портреты актеров без грима не могут убедить в обратном.
Мы в AdMe.ru настоящие киноманы, поэтому любим узнавать больше о любимых фильмах. Нам стало интересно, как появляются монстры, которые пугают нас в кино.
Шон Харрисон создает тролля для фильма «Гарри Поттер и философский камень»
А вот так выглядели за кадром пауки, которых так боялся Рон
Василиск для «Гарри Поттера и тайной комнаты»
Создание «Чужого» (1986)
«Чужой против Хищника» (2004)
Художник студии Spectral Motion работает над маской Бердмена
Адам Догерти 15 лет создает монстров для фильмов. Последняя его работа — динозавры для «Мира юрского периода — 2»
С ним работала целая команда профессионалов
Даг Джонс превращается в человека-амфибию в «Форме воды»
Специалист по спецэффектам и гриму Рик Бейкер работает в этой индустрии больше 40 лет. Благодаря ему мы знаем Гринча
Кинг-Конг — тоже его работа
Грим клоуна Пеннивайза из «Оно» делал Алек Гиллис
Стюарт Фриборн проверяет зубные протезы Чубакки
Битлджус поправляет свой мейкап
Чудовище из старого тисового дерева в «Голосе монстра»
Бледный человек за кадром «Лабиринта Фавна» не такой уж и страшный
Человек-амфибия из фильма «Хеллбой: Герой из пекла»
За кадром «Охотников за приведениями»
Юный Леонардо Ди Каприо на съемках «Зубастиков-3»
Хоккейные маски для фильма «Пятница, 13-е: Джейсон жив»
«Звездные войны. Эпизод V: Империя наносит ответный удар» (1980)
Какая работа показалась вам самой крутой? Рассказывайте в комментариях.
Фото на превью Spectral Motion / facebook , Birdman / Fox Searchlight Pictures