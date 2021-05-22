Посмотрите, как по-разному выглядят звездные мамы и дочери в одном возрасте
Говорят, яблочко от яблони недалеко падает: дети перенимают черты характера, увлечения, а иногда и профессию родителей. Особенно ярко это заметно в семьях знаменитостей. Однако порой внешность мам и дочек существенно отличается: глядя на некоторые фотографии, трудно угадать родство.
AdMe.ru прошерстил фотоальбомы и сравнил снимки знаменитых мам и дочерей, сделанные в одном и том же возрасте.
1. Голди Хоун и Кейт Хадсон (41 год)
2. Мелани Гриффит и Дакота Джонсон (30 лет)
3. Ингрид Бергман и Изабелла Росселлини (41 год)
4. Деми Мур и Румер Уиллис (32 года)
5. Джейн Биркин и Лу Дуайон (38 лет)
6. Изабель Юппер и Лолита Шамма (35 лет)
7. Дайан Ладд и Лора Дерн (54 года)
8. Грейс Келли и Каролина Гримальди (43 года)
9. Натали Бай и Лора Смет (35 лет)
10. Мэри Джо и Зоуи Дешанель (37 лет)
11. Шэрон и Келли Осборн (29 лет)
12. Наоми и Эшли Джадд (43 года)
13. Джуди Гарленд и Лайза Миннелли (20 лет)
14. Джанет Ли и Джейми Ли Кертис (26 лет)
15. Ума Турман и Майя Хоук (20 лет)
16. Энни и Лола Леннокс (29 лет)
17. Джерри Холл и Джорджия Мэй Джаггер (27 лет)
18. Джоан и Мелисса Риверз (49 лет)
На кого из родителей в молодости больше похожи вы: на маму или на папу?
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