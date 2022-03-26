Посмотрите, как наших любимых киноперсонажей сыграли разные актеры и актрисы

Многих киноперсонажей играли разные актеры, взять хотя бы Джеймса Бонда. Зрители годами не могут прийти к единому мнению, кто из исполнителей справился со своей ролью круче — Пирс Броснан, Шон Коннери, Дэниел Крейг или Тимоти Далтон. А Шерлока Холмса в разные годы изобразили Василий Ливанов, Максим Матвеев и Игорь Петренко. У каждого получился свой неповторимый образ.

Мы в AdMe.ru решили вспомнить персонажей, за которых брались многие мастера своего дела. В качестве бонуса обсудим роль, которую в разное время сыграли знаменитые отец и дочь.

Женя и Костя Лукашины

30 лет спустя режиссер Тимур Бекмамбетов решил снять сиквел рязановской комедии «Ирония судьбы, или С легким паром!». Главную роль (такого же, как и в старом фильме, перепутавшего городá героя) сыграл Константин Хабенский. И если у Андрея Мягкова получился яркий герой, образ которого принес ему всенародную любовь, второму актеру достались лишь критические отзывы зрителей. Герой комедии Рязанова был знаком каждому, его считали «обычным», своим. Персонаж Хабенского произвел впечатление равнодушного человека. Он стал скорее блеклой пародией на культового Женю Лукашина.

Дубровский

В приключенческой мелодраме 1988 года по роману Пушкина «Дубровский» главную роль сыграл молодой Михаил Ефремов. Зрители писали, что в его героя просто невозможно не влюбиться: таким он получился интеллигентным, да еще с сильным характером. К тому же актеру удалось передать на экране душевые терзания разбойника. Экранизация 2014 года — это современная трактовка пушкинской истории. Главную роль в ней исполнил Данила Козловский. Эта версия не снискала любви публики и получила достаточно низкие оценки, однако исполнителя роли Дубровского зрители назвали главным сокровищем этой ленты. Козловский сумел одним взглядом передать все эмоции, что пережил его персонаж.

Дарья Булавина

Нина Веселовская и Анна Чиповская в разные годы сыграли Дарью Булавину из трилогии Алексея Толстого «Хождение по мукам». Для Нины эта роль стала дебютной, после нее девушку стали звать в другие проекты. К актрисе пришли слава и народная любовь, ее узнавали на улице, просили автографы. По сей день работу Веселовской называют одним из лучших воплощений этой героини. У Анны Чиповской сыграть становление такого сложного персонажа не получилось. В отзывах к сериалу зрители пишут, что ее Даша совершенно не меняется на протяжении всего сюжета. И это притом, что по задумке автора Булавина не единожды претерпевает трансформацию: сначала она из девочки-подростка превращается в женщину, а после — в боевую подругу.

Доцент и Смайлик

Еще одна современная интерпретация классики, которая с треском провалилась, — «Джентльмены, удачи!». Сюжет похож на оригинал, но отображает реалии XXI века. Вместо заведующего детсадом — детский аниматор, вместо прозвища Доцент — Смайлик, а на месте Евгения Леонова — Сергей Безруков. Продюсером ремейка стал, как и в истории с продолжением «Иронии судьбы, или С легким паром!», Тимур Бекмамбетов. Леонов показал гениальную игру. Это подтверждает многолетняя любовь публики к фильму «Джентльмены удачи». Его герою Трошкину даже установлено несколько памятников. А вот работу Безрукова зрители оценили отрицательно, назвав его игру сплошными кривляниями. При всем своем таланте затмить образ старшего коллеги актер не сумел.

Игорь Грушко и Игорь Глушко

Роль Игоря Грушко в картине Владимира Меньшова «Розыгрыш» для 16-летнего Дмитрия Харатьяна стала дебютной, и даже слишком успешной. По воспоминаниям артиста, с настигнувшей после выхода фильма славой ему было непросто справиться. Исполнителю этой же роли в ремейке 2008 года рэперу Noize MС не нужно было бояться подобного. Иван Алексеев (так на самом деле зовут музыканта) пришел на съемочную площадку уже знаменитым. Его актерскую игру зрители оценили высоко, хотя сам ремейк получил более низкие оценки, чем оригинал.

Бортпроводница

В фильме 1968 года «Еще раз про любовь» главную героиню — бортпроводницу Наташу — сыграла Татьяна Доронина. Возможно, у актрисы получилось так органично вжиться в эту роль, поскольку именно под нее ее и писали: режиссер не видел никого другого на этом месте. Зрители тут же полюбили героиню, такую откровенную для тех времен. Все женщины мечтали быть похожими на очаровательную блондинку. После такого колоссального успеха снять достойный ремейк на «Еще раз про любовь» было непросто. Но, кажется, у режиссера Веры Сторожевой это получилось. Роль бортпроводницы (на этот раз по имени Лара) в фильме «Небо. Самолет. Девушка» исполнила Рената Литвинова. Как пишут в критических обзорах, свойственные актрисе манерность и театральность добавили образу хрупкости, и Литвинова тоже смогла влюбить в себя зрителя.

Нина

До роли студентки Нины из «Кавказской пленницы» Наталья Варлей никогда не снималась в кино: она выступала в цирке. Однако, как рассказывал режиссер Гайдай, природный артистизм девушки сделал свое дело. Критике подверглись актерские способности многих участников этой ленты, даже троицы Вицин — Никулин — Моргунов. Но не Варлей. Она, по мнению критиков, была очень хороша. Чего не скажешь о других исполнительницах роли Нины. В версии 2014 года девушку сыграла Анастасия Задорожная. И хотя создатели картины заявляли, что их произведение не ремейк, избежать сравнения актрис не получилось. Зрители отметили: Задорожная не тянет такую роль, ей не хватает харизмы. Провал ждал и Любовь Аксенову, которая сыграла Нину в ленте «Убежать, догнать, влюбиться». По мнению публики, девушке совсем не удалось передать образ героини.

Петр Верховенский

Петра Верховенского из романа Достоевского «Бесы» сыграли Евгений Стычкин (мини-сериал 2006 года), Антон Шагин (мини-сериал 2014-го) и Евгений Ткачук (фильм 2014 года). Игра Стычкина вызвала у зрителей недоумение: слишком комичным и непохожим на оригинал выглядел его персонаж. Шагину же достались аплодисменты, а в отзывах писали, что актер превзошел сам себя. Работу Евгения Ткачука тоже оценили высоко: зрители отметили, что его герой выглядел живо и трагично, как и положено по сюжету.

Эраст Фандорин

Приключениям Эраста Фандорина писатель Борис Акунин посвятил 20 лет работы и почти 2 десятка книг. А потому у читателей к моменту выхода экранизаций могло сложиться четкое представление о том, каким должен быть этот персонаж в кино. Фильм «Статский советник» завоевал множество номинаций и наград на разных кинофестивалях, но ни одна не была связана с исполнителем главной роли Олегом Меньшиковым. Зато мужчина снискал любовь публики. Его Фандорин получился таким же, как на страницах романа: элегантным, немногословным, с грациозной осанкой и легким заиканием, которое, по мнению зрителей, актер передал блестяще. В том же (2005-м) году вышла еще одна лента о приключениях этого героя. В «Турецком гамбите» ведущая роль досталась Егору Бероеву. После отзывов об игре Меньшикова могло показаться, что изобразить Фандорина еще лучше уже нереально, но Бероеву это удалось. Его персонаж оказался зрителям даже ближе и был еще более схож с литературным героем.

Бонус: Джонни и Маша Фест

Комедийный вестерн Аллы Суриковой «Человек с бульвара Капуцинов» ждал своего главного актера 5 лет. Именно столько Андрей Миронов отказывал режиссеру в съемках в данной комедии. А потом согласился — и после выхода картины был признан лучшим актером 1987 года. Кстати, никакого бульвара Капуцинов в Париже нет. Герои фильма так ошибочно назвали реально существующий бульвар Капуцинок. Спустя годы Сурикова решила снять продолжение этой истории, и в этот раз она указала в афише правильное географическое название. В комедии 2009 года главной звездой стала дочь Андрея Миронова — Мария. По сути, ей досталась папина роль — человека, который решил показать людям хорошее кино. Однако в этот раз на картину обрушился шквал критики, ее даже назвали худшим ремейком в истории. Дочь блиставшего в первом фильме Миронова, по мнению публики, сыграла ужасно и все испортила.