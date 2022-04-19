Посмотрите, как классно киношники подбирают актеров, чтобы показать персонажей в разном возрасте

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Когда создатели фильмов хотят максимально раскрыть характер героя, они показывают его и ребенком, и взрослым, а если понадобится, то и пожилым человеком. Современные технологии позволяют без проблем «состарить» актера. «Омолодить» тоже можно, но многие предпочитают действовать по старинке — подбирают похожего юного исполнителя.

Мы в AdMe.ru вспомнили некоторые из наших любимых фильмов и сериалов и посмотрели, насколько удачно подобрали для них маленьких актеров.

Наташа Романофф — «Черная Вдова»

Скарлетт Йоханссон и Эвер Андерсон.

Магнето / Эрик Леншерр — «Люди Икс: Первый класс»

Майкл Фассбендер и Билл Милнер.

Профессор Икс / Чарльз Ксавьер — «Люди Икс: Первый класс»

Джеймс Макэвой и Лоуренс Белчер.

Питер Квилл — «Стражи Галактики»

Крис Прэтт и Уайатт Олефф.

Джон Толкин — «Толкин»

Николас Холт и Гарри Джилби.

Элизабет Суонн — серия фильмов «Пираты Карибского моря»

Кира Найтли и Люсинда Драйзек.

Эггси — «Kingsman: Секретная служба»

Тэрон Эджертон и Алекс Николов.

Тоня Хардинг — «Тоня против всех»

Марго Робби и Маккенна Грейс.

Диана Принс — «Чудо-женщина 1984»

Галь Гадот и Лилли Аспелл.

Жюльен — «Влюбись в меня, если осмелишься»

Гийом Кане и Тибо Верхак.

Софи — «Влюбись в меня, если осмелишься»

Марион Котийяр и Жозефин Леба-Жоли.

Энакин Скайуокер — «Звездные войны. Эпизод I: Скрытая угроза» и «Звездные войны. Эпизод II: Атака клонов»



Хейден Кристенсен и Джейк Ллойд.

Саюри — «Мемуары гейши»

Чжан Цзыи и Судзука Ого.

Брюс Уэйн — «Бэтмен: Начало»

Кристиан Бейл и Гас Льюис.

Мёрфи — «Интерстеллар»

Джессика Честейн и Маккензи Фой.

Брайс Лоски — «Привет, Джули!»

Каллан Маколифф и Райан Кецнер.

Джули Бейкер — «Привет, Джули!»

Мадлен Кэрролл и Морган Лили.

Джеймс Кирк — «Звездный путь»

Крис Пайн и Джимми Беннетт.

Спок — «Звездный путь»

Закари Куинто и Джейкоб Коган.

Ванда Максимофф — «Ванда / Вижн»

Элизабет Олсен и Михаэла Расселл.