Посмотрите, как классно киношники подбирают актеров, чтобы показать персонажей в разном возрасте
Когда создатели фильмов хотят максимально раскрыть характер героя, они показывают его и ребенком, и взрослым, а если понадобится, то и пожилым человеком. Современные технологии позволяют без проблем «состарить» актера. «Омолодить» тоже можно, но многие предпочитают действовать по старинке — подбирают похожего юного исполнителя.
Мы в AdMe.ru вспомнили некоторые из наших любимых фильмов и сериалов и посмотрели, насколько удачно подобрали для них маленьких актеров.
Наташа Романофф — «Черная Вдова»
Скарлетт Йоханссон и Эвер Андерсон.
Магнето / Эрик Леншерр — «Люди Икс: Первый класс»
Майкл Фассбендер и Билл Милнер.
Профессор Икс / Чарльз Ксавьер — «Люди Икс: Первый класс»
Джеймс Макэвой и Лоуренс Белчер.
Питер Квилл — «Стражи Галактики»
Крис Прэтт и Уайатт Олефф.
Джон Толкин — «Толкин»
Николас Холт и Гарри Джилби.
Элизабет Суонн — серия фильмов «Пираты Карибского моря»
Кира Найтли и Люсинда Драйзек.
Эггси — «Kingsman: Секретная служба»
Тэрон Эджертон и Алекс Николов.
Тоня Хардинг — «Тоня против всех»
Марго Робби и Маккенна Грейс.
Диана Принс — «Чудо-женщина 1984»
Галь Гадот и Лилли Аспелл.
Жюльен — «Влюбись в меня, если осмелишься»
Гийом Кане и Тибо Верхак.
Софи — «Влюбись в меня, если осмелишься»
Марион Котийяр и Жозефин Леба-Жоли.
Энакин Скайуокер — «Звездные войны. Эпизод I: Скрытая угроза» и «Звездные войны. Эпизод II: Атака клонов»
Хейден Кристенсен и Джейк Ллойд.
Саюри — «Мемуары гейши»
Чжан Цзыи и Судзука Ого.
Брюс Уэйн — «Бэтмен: Начало»
Кристиан Бейл и Гас Льюис.
Мёрфи — «Интерстеллар»
Джессика Честейн и Маккензи Фой.
Брайс Лоски — «Привет, Джули!»
Каллан Маколифф и Райан Кецнер.
Джули Бейкер — «Привет, Джули!»
Мадлен Кэрролл и Морган Лили.
Джеймс Кирк — «Звездный путь»
Крис Пайн и Джимми Беннетт.
Спок — «Звездный путь»
Закари Куинто и Джейкоб Коган.
Ванда Максимофф — «Ванда / Вижн»
Элизабет Олсен и Михаэла Расселл.
Как вы считаете, для каких фильмов круче всего подобрали актера-ребенка?