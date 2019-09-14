Посмотрите, как изменились привлекательные российские актеры со времен своей первой роли

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Сегодня эти актеры — кумиры миллионов. Однако мало кто знает, какие фильмы стали для них дебютными. Кто-то начинал с совсем крошечных ролей, как, например, Вячеслав Разбегаев в «Перехвате», а кому-то досталась главная роль, как это было у Алексея Чадова в картине «Война».

Мы в AdMe.ru решили посмотреть, как выглядели российские актеры в своем первом фильме, и сравнить с тем, какие они сейчас.

1. Максим Аверин: «Любовь зла...» и «Склифосовский»

2. Федор Бондарчук: «Борис Годунов» и «Год культуры»

3. Артур Смольянинов: «Кто, если не мы» и «Конная полиция»

4. Михаил Пореченков: «Колесо любви» и «Гадалка»

5. Вячеслав Разбегаев: «Перехват» и «Проводник»

6. Гоша Куценко: «Мумия в наколках» и «Скорая помощь»

7. Евгений Миронов: «Жена керосинщика» и «Пробуждение»

8. Александр Балуев: «Егорка» и «Ковчег»

9. Владимир Машков: «Зверь ликующий» и «Миллиард»

10. Даниил Страхов: «Будем знакомы» и «Неопалимая купина»

11. Павел Прилучный: «Путейцы» и «В клетке»

12. Алексей Чадов: «Война» и «Улетный экипаж»

13. Иван Охлобыстин: «Обещаю быть» и «Вспышка»

14. Александр Петров: «Голоса» и «Герой»

15. Сергей Маковецкий: «Взять живым» и «Печень»

16. Дмитрий Певцов: «Конец света с последующим симпозиумом» и «На Париж!»

17. Павел Деревянко: «Ехали два шофера» и «За кулисами»

18. Евгений Цыганов: «Займемся любовью» и «Проводник»

19. Игорь Петренко: «Простые истины» и «Игра с огнем»

20. Максим Матвеев: «Спасибо за любовь!» и «Троцкий»

21. Александр Лазарев — младший: «Тайна Эдвина Друда» и «Дипломат»