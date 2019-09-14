Посмотрите, как изменились привлекательные российские актеры со времен своей первой роли
Сегодня эти актеры — кумиры миллионов. Однако мало кто знает, какие фильмы стали для них дебютными. Кто-то начинал с совсем крошечных ролей, как, например, Вячеслав Разбегаев в «Перехвате», а кому-то досталась главная роль, как это было у Алексея Чадова в картине «Война».
Мы в AdMe.ru решили посмотреть, как выглядели российские актеры в своем первом фильме, и сравнить с тем, какие они сейчас.
1. Максим Аверин: «Любовь зла...» и «Склифосовский»
2. Федор Бондарчук: «Борис Годунов» и «Год культуры»
3. Артур Смольянинов: «Кто, если не мы» и «Конная полиция»
4. Михаил Пореченков: «Колесо любви» и «Гадалка»
5. Вячеслав Разбегаев: «Перехват» и «Проводник»
6. Гоша Куценко: «Мумия в наколках» и «Скорая помощь»
© Мумия в наколках / Новый свет © Скорая помощь / Студия РиМ
7. Евгений Миронов: «Жена керосинщика» и «Пробуждение»
8. Александр Балуев: «Егорка» и «Ковчег»
9. Владимир Машков: «Зверь ликующий» и «Миллиард»
10. Даниил Страхов: «Будем знакомы» и «Неопалимая купина»
11. Павел Прилучный: «Путейцы» и «В клетке»
12. Алексей Чадов: «Война» и «Улетный экипаж»
13. Иван Охлобыстин: «Обещаю быть» и «Вспышка»
14. Александр Петров: «Голоса» и «Герой»
15. Сергей Маковецкий: «Взять живым» и «Печень»
16. Дмитрий Певцов: «Конец света с последующим симпозиумом» и «На Париж!»
17. Павел Деревянко: «Ехали два шофера» и «За кулисами»
18. Евгений Цыганов: «Займемся любовью» и «Проводник»
19. Игорь Петренко: «Простые истины» и «Игра с огнем»
20. Максим Матвеев: «Спасибо за любовь!» и «Троцкий»
21. Александр Лазарев — младший: «Тайна Эдвина Друда» и «Дипломат»
© Тайна Эдвина Друда / Главная редакция литературно-драматических программ Гостелерадио СССР © Дипломат / Красный квадрат
Смотрели ли вы первые фильмы хотя бы одного из этих актеров?
Фото на превью Любовь зла... / Мосфильм, Склифосовский 6 / Русское