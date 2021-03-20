Посмотрите, как изменились легендарные пары, за чьими отношениями будто еще вчера наблюдал весь мир

Все мы наблюдали за жизнью звездных пар, с нетерпением ждали появления популярных актеров и актрис вместе на красных дорожках и даже гадали, когда же они поженятся. Но затем пары резко пропадали с обложек глянца, а мы понемногу начинали о них забывать.

Сегодня мы в AdMe.ru хотим показать нашим читателям, как изменились известные и притягательные пары кинозвезд, чьи романтические отношения были в самом разгаре 10–20 лет назад.

Томми Ли и Памела Андерсон

С 1995 по 1998 год Памела Андерсон и Томми Ли были женаты. Они сыграли свадьбу на пляже в Канкуне спустя 96 часов после их первого свидания. У бывших супругов есть 2 сына — Брэндон Томас Ли и Дилан Джаггер Ли.

Сандра Буллок и Мэттью Макконахи

Сандра Буллок и Мэттью Макконахи были молодыми голливудскими возлюбленными, они встречались с 1996 по 1998 год. Мэттью влюбился в актрису во время съемок в фильме «Время убивать» в 1996 году.

Пенелопа Крус и Том Круз

У Пенелопы Крус были 3-летние отношения с Томом Крузом, начавшиеся после того, как они вместе появились в фильме «Ванильное небо». Отношения закончились в январе 2004 года.

Ричард Гир и Синди Кроуфорд

Кроуфорд вышла замуж за актера Ричарда Гира в 1991 году, когда ей было 25 лет, а ему — 42 года. Но спустя 4 года, в 1995 году, пара развелась.

Рене Зеллвегер и Брэдли Купер

Рене Зеллвегер и Брэдли Купер начали встречаться в 2009 году, а их знакомство состоялось в этом же году на съемках фильма «Дело № 39». Рассталась пара в 2011 году.

Кейт Мосс и Джонни Депп

С 1994 по 1997 год американский актер Джонни Депп и английская супермодель Кейт Мосс состояли в романтических отношениях.

Джастин Тимберлейк и Бритни Спирс

В начале 1999 года Джастин начал встречаться с певицей Бритни Спирс. Но пара резко рассталась после 3 лет отношений в 2002 году. А затем оба артиста выпустили культовые хиты, толчком к созданию которых послужил их разрыв, — «Cry Me a River» Джастина и «Everytime» Бритни.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек

У Бена Аффлека были 18-месячные отношения с Дженнифер Лопес — с 2002 по 2004 год. Они начали встречаться в июле, после совместной работы на съемочной площадке фильма «Джильи». Влюбленные обручились в ноябре 2002 года, но свадьба, запланированная на 14 сентября 2003 года, была отложена за 4 дня до торжества из-за «чрезмерного внимания СМИ». Пара рассталась в январе 2004 года.

Риз Уизерспун и Райан Филлипп

Риз Уизерспун встретила актера Райана Филлиппа на вечеринке в честь своего 21-го дня рождения в 1997 году. Пара обручилась в 1998 году, а свадьба состоялась 5 июня 1999 года. У них 2 общих детей: дочь Ава Элизабет (21 год) и сын Дикон (17 лет). В 2006 году Риз и Райан объявили о своем расставании.

Райан Гослинг и Сандра Буллок

Пара познакомилась на съемках психологического триллера «Отсчет убийств» в 2002 году, после чего актеры встречались 1 год. Сандра и Райан никогда не подтверждали своей романтической связи во время отношений, однако Гослинг все же рассказал спустя 8 лет после их разрыва, что на самом деле они встречались.

Блейк Лайвли и Пенн Бэджли

Блейк Лайвли и ее партнер по сериалу «Сплетница» Пенн Бэджли состояли в отношениях в течение 3 лет, с 2007 по 2010 год.

Джейми Дорнан и Кира Найтли

Кира Найтли и Джейми Дорнан начали встречаться в 2003 году после съемок для одной английской ювелирной компании. Но влюбленные расстались спустя 2 года. По словам самого Джейми, в этих отношениях он не чувствовал себя главным.

Маколей Калкин и Мила Кунис

Мила Кунис и Маколей Калкин начали встречаться в 2002 году. Одно время ходили слухи о том, что пара собирается пожениться, но актриса опровергала их. Знаменитости были вместе 8 лет, а в 2011 году агент Милы подтвердил сообщения о том, что пара рассталась, однако при этом бывшие возлюбленные остались близкими друзьями.

Пол Радд и Дженнифер Энистон

У этой пары были непродолжительные отношения в 1998 году после совместной работы над фильмом «Братья Ньютон». Хотя их роман был коротким, они расстались мирно и оставались друзьями еще долгое время.

Дженнифер Энистон и Винс Вон

Дженнифер встречалась с Винсом Воном, своим партнером по фильму «Развод по-американски», в 2005 году. Считается, что расстояние и обязательства по работе способствовали распаду отношений. Пара встречалась 1 год и объявила о своем разрыве в 2006 году.

Кэмерон Диас и Джаред Лето

Кэмерон Диас и Джаред Лето стали одной из самых красивых звездных пар, когда начали встречаться в 1999 году, а затем обручились в 2000-м. Но знаменитости не подтвердили слухи о том, что они поженились, когда у Кэмерон Диас в 2003 году на церемонии вручения наград премии «Золотой глобус» на безымянном пальце красовалось кольцо с бриллиантом. К сожалению, в том же году они расстались.

Хоакин Феникс и Лив Тайлер

Пара познакомилась во время съемок романтической драмы «Выдуманная жизнь Эбботов» в середине 90-х. «Я влюбилась в Хоакина, как только увидела его», — рассказывала Лив. Они скрывали свои отношения от всех людей, участвовавших в съемках картины. Актеры расстались в 1998 году, но остаются друзьями до сих пор.