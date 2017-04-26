Посмотрите, как изменились герои «Хроник Нарнии» за 12 лет

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Фильм «Хроники Нарнии: Лев, колдунья и платяной шкаф» вышел в 2005 году. Тогда мы впервые познакомились с братьями и сестрами Певенси, львом Асланом и другими обитателями Нарнии. Позже были сняты 2 продолжения — «Принц Каспиан» и «Покоритель Зари» — с новыми приключениями, сражениями, путешествиями — всем, без чего нельзя представить сказочную историю.

Мы в AdMe.ru решили выяснить, как же выглядят актеры «Хроник Нарнии» сегодня.