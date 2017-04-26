Посмотрите, как изменились герои «Хроник Нарнии» за 12 лет
Фильм «Хроники Нарнии: Лев, колдунья и платяной шкаф» вышел в 2005 году. Тогда мы впервые познакомились с братьями и сестрами Певенси, львом Асланом и другими обитателями Нарнии. Позже были сняты 2 продолжения — «Принц Каспиан» и «Покоритель Зари» — с новыми приключениями, сражениями, путешествиями — всем, без чего нельзя представить сказочную историю.
Мы в AdMe.ru решили выяснить, как же выглядят актеры «Хроник Нарнии» сегодня.
Питер Певенси (Уильям Моузли)
Люси Певенси (Джорджи Хенли)
Сьюзен (Анна Попплуэлл)
Эдмунд Певенси (Скандар Кейнс)
Тумнус (Джеймс МакЭвой)
Принц Каспиан (Бен Барнс)
Трампкин (Питер Динклэйдж)
Никабрик (Уорвик Дэвис)
Мираз (Серджио Кастеллитто)
Джадис (Тильда Суинтон)
Волшебный шкаф
Фото на превью eastnews, @geohenleyreal/Twitter