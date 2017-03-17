Посмотрите, как изменились актеры сериала «Клиника» за 16 лет

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16 лет назад вышел первый эпизод сериала «Клиника» (Scrubs) и сразу завоевал сердца миллионов зрителей. Ведь в нем было столько колоритных и очень человечных персонажей, вместе с которыми мы узнавали многое о любви, дружбе, жизни и смерти.

AdMe.ru решил узнать, как сейчас выглядят любимые актеры этого язвительного и одновременно доброго сериала. Некоторые совсем не изменились!