Посмотрите, как изменились актеры сериала «Клиника» за 16 лет
16 лет назад вышел первый эпизод сериала «Клиника» (Scrubs) и сразу завоевал сердца миллионов зрителей. Ведь в нем было столько колоритных и очень человечных персонажей, вместе с которыми мы узнавали многое о любви, дружбе, жизни и смерти.
AdMe.ru решил узнать, как сейчас выглядят любимые актеры этого язвительного и одновременно доброго сериала. Некоторые совсем не изменились!
Зак Брафф — доктор Джон Дориан «Джей Ди»
Дональд Фэйсон — доктор Крис Тёрк
Сара Чок — доктор Эллиот Рид
Джуди Рейес — сестра Карла Эспиноса
Джон К. Макгинли — доктор Пэрри Кокс
Нил Флинн — уборщик
Кен Дженкинс — доктор Боб Келсо
Криста Миллер — Джордан Салливан
Сэм Ллойд — Тэд
Элизабет Бэнкс — доктор Ким Бриггс
Фото на превью Touchstone Television, rexfeatures.com