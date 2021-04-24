Посмотрите, как изменились актеры, которые 13 лет назад сыграли в «Сумерках»

С момента выхода 1-й части знаменитой романтической саги прошло уже 13 лет. Некоторые актеры продолжают активно сниматься, другие решили посвятить больше времени семье. К примеру, Никки Рид, сыгравшая Розали, сейчас активно участвует в акциях, направленных на защиту окружающей среды.

Мы в AdMe.ru решили разузнать, как изменились и чем сейчас занимаются актеры, на которых мы все смотрели с замиранием сердца.

Маккензи Фой — Ренесми Каллен

Маккензи Фой успела получить несколько номинаций на престижные награды, а за роль Мерф в ленте «Интерстеллар» была удостоена премии «Сатурн» в категории «Лучшая молодая актриса». Начав карьеру в 3 года как модель и в 9 как актриса, девушка продолжает усердно работать и по сей день. При этом не забывает о школе, рисовании и тхэквондо.

Роберт Паттинсон — Эдвард Каллен

34-летний Роберт Паттинсон, которого мы узнали благодаря обаятельному Седрику Диггори из поттерианы и нежному Эдварду Каллену из саги «Сумерки», успешно продолжает свою карьеру. Только теперь это более серьезные роли. Например, в 2020 году Паттинсон снялся в голливудском блокбастере «Довод», психологическом триллере «Дьявол всегда здесь». А в 2022 году планируется премьера боевика-кинокомикса «Бэтмен» с Робертом в роли Бэтмена.

Эшли Грин — Элис Каллен

Эшли Грин, сыгравшая сестру Эдварда, начинала с работы в ресторанах, а после роли Элис обзавелась поклонниками. И хотя обожателей у нее несколько меньше, чем у исполнителей главных ролей, многие зрители относятся к ней с теплотой. С 2010 года она является лицом линии декоративной косметики Mark Cosmetics от Avon, а в 2011–2012 годах Эшли сотрудничала с брендом DKNY.

Джексон Рэтбоун — Джаспер Хейл

Кроме съемок в кино, Джексон Рэтбоун некоторое время играл в музыкальной группе «100 Monkeys» и писал тексты песен. У коллектива, основанного школьными друзьями, вышло несколько альбомов. После франшизы Рэтбоун попробовал себя в роли продюсера нескольких фильмов и сериалов, а в настоящее время воспитывает со своей женой 3 малышей.

Кэм Жиганде — Джеймс

После съемок в «Сумерках» актер сыграл в дуэте с Кристиной Агилерой в фильме-мюзикле «Бурлеск». А вообще Кэм предпочитает проводить больше времени с семьей и не соглашается на все подряд предложения агентов.

Никки Рид — Розали Хейл

Актриса является активной защитницей окружающей природы. Совсем недавно вышла ее капсульная коллекция одежды из перерабатываемого материала (совместно с UpWest). Также она основала производство украшений BaYou with Love, которое использует технологии повторной обработки.

Келлан Латс — Эмметт Каллен

Яркой вспышкой в карьере Келлана Латса стала роль Эмметта в «Сумерках». После нее он снялся еще в нескольких фильмах. С 2020 года участвует в съемках сериала «ФБР: Самые разыскиваемые». А в феврале 2021 года актер стал отцом.

Билли Берк — Чарли Свон

Кроме игры в кино, актер занимается музыкой. В 2010 году он осуществил мечту и выпустил свой первый диск с песнями, которые сочинил в разные годы жизни. Билли регулярно появляется на экране в сериалах, шоу, фильмах. А в комедийной драме «Божья благодать» актер не только сыграл одного из персонажей, но и выступил в роли продюсера.

Анна Кендрик — Джессика Стэнли

Анна Кендрик сыграла во франшизе подругу Беллы и стала одной из самых успешных актрис саги. В ее копилке есть номинация на «Оскар» в 2009 году за роль в фильме «Мне бы в небо». При этом Кендрик удалось проявить не только свое актерское мастерство, но и вокальные данные. Музыкальная комедия с ее участием «Идеальный голос» имеет целых 3 части. Следующим фильмом, где Анна демонстрировала свой певческий талант, стал мюзикл «Чем дальше в лес...», актриса исполнила роль Золушки. А в 2020 году Кендрик сыграла главную роль в научно-фантастическом триллере «Дальний космос».

Кристиан Серратос — Анжела Вебер

За свою роль в саге актриса получила премию «Молодой актер» в категории «Лучшая актриса второго плана». После этого ее можно было видеть в популярном сериале «Ходячие мертвецы». Кристиан является активной защитницей животных и принимала участие в кампании, пропагандирующей веганский образ жизни. В 2017 году актриса стала матерью, и, как она сама признается, именно семья дарит ей счастье и наполняет жизнь смыслом.

Кристен Стюарт — Белла Свон

Актриса стала известна широкой публике в 17-летнем возрасте, сыграв Беллу Свон. Благодаря этому она стала одной из самых высокооплачиваемых актрис Голливуда в 2010 году. В 2015 году Стюарт стала первой американской актрисой, которая получила французскую премию «Сезар»: победа в категории «Лучшая женская роль второго плана» досталась ей за роль в драме «Зильс-Мария». Заработав свою славу, девушка продолжает активно посещать кастинги и сниматься в кино.

Майкл Шин — Аро

Майкл Шин получил известность в первую очередь как театральный актер, а затем, в 2000-х годах, уже перешел и на большой экран. После роли Аро из рода Вольтури актер показал свою мастерскую игру в «Гамлете», которую по праву оценили критики. Доброжелательно также были восприняты и дальнейшие его роли. Кроме этого, актер попробовал себя в продюсировании. А совсем недавно вышли «Благие знамения» с Майклом Шином и Дэвидом Теннантом в главных ролях.

Дакота Фэннинг — Джейн

Вампирская сага не единственный кинопроект, в котором можно наблюдать Дакоту Фэннинг вместе с Кристен Стюарт. В 2010 году актрисы снялись в биографическом фильме «Ранэвэйс», рассказывающем о рок-группе 70-х годов. Фэннинг продолжает сниматься в сериалах и кино. За роль Линетт Фромм по прозвищу Пискля в фильме Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» она была номинирована на премию Гильдии киноактеров США.

Рами Малек — Бенджамин

После съемок последней части саги, где зрители могли видеть Рами Малека, актер сыграл в таких фильмах и сериалах, как «Мистер Робот», «Олдбой», «Need for Speed: Жажда скорости». Роль в «Мистере Роботе» принесла несколько номинаций и наград, среди которых и «Эмми». Но, конечно, больше всего одобрения и восторга актер снискал благодаря перевоплощению во Фредди Меркьюри. Также его главным фильмом считается «Мастер» (2012), который, несмотря на кассовый провал, был высоко оценен критиками.

Мианна Бёринг — Таня

Мианна Бёринг, сыгравшая вампиршу из дружественного клана Денали, позже снялась в известном сериале «Аббатство Даунтон». А беременность ее героини в нескольких эпизодах сериала «В темноте» совпала с ее собственной. С 2019 года любители фэнтезийного сериала «Ведьмак» смогли увидеть ее перевоплощение в главную чародейку — Тиссаю де Врие.

Элизабет Ризер — Эсми Каллен

Элизабет Ризер начинала свою карьеру в театре, позже ее заметили и стали приглашать в кино и на ТВ. До «Сумерек» актрису можно было увидеть в сериале «Анатомия страсти». После этого она получила роли в сериалах «Хорошая жена», «Бонни и Клайд». В 2017 году сыграла одну из главных ролей в мини-сериале «Охота», исполнив роль Элли Фицджеральд.

Питер Фачинелли — Карлайл Каллен

Питер Фачинелли был известен задолго до выхода франшизы в прокат, за его плечами значительное количество разных ролей. В одном из интервью актер рассказал, что благодарен «Сумеркам» за опыт и проведенное время. К тому же ему не понадобилось «отлеплять» от себя образ Карлайла для продолжения своей карьеры. Правда, на некоторое время Фачинелли решил немного ограничить свою работу географически: теперь он снимается только в Лос-Анджелесе, чтобы быть ближе к семье и своим дочерям.

Тейлор Лотнер — Джейкоб Блэк

На сегодняшний день главной работой в кино Тейлора Лотнера считается роль оборотня Джейкоба в саге, благодаря которой актер покорил не одно девичье сердце. Что неудивительно, ведь, готовясь к роли, молодой человек активно тренировался и в дальнейшем демонстрировал отличные физические данные. Позже он сыграл в «Дне святого Валентина» вместе с Тейлор Свифт. Несмотря на то что не все фильмы с его участием получают положительный отклик у критиков (например, «Погоня» 2011 года), Лотнер продолжает развивать карьеру.

Рашель Лефевр — Виктория

Рашель снялась только в первых 2 частях саги (впоследствии ее заменила Брайс Даллас Ховард), но покорила фанатов своей игрой. И вполне заслуженно, ведь она тщательно готовилась: изучала поведение львов, чтобы лучше понять повадки хищников. Среди других ее работ значатся роли в фильме «Казино Джек» с Кевином Спейси, а также в сериале «Под куполом», снятом по одноименному роману Стивена Кинга.