Посмотрите, как изменились 19+ актеров и актрис культовых сериалов 90-х и нулевых

С каждым годом производство сериалов набирает обороты. Сегодня выходит такое количество проектов на любой вкус, что уследить за всеми просто невозможно. При этом еще в начале нулевых выход очередного ситкома был настоящим событием, а его главные герои становились всеобщими кумирами.

Мы в AdMe.ru решили немного предаться ностальгии, вспомнить популярные сериалы того времени и посмотреть, как изменились наши любимые актеры.

1. Дженнифер Энистон, Лиза Кудроу, Кортни Кокс — «Друзья»

Сериал «Друзья» вышел на экраны в 1994 году. За 10 лет его существования было снято 10 сезонов. Шоу с успехом показывали в разных странах мира, а за жизнью шестерых главных персонажей следили миллионы поклонников.



В это сложно поверить, но сегодня актрисам культового ситкома уже за 50: Дженнифер Энистон — 51, Лизе Кудроу — 57, а Кортни Кокс — 56 лет. Недавно поклонники могли увидеть трех подруг вместе на онлайн-церемонии вручения «Эмми».

2. Кайл Маклахлен — «Твин Пикс»

В 1990 году была показана 1-я серия проекта «Твин Пикс», и с тех пор вопрос «Кто убил Лору Палмер?» стал одним из символов киноиндустрии 90-х. В этой истории зрителей цепляло все: от музыки до отличного актерского состава.



Сейчас исполнителю одной из главных ролей Кайлу Маклахлену 61 год, и он продолжает активно сниматься. В частности, когда в 2017 году вышло продолжение сериала, актер снова сыграл легендарного агента Купера.

3. Мелисса Джоан Харт — «Сабрина — маленькая ведьма»

Историю о милой ведьме Сабрине показывали на экранах с 1996 по 2003-й год. Конечно, актриса Мелисса Джоан Харт в главной роли была великолепна, но не меньшую любовь фанатов заслужил кот Сабрины Салем. Кстати, сериал был так популярен, что в 2018 году сняли ремейк — «Леденящие душу приключения Сабрины».



Исполнительнице роли «классической» Сабрины сегодня 44 года, недавно ее можно было увидеть в проекте «Голдберги».

4. Элен Ролле — «Элен и ребята»

Этот французский сериал шел совсем недолго, с 1992 по 1994 год, но успел обзавестись массой поклонников, которые с увлечением следили за взаимоотношениями юных героев. Конечно, главной звездой проекта стала актриса Элен Ролле: именно под нее и создавался сценарий.



Сейчас Элен 53 года, и она больше увлечена музыкой, чем кино.

5. Дженни Гарт — «Беверли-Хиллз, 90210»

Это один из самых долгоиграющих проектов того времени. Сериал шел 10 лет: с 1990-го по 2000-й. История двойняшек Брендона и Бренды, которые переехали в самый богатый район Лос-Анджелеса, захватила зрителей с 1-й серии, и актеры стали настоящими кумирами молодежи 90-х и нулевых.



Одна из главных звезд сериала — Дженни Гарт, которая сыграла роль Келли Тейлор — весной отметила 48-летие. Правда, на экранах она теперь появляется не так часто.

6. Люси Лоулесс — «Зена — королева воинов»

В 1995 году у сценаристов телесериала «Удивительные странствия Геракла» возникла идея снять спин-офф, главной героиней которого будет Зена в исполнении актрисы Люси Лоулесс. Задумка оказалась отличной, и проект просуществовал до 2001 года.



Сейчас Люси Лоулесс 52 года, она периодически снимается в различных сериалах, но в основном посвящает время семье, а также экоактивизму.

7. Эван Хэндлер — «Блудливая Калифорния»

История жизни писателя и плейбоя Хэнка Муди, которого сыграл Дэвид Духовны, так полюбилась зрителям, что сериал продержался 7 лет: с 2007 по 2014 год. Конечно, все помнят в основном исполнителя главной роли, но мы решили обратить внимание на другого персонажа — Чарли Ранкла. Его изобразил Эван Хэндлер. Сейчас актеру 59 лет, и он активно снимается в популярных телешоу.

8. Блейк Лайвли — «Сплетница»

Премьера этой подростковой драмы, основанной на романах писательницы Сесили фон Цигезар, состоялась в 2007 году. Интересно, что изначально на главную роль планировали позвать Линдси Лохан, но в итоге сериал стал триумфом Блейк Лайвли. С тех пор ее карьера уверенно идет в гору. Сегодня 33-летняя актриса задействована сразу в нескольких проектах.

9. Зак Брафф — «Клиника»

Ситком о молодых врачах, которые попадают в различные курьезные ситуации во время прохождения интернатуры в клинике, вышел в 2001 году. Поклонники так полюбили докторов Дориана и Терка, что не захотели расставаться с любимыми персонажами аж до 2010 года. Кстати, в жизни Зак Брафф и Дональд Фэйсон, исполнившие главные роли в сериале, — хорошие друзья. Браффу сейчас 45 лет, а Фэйсону — 46.

10. Памела Андерсон — «Спасатели Малибу»

Первая серия этой истории о спасателях, которые патрулируют пляжи Калифорнии, вышла аж в 1989 году. Сериал шел более 10 лет и попал в Книгу рекордов Гиннесса как самое просматриваемое ТВ-шоу, привлекшее более 1,1 млрд зрителей. Бесспорно, главной звездой проекта стала 22-летняя Памела Андерсон. Кстати, именно после «Спасателей Малибу» невероятную популярность получили угги.



Звучит как фантастика, но сегодня актрисе 53 года.

11. Хорхе Гарсиа — «Остаться в живых»

С момента выхода 1-й серии этой истории прошло уже 16 лет. Тем не менее до сих пор этот сериал считается одним из самых популярных и даже приобрел статус культового, так как стал настоящим культурным феноменом. По его мотивам выпускаются комиксы, видео- и ролевые игры. Одним из самых ярких персонажей ленты можно назвать обаятельного здоровяка Херли Рейеса в исполнении Хорхе Гарсиа. Сейчас ему 47 лет, он живет на Гавайях и планирует съемки в новых проектах.

12. Ким Кэттролл — «Секс в большом городе»

С 1998 по 2004 год этот проект радовал и вдохновлял огромное количество женщин во всем мире. Можно сказать, он стал одним из главных сериалов начала нулевых. Мы с упоением наблюдали за приключениями четырех подруг, задавали себе неудобные вопросы об отношениях и пристально рассматривали костюмы главных героинь.



Одним из самых ярких персонажей можно назвать Саманту в исполнении Ким Кэттролл, которой недавно исполнилось 64 года.

13. Лиза Эдельштейн — «Доктор Хаус»

Первый сезон сериала о гениальном враче Грегори Хаусе и его команде вышел в 2004 году и очень быстро завоевал бешеную популярность во всем мире. Проект был завершен в 2012-м, и за все эти года он трижды попадал в Книгу рекордов Гиннесса. Исполнительнице роли эндокринолога Лизы Кадди Лизе Эдельштейн сейчас 54 года. Ее можно увидеть во многих популярных сериалах: от «Хорошего доктора» до «Метода Комински».

14. Джим Парсонс — «Теория Большого взрыва»

Премьера этого сериала о физиках-«ботаниках» состоялась в 2007 году, а финальный сезон вышел в 2019-м. Всего за 12 сезонов было выпущено 279 серий, и «Теория Большого взрыва» оказалась самым продолжительным ситкомом в истории телевидения. Безусловной звездой стал Шелдон Купер в исполнении Джима Парсонса. За эту роль актер получил 4 награды «Эмми». Конечно, сегодня 47-летнего Парсонса чаще всего ассоциируют именно с Шелдоном.

15. Алисса Милано — «Зачарованные»

С выходом 1-й серии в 1998 году 3 сестры-ведьмы Фиби, Прю и Пайпер стали настоящими знаменитостями конца 90-х. Неудивительно, что сериал просуществовал до 2006 года. Более того, не так давно на экраны вышел ремейк «Зачарованных», но, конечно, уже с новыми актрисами.



Алиссе Милано, сыгравшей очаровательную Фиби, сегодня 47 лет, и периодически ее можно увидеть в различных американских ТВ-шоу.

16. Сара Мишель Геллар — «Баффи — истребительница вампиров»

В основу этого популярного молодежного сериала о симпатичной девушке, которая сражается с вампирами, лег одноименный фильм. История получилась настолько увлекательной, что телешоу шло с 1997 по 2003 год. Кстати, именно этот проект сделал из 21-летней актрисы Сары Мишель Геллар настоящую звезду. Сегодня ей 43 года, и, к сожалению, она не балует поклонников своими новыми ролями.

17. Джош Рэднор — «Как я встретил вашу маму»

Комедия об архитекторе Теде, который отчаянно ищет свою любовь, радовала зрителей целых 9 сезонов. За это время все герои сериала стали зрителям чуть ли не родными, и, когда в 2014 году история все-таки закончилась, многим было невыносимо грустно расставаться с Тедом, Робин, Маршаллом, Лили и Барни.



Cейчас актеру Джошу Рэднору 46 лет, но в наших сердцах он все тот же романтичный Тед Мосби.

18. Джиллиан Андерсон — «Секретные материалы»

Джиллиан Андерсон и Дэвид Духовны удерживали фанатов целых 11 сезонов с небольшими перерывами. Сериал шел с 1993 по 2018 год, и в 90-е именно он стал главным телепроектом в жанре научной фантастики. Наверное, не будет преувеличением, если мы назовем Джиллиан Андерсон основным украшением ленты. Сегодня актрисе 52 года, он сменила имидж и продолжает сниматься в популярных сериалах.

19. Ноа Уайли — «Скорая помощь»

Этот проект стал одним из самых продолжительных сериалов о медицине в истории телевидения США. Он начался в 1994 году и закончился в 2009-м. Возможно, такой успех картине принес сценарий, ведь все показанные медицинские случаи были основаны на реальных событиях.



Звезде «Скорой помощи» Ноа Уайли, который сыграл доктора Картера, сегодня 49 лет, и он продолжает радовать фанатов новыми ролями в сериалах.