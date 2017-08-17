Посмотрите, как изменились 16 звезд подростковых фильмов 2000-х

Герои любимых молодежных фильмов остаются в памяти зрителей вечно юными. Однако актеры, сыгравшие культовые роли нулевых, уже успели повзрослеть и сменить имидж.

AdMe.ru нашел фотографии, которые покажут, как сильно изменились звезды фильмов нашей юности.

Линдси Лохан

Фильмы: «Чумовая пятница», «Сумасшедшие гонки», «Дрянные девчонки», «Поцелуй на удачу».

Рэйчел Макадамс

Фильмы: «Дрянные девчонки», «Дневник памяти», «Цыпочка».

Аманда Сейфрид

Фильмы: «Дрянные девчонки», «Мамма MIA!», «Письма к Джульетте».

Хилари Дафф

Фильмы: «Оптом дешевле», «Лиззи Магуайр», «История Золушки», «Агент Коди Бэнкс».

Фрэнки Муниз

Фильмы: «Агент Коди Бэнкс», «Большой толстый лгун», «Малкольм в центре внимания», «Мой пес Скип».

Кирстен Данст

Фильмы: «Добейся успеха», «Человек-паук», «Солдатики», «Безумная и прекрасная».

Ченнинг Тейтум

Фильмы: «Она — мужчина», «Шаг вперед», «Шаг вперед — 2: Улицы».

Аманда Байнс

Фильмы: «Она — мужчина», «Лак для волос», «Чего хочет девушка», «Большой толстый лгун», «Отличница легкого поведения».

Зак Эфрон

Фильмы: «Папе снова 17», «Двойная жизнь Чарли Сан-Клауда», «Классный мюзикл», «Лак для волос».

Джулия Стайлз

Фильмы: «10 причин моей ненависти», «Мальчишник», «Принц и я», «Только ты и я».

Кристен Стюарт

Фильмы: «Сумерки», «Парк культуры и отдыха».

Тэйлор Лотнер

Фильмы: «Сумерки», «Оптом дешевле — 2», «День святого Валентина».

Тара Рид

Фильмы: «Дочь моего босса», «Король вечеринок», «Американский пирог».

Элисон Ханниган

Фильмы: «Американский пирог», «Мальчики и девочки».

Джейсон Биггз

Фильмы: «Американский пирог», «Мальчики и девочки», «Неудачник», «Женюсь на первой встречной».

Анна Фэрис

Фильмы: «Очень страшное кино», «Цыпочка», «Просто друзья», «Мальчикам это нравится».

Фото на превью Twilight Productions, depositphotos.com

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3 Комментарии
  • 17 августа 2017
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