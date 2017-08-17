Посмотрите, как изменились 16 звезд подростковых фильмов 2000-х
Герои любимых молодежных фильмов остаются в памяти зрителей вечно юными. Однако актеры, сыгравшие культовые роли нулевых, уже успели повзрослеть и сменить имидж.
AdMe.ru нашел фотографии, которые покажут, как сильно изменились звезды фильмов нашей юности.
Линдси Лохан
Фильмы: «Чумовая пятница», «Сумасшедшие гонки», «Дрянные девчонки», «Поцелуй на удачу».
Рэйчел Макадамс
Фильмы: «Дрянные девчонки», «Дневник памяти», «Цыпочка».
Аманда Сейфрид
Фильмы: «Дрянные девчонки», «Мамма MIA!», «Письма к Джульетте».
Хилари Дафф
Фильмы: «Оптом дешевле», «Лиззи Магуайр», «История Золушки», «Агент Коди Бэнкс».
Фрэнки Муниз
Фильмы: «Агент Коди Бэнкс», «Большой толстый лгун», «Малкольм в центре внимания», «Мой пес Скип».
Кирстен Данст
Фильмы: «Добейся успеха», «Человек-паук», «Солдатики», «Безумная и прекрасная».
Ченнинг Тейтум
Фильмы: «Она — мужчина», «Шаг вперед», «Шаг вперед — 2: Улицы».
Аманда Байнс
Фильмы: «Она — мужчина», «Лак для волос», «Чего хочет девушка», «Большой толстый лгун», «Отличница легкого поведения».
Зак Эфрон
Фильмы: «Папе снова 17», «Двойная жизнь Чарли Сан-Клауда», «Классный мюзикл», «Лак для волос».
Джулия Стайлз
Фильмы: «10 причин моей ненависти», «Мальчишник», «Принц и я», «Только ты и я».
Кристен Стюарт
Фильмы: «Сумерки», «Парк культуры и отдыха».
Тэйлор Лотнер
Фильмы: «Сумерки», «Оптом дешевле — 2», «День святого Валентина».
Тара Рид
Фильмы: «Дочь моего босса», «Король вечеринок», «Американский пирог».
Элисон Ханниган
Фильмы: «Американский пирог», «Мальчики и девочки».
Джейсон Биггз
Фильмы: «Американский пирог», «Мальчики и девочки», «Неудачник», «Женюсь на первой встречной».
Анна Фэрис
Фильмы: «Очень страшное кино», «Цыпочка», «Просто друзья», «Мальчикам это нравится».
Фото на превью Twilight Productions, depositphotos.com