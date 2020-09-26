Посмотрите, как изменились 14 звезд после того, как мы убрали их главную изюминку

Знаменитостям приходится сложнее, чем нам, потому что поклонники и хейтеры готовы сутками не спать, а выискивать достоинства и недостатки в их внешности. Однако герои нашей подборки явно не обращают внимания на комментарии и превратили якобы недостатки в свою фишку, без которой их уже невозможно представить. Однако фотошоп творит чудеса, так что давайте пофантазируем на тему того, как бы выглядели наши любимые звезды без своих ярких отличительных черт.

Мы в AdMe.ru были весьма поражены результатом и ждем ваше мнение в комментариях.

Адель

Знаменитый подбородок Адель с ямочкой — визитная карточка певицы (мы не говорим сейчас про ее божественный голос), вот мы и решили посмотреть, что будет, если убрать эту особенность. Ну что ж, Адель прекрасна всегда.

Том Хиддлстон

Красавчик Том Хиддлстон абсолютно перестает быть похожим на себя, если опустить линию волос и изменить расстояние между глаз. Казалось бы, такие мелочи, а как меняется лицо.

Мила Кунис

Невозможно оторваться от глаз Милы Кунис. Но, честно говоря, хуже она не стала после того, как их сделали чуть меньше.

Селена Гомес

Селена Гомес выглядит очаровательно со своими пухленькими щечками, и эта особенность не меняется. Даже если подарить девушке высокие скулы и острый подбородок. Магия...

Уилл Смит

Мы, честно говоря, кроме ушей, ничего не меняли и сами были в шоке от того, как сильно поменялось лицо Уилла. И природа все-таки была чертовски мудра, добавляя актеру эту особенность.

Дита фон Тиз

Сложно поспорить, что невероятные изгибы королевы бурлеска — ее визитная карточка на века. Однако и без умопомрачительно узкой талии Дита выглядит шикарно.

Тильда Суинтон

Тильда — гениальная актриса, умеющая воплощать как мужские, так и женские образы. И нам стало интересно, что получится, если сделать из актрисы более женственную версию. Скажем прямо, теряется весь шарм.

Кейт Бланшетт

А вы заметили, что мы изменили у обворожительной Кейт? Да-да, сделали своеобразную «ринопластику» — и очень об этом пожалели.

Лили Коллинз

Широкие брови актрисы — ее визитная карточка, и нам кажется, что неспроста.

Киану Ривз

Сложно представить невероятного Киану с другой прической, но мы постарались. О результатах судить вам.

Блейк Лайвли

Мы убрали фирменный прищур Блейк и ее родинку и можем смело сказать, что в ее образе стало явно чего-то не хватать.

Дженнифер Энистон

Сложно представить Дженнифер с другим цветом волос, но в этом что-то есть. Интересно, что бы на это сказал Брэд Питт?

Белла Хадид

Белла не теряет шарма и без знаменитых губ бантиком, хотя нам кажется, что в образе все же чего-то не хватает.

Иэн Джозеф Сомерхолдер