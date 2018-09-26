Посмотрите, как изменились 12 парочек из любимых сериалов нашего детства и юности

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До того как интернет ворвался в нашу жизнь, мы спешили домой, чтобы посмотреть по ТВ популярные сериалы. У каждого из нас были любимые герои, которым мы искренне сопереживали. Но мы выросли, изменились также и актеры, которые перевоплощались в любимых персонажей. Одни из них продолжают играть в кино, другие сделали выбор в пользу семьи, третьи ведут затворнический образ жизни, а кое-кто из любимых актрис даже стал христианским пастором.

AdMe.ru предлагает вспомнить самые любимые романтические истории из сериалов нашего детства и юности и посмотреть, что стало сейчас с исполнителями этих ролей.

12. Иден и Круз («Санта-Барбара», 1984–1993)

Вы тоже уже слышите в голове знакомую мелодию из заставки к этому сериалу? Культовая сага про жизненные перипетии семьи Кэпвеллов надолго приковала к экранам телезрителей по всему миру. И больше всего мы переживали за эффектную пару — Иден и Круза. К восторгу поклонников сериала, герои поженились, но концом мыльной оперы это не стало. И когда сценаристов уже было не остановить (раздвоение личности Иден, развод и прочие коллизии), зрители, по крайней мере в нашей стране, потеряли интерес к истории. Сериал прервали, не показав его до конца. На днях исполнитель роли Круза Эй Мартинес отметит 70-летие. Он по-прежнему бодр, активен, занимается спортом и играет в кино. Его напарница по сериалу Марси Уокер закончила карьеру в 2005 году и стала христианским пастором в небольшом городке.

11. Мэдди и Дэвид («Детективное агентство „Лунный свет“», 1985–1989)

Этот сериал шел 5 сезонов, но уже после 3-го сезона его рейтинги стали падать. Критики увидели причину в том, что в сериале закончилась любовная линия между главными героями — Мэдди Хэйз и Дэвидом Эдисоном. А ведь изначально они не казались такой уж идеальной парой: уже при первой встрече между героями вспыхнул конфликт. Впрочем, по закону сериального жанра как раз с этого часто и начинается большая история любви. Брюсу Уиллису сегодня уже 63 года, но он по-прежнему в прекрасной форме и продолжает восхищать зрителей своим талантом. Сейчас актер работает в триллере «Стекло», который выйдет на экраны в 2019 году.

10. Элен и Николя («Элен и ребята», 1992–1994)

Французский сериал рассказывал о том, что волнует подростков. А за историей любви Элен и Николя пристально наблюдали тысячи тинейджеров. И пусть у других героев отношения развивались не менее интересно, но эти двое уж точно были главными красавчиками сериала. Интересно, что Патрика Пюидеба, который сыграл Николя, в 2017 году зрители могли увидеть в российском сериале-триллере «Проклятие спящих». Что касается Элен Ролле, то она пишет и исполняет музыку, а пять лет назад актриса усыновила двоих детей из Эфиопии.

9. Микаэла и Байрон («Доктор Куин: Женщина-врач», 1993–1998)

Их любовь развивалась весьма экзотично — на фоне событий Дикого Запада XIX века. Говорят, что между актерами, исполнившими главные роли, случился настоящий роман, но, к несчастью для поклонников экранной пары, в жизни у них ничего не вышло. Сегодня актеры Джо Ландо и Джейн Сеймур по-прежнему востребованы в профессии и продолжают играть в кино. А над актрисой, кажется, не властны никакие годы: жизнерадостная Сеймур выглядит просто потрясающе, занимается спортом и даже снялась для журнала Playboy в свои 67 лет.

8. Скалли и Малдер («Секретные материалы», 1993–2002)

Сверхъестественные явления и всевозможные преступники держали зрителей в напряжении, но их также будоражил вопрос: когда же главные герои будут вместе? Казалось, вот-вот это наконец произойдет. Но даже простой поцелуй случился всего пару раз за 9 лет сериала. Так что настоящей лав-стори мы так и не увидели, хотя парочку все равно бережем в памяти как одну из самых культовых нашего детства и юности. Кстати, в 2016 году, спустя 14 лет после закрытия, легендарный сериал был возрожден на два сезона. Любимые актеры снова сыграли вместе, и сюжетная линия их взаимоотношений получила развитие. Однако в мае 2018 года кинокомпания 20th Century Fox объявила об официальном закрытии сериала.

7. Рейчел и Росс («Друзья», 1994–2004)

За развитием любовной линии между Рейчел и Россом зрители наблюдали целых 10 лет. Росс влюбился в девушку еще в школе, но Рейчел понадобилось много лет, чтобы разглядеть в нем того единственного. «Мы встретились, ты пофлиртовал, и тут — бам! Через 9 лет я твоя», — однажды высказалась героиня о незавидных способностях Росса флиртовать. Со времен «Друзей» карьера Дженнифер Энистон резко взлетела. Правда, в личной жизни красавице пока не слишком везет: Энистон дважды побывала замужем — сначала за Брэдом Питтом, потом за актером Джастином Теру. Напарник Дженнифер по сериалу Дэвид Швиммер занимается актерской работой и режиссурой.

6. Кэрол и Даг («Скорая помощь», 1994–2009)

Чего только стоит молодой Джордж Клуни в этом сериале! В его героя — врача-педиатра — влюбляется яркая медсестра. Мы следили за развивающимся на фоне сумасшедших больничных будней красивым романом и очень хотели, чтобы несмотря ни на что герои воссоединились. Так и произошло. Любопытно, что сначала сценаристы хотели «убить» медсестру Кэрол в пилотной серии. Но Стивен Спилберг решил этот образ сохранить. Актер Джордж Клуни продолжает радовать поклонников ролями в кино, имеет активную гражданскую позицию, занимается благотворительностью. Счастлив в браке с красавицей Амаль, которая недавно родила Джорджу двойняшек. После «Скорой помощи» актриса Джулианна Маргулис начала работу в еще одном успешном сериале, в котором она блистала вплоть до 2016 года, — «Хорошая жена».

5. Милагрос и Иво («Дикий ангел», 1998–1999)

История любви юной сироты Милагрос, которая любит футбол и при этом чудо как хороша, снискала просто бешеную популярность. А сыгравшая главную роль актриса Наталия Орейро моментально превратилась в кумира всех девочек. Мы надевали кепку задом наперед, как Милли, повязывали кофту на бедра и бодро голосили заглавную песню сериала. «Камбио долор пор либертад!» — это настоящий гимн нашего девчачьего детства. Наталия Орейро, кажется, с годами только хорошеет. Она снимается в сериалах и по-прежнему влюблена в нашу страну: очаровательная уругвайка записала песню и клип к чемпионату мира по футболу в России, где предстала танцующей в кокошнике и спела по-русски несколько строк. Факундо Арана редко снимается: артист сосредоточился на своей музыкальной карьере, он пишет музыку и выступает с концертами.

4. Фиби и Коул («Зачарованные», 1998–2006)

Они ни при каком раскладе не могут быть вместе. Эта история без классического хеппи-энда, и тем не менее наблюдать за ней было очень трогательно. Она — младшая из сестер-ведьмочек, вынужденная сражаться против него — хитроумного демона. Сердцу не прикажешь, и между персонажами, которые находятся по разные стороны баррикады, зарождается чувство. Героям приходится бесконечно метаться между любовью, добром и злом. Исполнительница роли Фиби Алисса Милано снимается в кино и много внимания уделяет благотворительности: она активист PETA и посол доброй воли Детского фонда ООН. На счету актера Джулиана Макмэхона уже более 30 разноплановых ролей. Джулиан занимается серфингом, любит бейсбол и катается на мотоцикле.

3. Джулиана и Матео («Земля любви», 1999–2000)

Трогательная история, рассказывающая о жизни итальянских эмигрантов в Бразилии. Немного наивная и чистая любовь героев — и обстоятельства, которые раз за разом вставали на их пути. А красавица Ана Паула Арозиу была просто настоящим украшением сериала. Сейчас актриса не снимается, почти не общается с прессой и ведет несколько затворнический образ жизни на своей фазенде с мужем-архитектором.

2. Марисса и Пабло («Мятежный дух», 2002–2003)

Эта пара из подросткового сериала «Мятежный дух» нравилась нам своей противоречивостью, упрямостью и в то же время некой наивностью, присущей первой любви. А уж сколько молодых телезрительниц украдкой вздыхали по красавчику Пабло! Сериал привлекал миллионы подростков своей чистотой и тем, что в героях-одногодках они буквально видели отражение самих себя. Сейчас актер Бенхамин Рохас, исполнивший роль Пабло, занят музыкой: он играет в группе RoCo.

1. Лена и Чем («Турецкий для начинающих», 2006–2009)