Посмотрите, как изменились 12 героев «Гардемаринов», которые никогда не вешали нос

В 1988 году советские зрители увидели новый проект режиссера Светланы Дружининой, снятый по роману «Трое из навигацкой школы». Многосерийный фильм про юных курсантов и дворцовые перевороты полюбился зрителям и сделал звездами исполнителей главных ролей. А песни из «Гардемаринов» стали настоящими хитами, которые пошли в народ.

Мы в AdMe.ru с трепетом относимся к этой саге, поэтому решили сравнить, как за эти десятилетия изменились наши любимые герои. А в бонусе вы узнаете, кто из актеров будет играть в 4-й части «Гардемаринов».

Ольга Машная — Софья Зотова

Будущая заслуженная артистка РФ в детстве о кино и не мечтала. Когда Ольге Машной было 12 лет, ее случайно заметили на улице и пригласили на роль в фильме «Первые радости». А через 3 года она поняла, что должна выучиться на актрису. Машная закончила ВГИК и сыграла возлюбленную Дмитрия Харатьяна в «Гардемаринах», но после 2000-х крупных ролей у актрисы не было.

Сергей Жигунов — Александр Белов

Сергея Жигунова отчисляли из школы за плохое поведение и из театрального училища за «профнепригодность», потому что актер забросил учебу из-за съемок в кино. Однако Жигунов смог восстановиться и все-таки закончить обучение. Сейчас актер играет в сериалах «Динозавр», «Сиделка» и «По колено», а недавно Жигунов женился на журналистке Виктории Ворожбит.

Татьяна Лютаева — Анастасия Ягужинская

Для актрисы съемки в «Гардемаринах» стали счастливым билетом в мир кино. Юная актриса сразу получила одну из ведущих ролей и сыграла возлюбленную Жигунова. Сейчас Лютаева носит звание заслуженной артистки РФ и продолжает сниматься. Например, скоро выйдет продолжение детективного сериала «Синичка», где Татьяна Лютаева играет Киру Валерьевну.

Кристина Орбакайте — принцесса Фике

На момент съемок 2-й части «Гардемаринов» разносторонняя Орбакайте работала танцовщицей в балете «Рецитал». Сейчас артистка радует поклонников не только новыми песнями, но и работами в театре и кино.

Михаил Мамаев — Никита Оленев

Михаил Мамаев начинал как преуспевающий журналист. Он учился в МГИМО на факультете международной журналистики, регулярно печатался в журналах и выступал на поэтических вечерах со своими стихотворениями. В 1988 году Мамаев окончил университет и познакомился с Дружининой, которая позвала его на съемки 2-й части «Гардемаринов».

Владимир Шевельков — Никита Оленев («Гардемарины, вперед!»)

Планировалось, что князя Оленева сыграет сын Светланы Дружининой — режиссера кинокартины. Но роль в итоге досталась Шевелькову. По признанию самого актера, ему было нелегко работать с Дружининой. Они часто спорили, и в итоге Шевелькова иногда заменяли дублерами, а на съемки продолжения и вовсе не позвали. Сейчас Владимир Шевельков сам занимается режиссурой: в 2020-м под его руководством вышел сериал «Спасская».

Валерий Афанасьев — Павел Ягупов

Валерий Афанасьев снимается в кино и сериалах с 1974 года. Сейчас его фильмография насчитывает 151 проект, но большинство работ — роли второго плана. Например, в 1-й части «Гардемаринов» он играл поручика Преображенского полка, а сейчас ему дают роли умудренных маршалов и генералов, как в фильме «Калашников».

Нелли Пшенная — Анна Бестужева

Первый фильм, в котором снялась будущая заслуженная артистка России, вышел в 1969 году. Нелли Пшенная сыграла Ярославну в картине «Князь Игорь». Утонченная внешность позволила актрисе перевоплощаться в образы светских дам, королев и баронесс. Но с возрастом Пшенной стали предлагать роли матерей, а после 2016 года актриса на экранах не показывалась.

Сергей Мигицко — Шетарди

Сергей Мигицко известен главными ролями Хлестакова в фильме Леонида Гайдая «Инкогнито из Петербурга» и Ханса Кристиана Андерсена в сказке «Андерсен. Жизнь без любви». Сейчас актер продолжает сниматься в сериалах и выступает в театре им. Ленсовета.

Сергей Никоненко — граф Чернышев

Сергей Никоненко начал сниматься еще во время учебы во ВГИКе. Сейчас у него за спиной более 200 ролей в фильмах и сериалах. Но он успевает не только играть, а еще и режиссировать: в личной копилке Никоненко 16 кинокартин и 1 сериал.

Лидия Федосеева-Шукшина — графиня Чернышева

Лидия Николаевна дебютировала в 1955 году в фильме «Максим Перепелица», а первую главную роль получила через 4 года в мелодраме «Сверстницы». В юности Федосеева-Шукшина играла простых русских женщин из деревни, но с возрастом ей стали предлагать роли статных дам в исторических фильмах.

Виктор Раков — барон фон Брокдорф

Заслуженный артист РФ начал сниматься в 1983 году и по сей день радует поклонников своей работой. В последние годы Виктор Раков принял участие в съемках сериалов «Обитель», «Угрюм-река» и «Бомба», а в 2021 году он сыграет Александра Меньшикова в новом историческом сериале «Елизавета».

Бонус: 2 новых фильма

4-й фильм — «Гардемарины-1787. Мир» — был идеей фикс Светланы Дружининой еще с 1991 года. Но проекту не давали хода, потому что не было спонсоров. И только в мае 2019 года начались долгожданные съемки. К своим старым ролям вернулись Дмитрий Харатьян, Александр Домогаров, Михаил Мамаев, Кристина Орбакайте, Михаил Боярский и Ольга Машная. Также к ним присоединились Никита Пресняков и Агния Дитковските. 4-я часть еще не вышла на экраны, а Дружинина уже принялась снимать 5-й фильм — «Гардемарины-1787. Война». Режиссер пообещала, что зрители увидят много интересного: «В нашем новом фильме вас ждет встреча не только с уже полюбившимися героями, но и абсолютно новыми — яркими, молодыми, которых вы никогда прежде не видели на экране!»