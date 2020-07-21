Попробуйте угадать, какие 25 популярных отечественных фильмов мы зашифровали в этом рисунке

Если вы когда-нибудь пробовали смотреть отечественные фильмы в переводе на английский, то знаете, что передать весь колорит, все тонкости и, конечно же, юмор наших картин на иностранном языке практически невозможно. Некоторые фильмы разошлись на цитаты еще до нашего рождения. А реквизит, который использовался на съемках, оброс легендами. Часть его, кстати, можно найти в музее киноконцерна «Мосфильм».