Попробуйте угадать, какие 25 популярных отечественных фильмов мы зашифровали в этом рисунке
Если вы когда-нибудь пробовали смотреть отечественные фильмы в переводе на английский, то знаете, что передать весь колорит, все тонкости и, конечно же, юмор наших картин на иностранном языке практически невозможно. Некоторые фильмы разошлись на цитаты еще до нашего рождения. А реквизит, который использовался на съемках, оброс легендами. Часть его, кстати, можно найти в музее киноконцерна «Мосфильм».
У AdMe.ru есть увлекательное задание на тему любимых отечественных картин. Сможете ли вы отыскать на этой иллюстрации все 25 предметов из легендарных фильмов и вспомнить их названия?
Ответы
- Конь из «Служебного романа». Он же появляется в «Бриллиантовой руке».
- Шапка Мономаха из фильма «Иван Васильевич меняет профессию».
- Заливная рыба из картины «Ирония судьбы, или С легким паром!».
- Стул из «12 стульев».
- Миелофон из «Гостьи из будущего».
- Золотой ключик из «Приключений Буратино».
- Собака Рэсси из «Приключений Электроника».
- Золотой шлем из «Джентльменов удачи».
- Халатик из «Бриллиантовой руки».
- Трубка Холмса из серии телефильмов о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне.
- Подвески королевы из «Трех мушкетеров».
- Огромный шприц из «Кавказской пленницы».
- Керамические коты из фильма «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика».
- Зонтик из «Мэри Поппинс, до свидания».
- Самовар, который нес Гоша, из картины «Москва слезам не верит».
- Пепелац из ленты «Кин-дза-дза!».
- Бутерброд с вареньем из фильма «Девчата».
- Туфли с загнутыми носами из «Старика Хоттабыча».
- Желтый чемоданчик из «Приключений желтого чемоданчика».
- Унитаз с переводной картинкой из «Афони».
- Телефон из коммуналки в «Покровских воротах».
- Чучело совы с горящими глазами из «Собачьего сердца».
- Веер из «Здравствуйте, я ваша тетя!». В этом фильме есть сцена, в которой демонстрируются отрывки из популярных картин эпохи немого кино.
- Лампа Аладдина из «Волшебной лампы Аладдина».
- Тарелка с галушками из фильма «Вечера на хуторе близ Диканьки».
Сколько фильмов вам удалось отгадать?