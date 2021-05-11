Пользователи вспомнили 15+ фильмов и мультиков, в которых злодеи действовали во благо и вообще-то были правы

Реми буквально был канализационной крысой, крадущей еду и кусающей людей. Он мог заразить их множеством болезней, даже не осознавая этого. Усатый шеф, конечно, весьма импульсивен, но его единственное преступление — своеобразная манера поведения. Зато он пытался спасти бизнес и накормить посетителей. А Реми толком не научил Лингвини готовить, он использовал его, словно марионетку. Просто вылез из канализации, вымыл руки и начал готовить еду. Я и сама люблю крыс, у меня живет несколько в качестве питомцев. Но это домашние животные, которые содержатся в чистоте, и им не разрешается находиться на кухне, бегать по столам. По-моему, в мультфильме настоящий злодей — Реми, а шеф-повар всего лишь пытался предотвратить потенциальную катастрофу. © Danielle Digou / Quora