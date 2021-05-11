Пользователи вспомнили 15+ фильмов и мультиков, в которых злодеи действовали во благо и вообще-то были правы
Кинокритики с завидным постоянством вешают на персонажей ярлыки вроде «суперзлодей» или «главный антагонист». Но если присмотреться внимательнее, можно понять: эти герои вовсе не отъявленные негодяи. Многие из них руководствуются вполне себе благими намерениями. Любители кино со всего мира высказались по этому поводу в этом треде.
Мы в AdMe.ru взахлеб прочли мнения пользователей, которые попытались восстановить справедливость и объяснить истинные цели героев.
1. Артур Флек, «Джокер» (2019)
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Джокер — жертва экономического неравенства, он ищет счастье, борясь с безработицей и психическим заболеванием. Позже приходит к выводу, что сумасшествие субъективно, и принимает болезнь. Несмотря на это, его рассуждения совсем не безумны. Он хочет «исцелить» общество, в котором живет, поэтому считает нужным устранить преступность, безработицу, депрессию и манию. Я понимаю, что им движет, хотя и не согласна с методами героя. © Tequoia Urbina / Quora
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Этот бедолага прошел через столько трудностей, его обижали сверстники, общество смотрело на него свысока и смеялось над ним, он пережил невообразимую травму, и все же ему удается сохранить улыбку на лице и сделать людей счастливыми хотя бы в начале фильма. Многие зрители считают Артура плохим парнем, психом, антагонистом, преступником, но все они неправы. Артур — лидер, вдохновитель, он открывает глаза гражданам Готэма, заставляет их осознать, насколько неправильным является наше общество. © October Paredez / Quora
2. Тайлер Дерден, «Бойцовский клуб» (1999)
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Тайлер Дерден выступал против жадности крупных корпораций и коррупции, которые угнетают людей. В конце концов ему это удалось. Если откровенно, неужели же Тайлер неправ? © Tommy Morris / Quora
3. Шеф-повар Живодэр, «Рататуй» (2007)
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Реми буквально был канализационной крысой, крадущей еду и кусающей людей. Он мог заразить их множеством болезней, даже не осознавая этого. Усатый шеф, конечно, весьма импульсивен, но его единственное преступление — своеобразная манера поведения. Зато он пытался спасти бизнес и накормить посетителей. А Реми толком не научил Лингвини готовить, он использовал его, словно марионетку. Просто вылез из канализации, вымыл руки и начал готовить еду. Я и сама люблю крыс, у меня живет несколько в качестве питомцев. Но это домашние животные, которые содержатся в чистоте, и им не разрешается находиться на кухне, бегать по столам. По-моему, в мультфильме настоящий злодей — Реми, а шеф-повар всего лишь пытался предотвратить потенциальную катастрофу. © Danielle Digou / Quora
4. Том «Айсмен» Казански, «Лучший стрелок» (1986)
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Все, что говорит Айсмен, по делу. Маверик безрассудный, не соблюдает правила безопасности и не умеет работать в команде. Он гоняется за славой и в равной мере опасен и для себя, и для противника. Но каким бы хорошим летчиком ты ни был, в бою одинокий волк довольно скоро превратится в заблудшую овцу. © Susanna Viljanen / Quora
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Маверик — просто самовлюбленный человек с тонким, как бумага, эго. В отличие от него Айсмен спокойный, собранный командный игрок, который добился места в «Топ Ган» исключительно благодаря своему мастерству. © Randall Dykema / Quora
5. Полковник Майлз Куоритч, «Аватар» (2009)
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Хотел бы сопереживать на’ви, но поймал себя на мысли, что в этом фильме «болею» за полковника Куоритча. На’ви крайне враждебны, патриотичны, грубы, тщеславны, а еще они чрезвычайно самовлюбленные. Не будем забывать, что Нейтири хотела навредить Джейку без всякой причины, когда впервые встретила его. (Глупость — довольно слабое объяснение). Полковник настолько крут, что я попросту не верил этим синим пришельцам или Джейку, за которого мы, зрители, должны были «болеть». Куоритч не боялся опасности и был готов рисковать. © Tommy Morris / Quora
6. Магнето, серия фильмов «Люди Икс»
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После «Логана» не может быть сомнений, что Магнето был прав. Ведь он неоднократно предупреждал Чарльза Ксавьера, что люди закуют мутантов в цепи с номером на лбу. Именно это происходит в «Днях минувшего будущего», его предсказания сбылись с пугающей точностью. Как и говорил Магнето, человечество опасно для мутантов, оно относилось к ним предвзято и хотело погубить. © Anthony Nelson Echevarria / Quora
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Когда-то он пережил трудности, многие хотели погубить Магнето и ему подобных просто за то, что те были другими. Сегодня люди хотели отнять у мутантов свободу. Магнето же просто боролся за свободу. Когда вас преследуют и угрожают, вы будете бороться за свободу, права и жизнь. © Ken Miyamoto / Quora
7. Сэмюэл Джерард, «Беглец» (1993)
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Злодеи не всегда являются антагонистами: часто, но не всегда, и наоборот. Показательный пример — Сэмюэл Джерард (Томми Ли Джонс) из «Беглеца». Да, по определению его можно причислить к антагонистам, потому что он противостоит побегу героя Харрисона Форда. Но его нельзя назвать злодеем, у него не было дурных намерений. Даже Ричард Кимбл знает, что Джерард просто выполняет свою работу. © Ken Miyamoto / Quora
8. Кайло Рен, «Звездные войны» (2015–2019)
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Кайло Рен, лидер Первого Ордена, верит в установление нового порядка в галактике. Да, он сущий нытик, но на самом деле его цель — навести порядок. Кайло Рен стремится избавить галактику от пережитков прошлого и токсичных вещей. По его мнению, для людей это единственный способ стать тем, кем они должны быть. © Devyn Thomas / Quora
9. Катон, «Голодные игры» (2012)
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Он хочет победить в играх и отстоять гордость своего дистрикта. Думаю, он заслуживает этого больше, чем девица с луком и стрелами в красном платье. Цель Катона проста — выиграть состязание. © Devyn Thomas / Quora
10. Малекит Проклятый, «Тор 2: Царство тьмы» (2013)
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Этот герой лишь хочет обеспечить свой народ домом, пока свет — или Асгард — не погубил его. Он чувствует себя виноватым в том, что на пути к цели причинял вред своим же собратьям. По сути, его цель — погасить свет Вселенной, чтобы он и его народ (кстати, гораздо более продвинутый и развитый) могли выжить. © Devyn Thomas / Quora
11. Шерхан, «Книга джунглей» (2016)
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После того как впервые замечает Маугли, он напоминает всем о Законе джунглей. Он гласит, что людям не место в джунглях и волки нарушают его, приютив мальчика. Тому есть веская причина: человек приносит в джунгли «красный цветок» (огонь), который может уничтожить все. Кстати, Закон джунглей запрещает и животным посещать деревни, где живет человек, и нападать на домашний скот. Но что же делает Маугли, когда вырастает? Ему предоставляется выбор: остаться или уйти к людям. Тогда случается то, о чем предупреждал Шерхан: человеческий детеныш приносит в джунгли огонь и вызывает сильный лесной пожар. Но почему-то Маугли называют героем, а Шерхана — злодеем. © Roberto Etcheverry / Quora
12. Уолтер Пэк, «Охотники за привидениями» (1984)
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Уолтер Пэк работает в Агентстве по охране окружающей среды. А охотники за привидениями используют нелегальное приспособление, которое работает на ядерном топливе. Так что у Пэка есть все основания беспокоиться об ущербе, который это устройство может причинить окружающей среде. © Darcy Cristaudo / Quora
13. Инспектор Жавер, «Отверженные» (2012)
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В «Отверженных» он изображен отъявленным злодеем. Но Жавер — человек, который верил в закон и всю свою жизнь посвятил правосудию. Он уважал власть и несколько раз рисковал жизнью, преследуя Жана Вальжана или настоящих преступников, чтобы блюсти закон и справедливость. Фактически Жан Вальжан организовал вооруженное восстание. © Andrew Dang / Quora
14. Водоног, «Корпорация монстров» (2001)
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Многие считают, что Водонога заботят только деньги и репутация семьи. На самом деле он просто понял, что без его компании город погрузится в хаос. Смех собирать труднее, чем крики, поэтому он выбрал последние. Ведь в этом случае он получит достаточное количество энергии, чтобы снабжать город. © Darcy Cristaudo / Quora
15. Гастон, «Красавица и чудовище» (1991)
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Слышал точку зрения, что Гастон из «Красавицы и чудовища» был бы положительным героем в любом другом мультфильме. Монстр заключает молодую девушку в замок, ее отец слишком слаб, чтобы спасти ее. В заточении девушка заболевает стокгольмским синдромом. В это время сильный, красивый парень, которого любят все вокруг, хотел спасти ее и обеспечить достойную жизнь. Конечно, в конце концов мы узнаем, что чудовище — хороший парень, но Гастон-то не знал об этом. Он не просто остался без любимой, но еще и пострадал, пока спасал ее. © Izzy Currer / Quora
16. Танос, «Мстители: Война бесконечности»
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О нем никто не упомянул, но я выбираю безумного титана Таноса. Не буду говорить о разрушениях, которые он совершил, — все в курсе, что его планета была уничтожена из-за чрезмерного использования ресурсов. Он не хотел, чтобы подобное случилось с какой-либо другой планетой. А еще он спасал Вселенную от Галактуса — пожирателя миров, существа, которое поглощает планеты с большим количеством нужной ему энергии. Танос не хотел повторения истории, поэтому сделал то, что сделал. © Anurag Parashar / Quora
Какого злодея из кино или мультфильма вы бы внесли в этот список и почему?