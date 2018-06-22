Пользователи твиттера с юмором описывают фильмы Disney, разрушая наше детство

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Описать фильм парой слов — это мы уже проходили. А вот пересказать невинную детскую сказку в негативном ключе кажется не такой уж простой задачей. Пользовательница твиттера Мэри предложила поупражняться в остроумии, описывая диснеевские фильмы самым прямолинейным образом. Надо признать, с такой стороны на них еще никто не смотрел.