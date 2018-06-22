Пользователи твиттера с юмором описывают фильмы Disney, разрушая наше детство
Описать фильм парой слов — это мы уже проходили. А вот пересказать невинную детскую сказку в негативном ключе кажется не такой уж простой задачей. Пользовательница твиттера Мэри предложила поупражняться в остроумии, описывая диснеевские фильмы самым прямолинейным образом. Надо признать, с такой стороны на них еще никто не смотрел.
AdMe.ru выбрал 21 правдивый твит о знаменитых фильмах Disney, и вы просто не сможете удержаться от смеха. Не соврали!
1. Белоснежка и семь гномов
2. Лило и Стич
3. 101 далматинец
4. В поисках Немо
5. Холодное сердце
6. Золушка
7. Рапунцель: Запутанная история
8. Корпорация монстров
9. Русалочка
10. Питер Пэн
11. Город героев
12. Горбун из Нотр-Дама
13. Король Лев
14. Мэри Поппинс
15. Коты-аристократы
16. Храбрая сердцем
17. Анастасия
18. Атлантида: Затерянный мир
19. Лис и пес
20. Аладдин
21. Рататуй
Давайте продолжим пересказывать диснеевские фильмы в комментариях. Получится ли у кого-то сделать еще более точное описание?
Фото на превью daggomit_t/Twitter