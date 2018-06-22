Пользователи твиттера с юмором описывают фильмы Disney, разрушая наше детство

Описать фильм парой слов — это мы уже проходили. А вот пересказать невинную детскую сказку в негативном ключе кажется не такой уж простой задачей. Пользовательница твиттера Мэри предложила поупражняться в остроумии, описывая диснеевские фильмы самым прямолинейным образом. Надо признать, с такой стороны на них еще никто не смотрел.

AdMe.ru выбрал 21 правдивый твит о знаменитых фильмах Disney, и вы просто не сможете удержаться от смеха. Не соврали!

1. Белоснежка и семь гномов

2. Лило и Стич

3. 101 далматинец

4. В поисках Немо

5. Холодное сердце

6. Золушка

7. Рапунцель: Запутанная история

8. Корпорация монстров

9. Русалочка

10. Питер Пэн

11. Город героев

12. Горбун из Нотр-Дама

13. Король Лев

14. Мэри Поппинс

15. Коты-аристократы

16. Храбрая сердцем

17. Анастасия

18. Атлантида: Затерянный мир

19. Лис и пес

20. Аладдин

21. Рататуй

Давайте продолжим пересказывать диснеевские фильмы в комментариях. Получится ли у кого-то сделать еще более точное описание?

Фото на превью daggomit_t/Twitter

5 На склад!
0 Комментарии
  • 22 июня 2018
  • 4944

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