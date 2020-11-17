Пользователи составили топ-13 персонажей, которые оказались куда хуже главных злодеев

Барни Стинсон из сериала «Как я встретил вашу маму» обожал злодеев в кино. На его мальчишник был приглашен актер, сыгравший главного негодяя в «Малыше-каратисте», а еще он сочувствовал Терминатору из первого фильма и считал Джоффри Баратеона справедливым и мудрым правителем. В такой позиции есть своя логика: на современном экране мир редко предстает черно-белым. Создатели лент настолько подробно прописывают предысторию и мотивацию отрицательных персонажей, что зритель невольно начинает им сопереживать.

Мы в AdMe.ru прочитали сотни комментариев зрителей, которые, как и Барни, считают негодяями непривычных персонажей, и решили реабилитировать 13 кинозлодеев, с которыми фильмы обошлись наиболее несправедливо. А в бонусе вас ждет ироничное «разоблачение века».

Мистер Фриз и Ядовитый Плющ vs. Бэтмен («Бэтмен и Робин»)

Если рассмотреть историю Бэтмена и Робина, сражающихся с Мистером Фризом и Ядовитым Плющом, в контексте защиты окружающей среды, то сложно не посочувствовать антагонистам фильма. Ведь Мистер Фриз — настоящий борец с глобальным потеплением, а Ядовитый Плющ — та еще озеленительница. В то время как сам Бэтмен представляет касту крупных капиталистов — главных вредителей для окружающей среды.

Красная Королева vs. Валет Червей («Алиса в Стране чудес»)

Конечно, Красная Королева сделала героям «Алисы в Стране чудес» немало зла. Но, возможно, она не была бы настолько несносной, если бы не ее окружение. Червонный Валет из «Алисы в Стране чудес» — жуткий манипулятор. Он превратил Красную Королеву, которая была просто немножко злобной, в настоящего зверя. © latemoon666 / Reddit

Этот злодей вообще не для детского фильма. © lurk3rthrowaway / Reddit

Шарпей vs. Трой («Классный мюзикл»)

Фанатская теория о том, кто реально был самым негативным персонажем «Классного мюзикла», рассматривает эту историю с позиции Шарпей. Девушка и ее брат долго и усердно работали, чтобы получить главные роли в музыкальной постановке. А новичкам Трою и Габриэлле они предложили сыграть второстепенных персонажей, что вполне логично. Однако герои с этим не смирились и решили повоевать за главные роли, при этом систематически везде опаздывая и нарушая правила. Конечно, это не оправдывает многих некрасивых поступков Шарпей, но и считать ее однозначным злом тоже не стоит. Создатели кино, похоже, с позицией фанатов согласны: недаром они сняли отдельный фильм именно про Шарпей.

Мередит Блейк vs. Хэлли и Энни («Ловушка для родителей»)

Реабилитация Мередит Блейк стала настоящим трендом. Многие зрители, повзрослев, стали очень хорошо понимать этого персонажа. Следить за шалостями подростков, изводящих амбициозную молодую девушку, прикольно, только когда ты сам еще ребенок. А с возрастом начинаешь переосмысливать кино и понимать, что персонажи Линдси Лохан были довольно гадкими. 13-летний я просто не понимал, что когда-то стану Мередит Блейк. Прости, что осуждал тебя, сестренка! © Lukejd3232 / Twitter

Президент Сноу vs. президент Койн («Голодные игры»)

Президент Койн показалась многим зрителям худшим злом, чем президент Сноу. Он никем не притворялся и, кстати, предсказывал, что с его уходом мир лучше не станет. Так и вышло: президент Койн оказалась того же поля ягодой.

Рой Батти vs. Элдон Тайрелл («Бегущий по лезвию»)

Репликант Рой Батти, воплощенный неподражаемым Рутгером Хауэром, показался многим зрителям гораздо более человечным, чем окружающие его люди: например, чем создатель «Нексусов-6» Элдон Тайрелл. Тот поступил абсолютно бесчеловечно, когда вселил в память андроида Рейчел ложные воспоминания и заставил ее думать, что она человек, а потом сам же создал ситуацию, при которой она все о себе узнала. Действия Роя в финале фильма, когда он спасает жизнь персонажу Харрисона Форда Рику Декарду, заставляют еще раз задуматься, кто же здесь зло.

Дрен vs. Эльза («Химера»)

Эксперименты с клонированием неслучайно находятся под запретом в большинстве стран — слишком много возникает морально-этических конфликтов. В фильме развивается как раз один из них. И зрителям совсем не кажется, что выведенная в результате экспериментов с ДНК гибрид Дрен — однозначное зло, а ее создатели-ученые Эльза и Клайв — такое уж добро. Эльза врет Клайву, что Дрен создана из ДНК анонима. Дрен устраняет Клайва, а Эльза никак этому не препятствует. Потом Эльза принимает деньги от корпорации, чтобы родить ребенка, зачатого от Дрен, переродившейся в мужчину. © aviatorinflight / Twitter

Саммер Финн vs. Том Хэнсен («500 дней лета»)

По мнению некоторых фанатов, главным злодеем фильма была вовсе не Саммер Финн, которая бросила Тома, потому что не хотела серьезных отношений. Ведь к такому поступку ее подтолкнул сам Том. С этой теорией согласился актер, исполнявший роль Тома, Джозеф Гордон-Левитт. По его словам, персонаж настолько нездорово относился к женщинам и так хотел серьезных отношений, что требовал от своей партнерши невозможного.

Джек vs. Роджер («Повелитель мух»)

Фильм снят по книге лауреата Нобелевской премии Уильяма Голдинга. У каждого персонажа, который попал на необитаемый остров, мгновенно появились свои почитатели и хейтеры — настолько яркие у них характеры. Обычно больше всех доставалось Джеку — мальчику, который в трудных условиях стал настоящим дикарем. Но и у него нашлись защитники. Джек был подлым трудным подростком, но он всегда оставался лишь исполнителем. Настоящим вдохновителем всех злодейств был Роджер. Он использовал Джека, манипулировал его необузданной яростью и безответственным отношением к собственному авторитету. К тому же именно Роджер виноват в случившемся с Хрюшей, что сразу дает ему минус 10 очков. © No-BrowEntertainment / Reddit

Палпатин vs. Мейс Винду («Звездные войны»)

В становлении Энакина Скайуокера на темную сторону совет джедаев сыграл едва ли не большую роль, чем Палпатин. По мнению зрителей, особенно отличился Мейс Винду, который изо всех сил принижал юного парня, не давал ему раскрыть свой потенциал и проявить себя. Неслучайно появилась целая фанатская теория о том, что именно Винду стал Сноуком — главным злодеем из сиквела «Звездных войн».

Эми vs. Ник («Исчезнувшая»)

В закрученном хитросплетении сюжетных линий Эми начинаешь то обожать, то ненавидеть. И конечно, пользователи не могли не отметить, что на ее поступки явно повлиял муж: спровоцировал конфликт своими изменами и пренебрежительным отношением к жене. И действительно, вряд ли с преданным и любящим человеком захочется поступить так, как Эми.

Черная дыра vs. профессор Брэнд («Интерстеллар»)

Основным противником героев в фильме является время, а точнее, искажения, вызванные черной дырой Гаргантюа. Из-за нее герои проводят на новых планетах всего несколько часов по местному времени и десятки лет по земному. Однако с точки зрения морали главным антагонистом становится профессор Брэнд, который не верит в возможность спасения людей на Земле. Он отправляет миссию в космос, зная, что оставшиеся на Земле люди неминуемо погибнут. Если бы не Мерф, скорее всего, так бы и вышло.

Малефисента vs. Король Стефан («Малефисента»)

В новой диснеевской адаптации «Спящей красавицы» Малефисента совсем не кажется воплощением зла. Гораздо более подлым зрители сочли Стефана, который притворяется, что любит фею, но похищает ее крылья, чтобы стать королем. Ничего удивительного, что Малефисента обозлилась и заколдовала его дочь. Впрочем, потом сама же и сняла проклятие с помощью искреннего раскаяния.

Бонус: Волан-де-Морт vs. Джоан Роулинг («Гарри Поттер»)

Некоторые фанаты не пощадили автора «Гарри Поттера» и противопоставили ее главному негодяю из ее же книг, восклицая: «Так вот кто здесь настоящий злодей!» Претензии возникли уже после выхода 7 книг и 8 фильмов. Фанатам не понравились нарушения канона, которые Роулинг допустила в новой пьесе «Гарри Поттер и Проклятое дитя», а также в фильмах о фантастических тварях. По их мнению, Джоан Роулинг иногда обходится с любимыми героями куда хуже, чем Волан-де-Морт. События «Проклятого дитя» совершенно не сочетаются с оригинальной историей. Это всего лишь неудачная попытка продать фанфик в книжных магазинах. © erinbk1993 / Twitter