19 человек поделились, от каких фильмов у них сводит зубы, хотя критики этим картинам рукоплещут

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Находясь в поисках интересных фильмов, мы часто опираемся на мнения критиков. А согласно одному из исследований, чем выше ту или иную кинокартину оценили, тем больше денег она соберет в прокате. Но профессионалы такие же люди, как и все, и их взгляды могут быть очень субъективными. Пользователи сайта Reddit рассказали, какие обожаемые критиками блокбастеры совсем не пришлись им по душе.