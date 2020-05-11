19 человек поделились, от каких фильмов у них сводит зубы, хотя критики этим картинам рукоплещут
Находясь в поисках интересных фильмов, мы часто опираемся на мнения критиков. А согласно одному из исследований, чем выше ту или иную кинокартину оценили, тем больше денег она соберет в прокате. Но профессионалы такие же люди, как и все, и их взгляды могут быть очень субъективными. Пользователи сайта Reddit рассказали, какие обожаемые критиками блокбастеры совсем не пришлись им по душе.
Мы в AdMe.ru считаем: когда встает выбор, что посмотреть, лучше в первую очередь руководствоваться собственным чутьем.
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«Однажды в Голливуде». 3 долгих часа Брэд Питт мелькает на фоне разной мебели. © red_duke
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«Маяк». Фильм мог бы быть отличной художественной сатирой, но все, от создателей до критиков, настаивают на том, чтобы воспринимать его всерьез. Так что меня кинолента не забавляет, а раздражает. © mindfeces
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«2001 год: Космическая одиссея». Начало фильма очень скучное, медленное и невероятно обманчивое. Это больше было похоже на рекламный ролик для компании, специализирующейся на спецэффектах. Просто что-то в духе «Посмотри, как мы можем!» © jahvidsanders44
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«Мой парень — псих». Напоминает карикатуру на психическое заболевание. Как будто режиссер сказал актерам вести себя так, как, по их мнению, ведут себя сумасшедшие. © palaiemon
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«Ла-Ла Ленд». Саундтрек прекрасный, но сюжет слишком утрирован. Бедные дети пытаются стать богатыми и знаменитыми в Голливуде? Противоположности притягиваются? Я пытался посмотреть этот фильм дважды и понял, как сильно он клиширован. Даже «горько-сладкий» финал так предсказуем. © savwatson13
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Ремейк «Короля Льва». Графика великолепна, не отрицаю. Но из-за гиперреалистичных львов потерялось все очарование оригинала. Есть огромная разница между эмоциями, которые испытывали актеры озвучки, и тем, что показывали львы из-за того, что у кошек небогатая мимика. © biff64gc
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«Назови меня своим именем». Мне казалось, что я смотрю экранизацию открытки, которая притворяется большим романом. © CeaselessDivan
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«Ирландец». Ни одна из деталей романа (и фильма) не подкреплена какими-либо фактами, и это просто длинный и скучный фильм. По сути, просто какой-то случайный пожилой мужик строит из себя величайшего чистильщика. © VanillaDandDGM
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«Неограненные драгоценности». Он понравился 92 % критиков, но у меня сложилось ощущение, что большую часть фильма актеры просто кричат друг на друга. © si1entki11a24
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«Форрест Гамп». Я думал, он никогда не закончится. Все в этом фильме фальшиво. А потом появился Бенджамин Баттон — Форрест Гамп в обратном порядке. © DebJohnsonColorado
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«Бал монстров». Мужчина-расист каким-то образом отказывается от своих убеждений, чтобы вступить в любовную связь с Холли Берри. © degathor
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«Сияние». 3 часа жутких вещей, происходящих без особой причины. У ребенка какие-то плохо объясненные сверхспособности, Джек сходит с ума, потому что в отеле творится какая-то чертовщина или что-то в этом роде, парень в костюме собаки... Весь фильм — плохая адаптация книги. © sparta981
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«Реинкарнация». Люди говорили: это самое страшное кино со времен «Изгоняющего дьявола». И становится еще страшнее, когда ты понимаешь истинную завязку фильма. Черт возьми, это просто хорошая кинокартина. Я понял ее, но мне не было страшно. Этот фильм переоценен. © sreeko1
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«Начало». Я устал слушать людей, пытающихся убедить меня, что это удивительный и умный фильм, в то время как он просто пронизан непростительными сюжетными дырами. © prem_fraice
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«Гравитация». Один из худших фильмов, что я видел, и все из-за полного игнорирования законов физики. Это просто плевок в лицо Ньютону. Хотя... Буллок ничего. © Caboose119z
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«Престиж». События фильма развиваются очень стремительно. Актеры отыграли качественно, но никто из них не успел раскрыться. Кажется, лучше было бы снять мини-сериал, но все решили втиснуть в 2-часовую кинокартину. Вдобавок ко всему знаменитый трюк не так уж хорош в реальности, потому что всем очевидно, что это подставное тело. А настоящая наука, представленная Теслой, бессмысленна и является научной фантастикой. © chuckcm89
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«Форма воды». Честно говоря, мог бы получиться хороший фильм, рассказывающий о том, как люди относятся к разным существам, но создатели испортили его, введя любовную линию. © imInsanelyRich
Какие фильмы, получившие заоблачные рейтинги, вам кажутся переоцененными?
Фото на превью Once Upon a Time in Hollywood / Columbia Pictures, red_duke / reddit