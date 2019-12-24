20+ пользователей рассказали, каких актеров они невзлюбили и почему

Том Хэнкс. Он отличный актер. Но когда я смотрю на него в фильме, я вижу не его персонажей, а Тома Хэнкса, только в разной одежде. Он очень приятен мне как человек, и мне нравится его мировоззрение, но я не могу избавиться от ощущения, что каждый его киногерой — это Том Хэнкс. © kutbakfiets / Reddit