20+ пользователей рассказали, каких актеров они невзлюбили и почему
Вероятно, не существует актера, который нравился бы абсолютно всем. У каждого из нас есть как кумиры, так и нелюбимые звезды кино. Причем далеко не всегда наше отношение к артистам зависит от их таланта и навыков. Иногда мы испытываем какое-то странное отторжение по весьма неожиданным причинам.
Мы в AdMe.ru не могли не зацепиться взглядом за треды, где пользователи делились, каких актеров не хотят видеть на экране и почему. На удивление, среди них оказалось немало звезд категории А.
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Том Хэнкс. Он отличный актер. Но когда я смотрю на него в фильме, я вижу не его персонажей, а Тома Хэнкса, только в разной одежде. Он очень приятен мне как человек, и мне нравится его мировоззрение, но я не могу избавиться от ощущения, что каждый его киногерой — это Том Хэнкс. © kutbakfiets / Reddit
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Кевин Бейкон. Его лицо пугает мою жену, поэтому я не смотрел фильмы с его участием уже более 6 лет. © thereisnotry_11 / Reddit
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Мишель Родригес. Она всегда играет персонажей из разряда: «Я не такая, как другие девушки. Парни, я одна из вас!» © Expensive_Historian / Reddit
© Resident Evil / Constantin Film © Avatar / Twentieth Century Fox © The Fast and the Furious / Universal Pictures
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Дженнифер Лопес. Я начинаю засыпать всякий раз, как она появляется на экране. © Kelvin_Inman / Reddit
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Бен Стиллер. Я уверен, что он отличный парень, я уважаю его труд и репутацию, но его фильмы просто недостаточно смешны для меня. © charronald / Reddit
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Анджелина Джоли. После развода Брэда Питта и Дженнифер Энистон я не могу воспринимать ее иначе как разлучницу. Что бы она ни делала. © thatsterrible42 / Reddit
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Леонардо Ди Каприо. Раньше мне нравились фильмы с его участием, и я считаю его достойным актером. Но у меня сложилось ощущение, будто все эти годы он работал чересчур усердно, чтобы получить «Оскар». Это несколько утомило меня. Я даже почувствовал некоторое облечение, когда Ди Каприо все-таки получил заветную статуэтку, поскольку теперь он, возможно, сможет расслабиться и играть безо всяких отвлекающих факторов.
© The Wolf of Wall Street / Paramount Pictures © Django Unchained / Columbia Pictures © The Revenant / 20th Century Fox
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Бейонсе. Голливуд отчаянно пытается сделать из нее актрису, но ее игра оставляет желать лучшего. © AmiIcepop / Reddit
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Марк Руффало. Он всегда произносит свои реплики как-то монотонно. © obbybop1 / Reddit
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Шейлин Вудли. Я ходил в среднюю школу, когда вышел фильм «Втайне от родителей». Ее героиня была весьма неприятной и постоянно плакала, поэтому я больше не мог воспринимать ее в других ролях. © DevoutandHeretical / Reddit
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Уилл Смит. В каждом фильме он играет самого себя, чем разрушает мою веру в предлагаемые обстоятельства. Я не вижу его персонажа, я вижу Уилла Смита. © GMU2012 / Reddit
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Райан Рейнольдс. Он напоминает мне звезду футбольной команды, которая соизволила сыграть в школьной пьесе. © ShaddowLad / Reddit
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Ребел Уилсон. Вся ее фишка заключается в том, что она надевает обтягивающую одежду и падает. © RedRocket05 / Reddit
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Джонни Депп. Когда-то он был мне интересен, но сейчас его игра не отличается разнообразием. До сих пор не могу понять, почему он получил роль в «Черной мессе». Он совершенно не похож на Уайти и не смог передать его темперамент. © Beachy5313 / Reddit
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Рене Зеллвегер. Этот ее прищуренный взгляд. © snackpack3000 / Reddit
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Хлоя Грейс Морец. Я вижу, что она играет, а не проживает свою роль. Возможно, из-за ее голоса или мимики. © Schwenn / Reddit
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Джон Красински. Очень рад, что он пробует себя в роли режиссера. Хватит пытаться делать из него экранного мачо. © Unknown author / Reddit
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Энн Хэтэуэй. У меня складывается ощущение, что она слишком старается сыграть своего персонажа, вместо того чтобы заставить меня поверить в то, что она им является. © Unknown author / Reddit
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Дуэйн Джонсон. Может, он и неплохой актер, но всякий раз, когда я вижу его на экране, мне кажется, будто он играет самого себя. Не исключено, что в этом виноваты сценаристы, которые не могут написать для него хорошую роль. © Kattnos / Reddit
© San Andreas / Warner Bros. Pictures © Rampage / Warner Bros. Pictures © Skyscraper / Universal Pictures © The Fate of the Furious / Universal Pictures
- Роберт Дауни — младший. Очень уж странно он ведет себя на интервью. © GoldPisseR / Reddit
- Эмма Уотсон. Как по мне, она красивая девушка и хорошая актриса, но недостаточно выдающаяся для такого количества внимания к ее персоне. © henry_tbags / Reddit
- Уилл Феррелл. Мне не понять, как взрослый мужчина, который ведет себя как 8-летний ребенок, может казаться смешным. © CertifiedPreOwned / Reddit
- Кристен Стюарт. Она часто играет однотипных персонажей. А еще она слишком сдержанная в сценах, требующих эмоциональной отдачи. © Unknown author / Reddit
- Скарлетт Йоханссон. Она всегда изображает «привлекательных безэмоциональных персонажей», которые не подразумевают сложной актерской игры, потому как живая мимика и экспрессия могут сделать ее героиню не на 100 % идеальной. Возможно, она бы проявила себя как первоклассная актриса, если бы ей позволили раскрыть свой потенциал, а не просто красиво смотреться в кадре. © LBertilak / Reddit
- Сандра Буллок и Адам Сэндлер. Играют одни и те же роли, снова и снова, из фильма в фильм. © il_doc / Reddit
- Николас Кейдж. Сейчас его лицо настолько сильно ассоциируется у меня с мемами, что любая его роль кажется мне пародией на настоящий фильм. © Sinclairlim / Reddit
А каких актеров вы не можете видеть на большом экране? И с чем это связано?