Пользователи рассказали о 20 фильмах, которые им всю душу наизнанку вывернули. И вам смогут
У каждого найдутся любимые фильмы, которые мы можем пересматривать бесконечно. Но также есть и картины, которые трогают настолько сильно, что второй раз пережить этот опыт кажется слишком трудной задачей. Пользователь Reddit задал вопрос: «Какой фильм вы порекомендуете всем друзьям, но ни за что не посмотрите снова?» Желающих поделиться нашлось немало.
Мы в AdMe.ru не против испытать свои нервы, поэтому многие из этих лент добавили в список для будущего просмотра. Надеемся, вас тоже что-нибудь заинтересует.
- «Мост в Терабитию». Я был в депрессии, и папа решил сводить меня на это кино. Ожидали чего-то милого и беззаботного. После сеанса мы молча сели в машину и он сказал: «Мне очень жаль». © ReverendHobo / Reddit
- «Иди и смотри». Великолепный фильм, но, на мой взгляд, даже более ошеломляющий, чем «Могила светлячков» (аниме на эту же тему. — Прим. AdMe.ru). © Mimameird / Reddit
- «Американская история X». Мама выключила его под конец и сказала, что герой получил в школе пятерку и жил долго и счастливо. Я ей верил, пока не пересмотрел его спустя 3 года. © GuiltyCredit / Reddit
- «Парни не плачут». Просмотр отправил меня в осадок на несколько дней. © IrianJaya / Reddit
- «Охота». Эмоциональные качели в этом фильме оставили меня в восторге и трепете. Не думаю, что когда-нибудь смогу пересмотреть его снова. © FrostWhyte / Reddit
- «Танцующая в темноте». Прекрасная и грустная актерская работа Бьорк. После просмотра я купил копию на DVD и одалживал ее всем друзьям, но сам так и не набрался сил, чтобы посмотреть снова. © Trump_Card_Played / Reddit
- «Жизнь прекрасна». Этот фильм невероятно трагичен, но также очень красив. Особенно меня тронула любовь между персонажами. © mgeezysqueezy / Reddit
- «Что-то не так с Кевином». Просмотр был переполнен внутренними переживаниями. © crackosaurusrex / Reddit
- «Останься со мной». Концовка заставляет меня задуматься: «У меня действительно никогда больше не было такой дружбы, как в 12 лет?» © JesusWearsVersace / Reddit
- «Пианист». Отчаяние и возмущение, которое я испытывал, глядя на судьбу этого человека, вышли за все пределы. © VibinWithDoggo / Reddit
- «Ветреная река». Кто-то посоветовал, и мы с женой решили посмотреть. Обычно мне нравятся триллеры или ужасы, но что-то в этой картине сломало меня более чем на неделю. Думаю, это великий фильм, но я никогда больше его не посмотрю и сделаю все возможное, чтобы меньше о нем думать. © kyldare / Reddit
- Мини-сериал «Чернобыль». Как представитель жанра ужасов, он чрезвычайно хорошо справляется со своей задачей. Только вот это все происходило в реальной жизни. © KryssCom / Reddit
- «Дорога». Сюжет очень понравился, но слишком тяжело будет увидеть его снова. © Chemical_Robot / Reddit
- «Олдбой» 2003 года. Пригласил девушку на свидание, чтобы расслабиться и посмотреть фильм, о котором оба слышали хвалебные отзывы. Расслабиться не получилось, и второго свидания не было. © CommercializedPan / Reddit
- «Лабиринт фавна». Я думал, что сажусь смотреть крутой фэнтезийный фильм, а он оказался о девочке, которая уходит в фантазии, когда реальный мир наполнен болью. © JDazzleGM / Reddit
- «Манчестер у моря». Этот фильм показал, как человек может казаться нормальным и социально активным, но в то же время страдать от глубочайшей депрессии. Это поразило меня больше всего. © iam_saikat / Reddit
- «Мальчик в полосатой пижаме». Я до сих пор не могу его забыть, периодически вспоминаю, и это разбивает мне сердце. © kaelyyna / Reddit
- «Список Шиндлера». Впервые посмотрела месяц назад. Я держалась, пока Оскар не сказал, что мог спасти больше людей. Потом был океан моих слез. © drowninginteger / Reddit
- «Реквием по мечте». Даже когда слышу музыку из этого фильма, меня настигает странное чувство. Он крайне хорош, но я просто не смогу посмотреть его снова. © FemBuddha / Reddit
- «Заплати другому». Замечательный фильм, преподавший мне множество жизненных уроков, но я все еще не могу посмотреть его снова. © Zanzzabard / Reddit
А в вашем списке любимых кинолент найдется что-то подобное?
Фото на превью Jagten / Zentropa
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