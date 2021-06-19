Пользователи рассказали о 20 фильмах, которые им всю душу наизнанку вывернули. И вам смогут

У каждого найдутся любимые фильмы, которые мы можем пересматривать бесконечно. Но также есть и картины, которые трогают настолько сильно, что второй раз пережить этот опыт кажется слишком трудной задачей. Пользователь Reddit задал вопрос: «Какой фильм вы порекомендуете всем друзьям, но ни за что не посмотрите снова?» Желающих поделиться нашлось немало.