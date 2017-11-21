Люди рассказывают о звездах, которые делают добро не только на благотворительных вечерах, но и в обычной жизни

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Новости о знаменитостях полны историй об их личной жизни, нарядах на красных ковровых дорожках и премьерах. Тем сильнее на их фоне выделяется недавний флешмоб, запущенный в твиттере: пользователи делятся реальными случаями из жизни, в которых звезды проявили доброту и участие. Мы в AdMe.ru вдохновились флешмобом и собрали для вас несколько историй о знаменитостях, в которых они показали свою лучшую сторону.

1. Билл Мюррей

Люди, пришедшие на концерт The SteelDrivers в Чарлстоне (США), явно не представляли такого поворота: Билл Мюррей тоже решил посетить выступление, но перед началом выкупил в кассе билеты и раздал их всем людям в очереди.

2. Крис Мартин

Вокалист Coldplay Крис Мартин посещает детские больницы в каждой стране, в которой проходят концерты группы. Он разговаривает с детьми по несколько часов, поет им, дарит подарки и подбадривает. О его добрых делах известно лишь со страниц пациентов в соцсетях.

3. Брэд Питт

В 2005 году Новый Орлеан сильно пострадал от бушевавшего в США урагана «Катрина». Было разрушено более сотни домов, и многие семьи остались на улице. Чтобы помочь им, актер основал фонд Make It Right, собрал средства на строительство новых зданий, нанял известных архитекторов и лично участвовал в разработке зданий. В результате было построено 109 экологичных домов, устойчивых к стихийным бедствиям. Созданный Брэдом Питтом фонд продолжил работу и после, сейчас он занимается сбором средств на строительство домов для малоимущих.

4. Рон Перлман

Рон Перлман однажды согласился встретиться с юным фанатом Хеллбоя, но оказалось, что мальчик мечтал увидеть именно персонажа, а не Рона Перлмана. Актер решил не разочаровывать ребенка и провел 4 часа, накладывая грим, ради лишь одной этой встречи.

5. Питер Джексон

Во время съемок «Хоббита» к режиссеру фильма подошли дети из массовки, но оказалось, что у команды был перерыв на обед. Несмотря на это Питер Джексон сел и поболтал с ребятами и раздал им автографы.

6. Адель

Певица Адель в июне 2017 года сделала небольшой сюрприз работникам пожарной части Челси в Лондоне: она просто неожиданно появилась на пороге с тортами и сказала, что хочет поблагодарить пожарных за их опасный труд во время тушения 24-этажной жилой башни Гренфелл-тауэр. Более того, во время самого пожара певица с мужем приехали на один из дежурных постов неподалеку от башни и предложили свою помощь всем пострадавшим.

7. Кардашьяны

Крис Дженнер в декабре 2016-го послала от лица семьи 100 ресторанных обедов нуждающимся Лос-Анджелеса. Никто не узнал бы о поступке, если бы об этом не рассказал директор благотворительной организации, через которую передавали обеды: «Они не знают, что я решил написать об этом, но мне хочется, чтобы люди знали и эту сторону их сердец». Он также упомянул, что это далеко не первый раз, когда Кардашьяны делают пожертвования.

8. Тейлор Свифт

Тейлор Свифт сделала приятный сюрприз 96-летнему ветерану Второй мировой войны Сайрусу Портеру, навестив его на Рождество в 2016 году. Внук Сайруса написал в твиттере, что это было настоящее чудо и его дедушка был просто счастлив. Посмотрите, он даже пританцовывал, когда Тейлор устроила для него небольшое представление в гостиной.

9. Бритни Спирс

В 2015 году Бритни Спирс сделала неожиданный подарок ученицам школы танцев в Лос-Анджелесе: она не просто навестила их, но и сама провела занятия.

10. Том Хэнкс

В ноябре 2017 года Том Хэнкс выступал на Фестивале книги в Хьюстоне (США) и побывал в роли Купидона: актер прервал свое выступление, чтобы молодой человек сделал предложение своей девушке. Конечно, она согласилась.

11. Бен Стиллер

Когда в 2012 году ураган «Сэнди» ударил по Нью-Йорку, Бен Стиллер помогал обеспечивать едой пострадавших.

12. Райан Рейнольдс

Райан Рейнольдс рассказал в своем инстаграм-профиле, как ему пригодились пройденные несколько лет назад курсы Красного Креста по оказанию первой медпомощи: «Я спас жизнь моему племяннику, потому что я знал, что делать!» После этого случая актер прошел еще один курс реанимационных мероприятий, разработанный специально для оказания помощи детям.

13. Мэттью Макконахи

4 ноября 2017 года Мэттью Макконахи исполнилось 48 лет, и он решил отпраздновать свой день рождения по-особенному: вместе с 250 волонтерами актер раздал 4 500 индеек жителям Лоренсберга к предстоящему в США празднику — Дню благодарения.

14. Бейонсе

Beyoncé facetiming with Ebony, a fan with a rare cancer disease whose last wish was to see Beyoncé. ❤️️💙 pic.twitter.com/pCkGzF4feZ — BEYONCÉ LEGION (@Bey_Legion) March 22, 2017

Бейонсе позвонила своей поклоннице Эбони Бэнкс в Snapchat, выполнив ее последнее желание. Девочка большую часть своего последнего учебного года провела в больнице из-за рака 4-й стадии, и, чтобы поддержать ее, друзья Эбони запустили в соцсетях кампанию #EBOBMEETSBEYONCE («Эбони встретится с Бейонсе»). Как видите, все получилось!

15. Зак Эфрон

Один из фанатов Зака Эфрона так торопился сделать с ним селфи, что уронил и разбил свой смартфон, пока бежал за ним. Актер решил проблему просто и купил своему поклоннику новый телефон.