Пользователи нашли связь между совершенно разными фильмами и, кажется, раскрыли тайны большого кинематографа

Каждый год выходит огромное количество фильмов, и мы уже перестали удивляться, когда на просмотре премьеры нас посещает мысль «Где-то я уже это видел». Ведь придумать что-то новое становится все сложнее, вот и приходится кинематографистам волей-неволей повторять за предшественниками или даже самими собой. А бывает, что режиссер оставляет отсылки к другим киношедеврам, сознательно добиваясь дежавю у зрителей.

И многим нравится эта игра. Пользователи сети с удовольствием включаются в нее и отыскивают связь между совершенно разными на первый взгляд фильмами. Иногда получаются едва ли не сериалы. Редакция AdMe.ru заприметила самые крышесносные из них. А в качестве бонуса обнаружила в отечественном кинематографе историю Волан-де-Морта.

«Бешеные псы» и «Криминальное чтиво»

Есть теория, что эти фильмы на самом деле рассказывают историю героя Стива Бушеми. В «Бешеных псах» он играет гангстера мистера Розового, который принципиально не платит чаевые. Его судьба остается неизвестной — зрители знают лишь, что он избежал гибели в перестрелке и даже покинул склад с похищенными бриллиантами. Возможно, мистеру Розовому приходится скрываться от полиции под маской официанта? А может, его задержали, но он сотрудничал со следствием и попал под программу защиты свидетелей? В любом случае теперь герой должен пересмотреть свое отношение к чаевым. Есть и другая версия: первым фильмом о судьбе мистера Розового было как раз «Криминальное чтиво», и до того, как стать гангстером, он работал официантом. Причем работал очень хорошо, ведь он довольно быстро и качественно обслужил Мию и Винсента. То есть герой знает, кто заслуживает чаевые, а кто — нет.

«Оно» и «Джиперс Криперс»

Немного безумная, но довольно логичная версия гласит о том, что Крипер — сын Пеннивайза. Танцующий клоун впервые упомянут Кингом около 40 лет тому назад — в романе «Оно». Злобная тварь пробуждается раз в 27 лет. Существо из ленты «Джиперс Криперс» придумано специально для фильма в 2001 году сценаристом и режиссером Виктором Сальвой. Оно пробуждается для кормления раз в каждые 23 года. В романе Кинга Пеннивайз перевоплощается в беременную самку паука, поэтому многие считают, что Оно — это на самом деле женщина, которая стала мамой Крипера.

«Чарли и шоколадная фабрика» и «Сквозь снег»

Видеоблогеры доказали, что южнокорейский триллер — продолжение фильма о Вилли Вонке 1971 года. Хотя и более современный вариант «Чарли и шоколадной фабрики» с Джонни Деппом в главной роли тоже легко вписывается в теорию. И Вонка, и магнат Уилфорд специализируются на продвинутых способах изготовления еды, а также на экспериментальном транспорте (у первого — лифт, у второго — поезд). Чарли наследует фабрику Вонки и, возможно, решает взять себе и фамилию человека, ставшего для него отцом (Вонка даже говорит, что искал человека, который будет как он). А потом начинает, как и Вилли, брендировать все свои изобретения большой W. Апокалипсис в фильме «Сквозь снег» случился из-за газа CW-7. Возможно, это аббревиатура, которая расшифровывается как Charlie Wonka? Чтобы найти преемника, Уилфорд позаимствовал фишки Вилли Вонки — послания, спрятанные в еде (билет в шоколадке и загадочные слова в яйцах и тараканьих блоках). А еще детища обоих бизнесменов (фабрика и поезд) нуждаются в обслуживании, которое могут предоставить только люди маленького роста. У Вонки это умпа-лумпы, а у Уилфорда — дети.

«Спасти рядового Райана», все фильмы о Борне, «Марсианин»

Он спецназовец под прикрытием, которого нужно эвакуировать. Затем он становится изгоем, но каким-то образом продолжает выживать, несмотря на сложные отношения с ЦРУ. Затем правительство решает избавиться от него и отправляет на Марс, планируя бросить его, но в итоге вынуждено спасать, как только история его выживания станет достоянием общественности.

«Френкевини», «Труп невесты» и «Кошмар перед Рождеством»

Есть теория, что все 3 фильма рассказывают о жизни одного и того же странного парня и его собаки-зомби. Но она вызывает 3 вопроса: как из милого ребенка, а потом юноши вырос странный Джек? Почему он вообще стал Джеком, если был Виктором? И почему его детство приходится на 50–60-е годы XX века, а юность — на викторианскую эпоху? Но у пользователей есть ответы. Все началось с «Мертвой невесты». Погибшая Эмили подарила Виктору его давно почившую собачку и возможность перемещаться из мира живых в загробный мир и обратно, а также путешествовать во времени. Со своей возлюбленной Викторией он переносится в 60-е годы, и некоторое время они живут счастливо, но Виктория умирает, и именно Виктор вслед за ней уходит в мир мертвых, где становится Джеком. Собака же остается жить и прибивается к семье Франкенштейн, у которых есть маленький сын, так похожий на бывшего хозяина. И даже зовут их одинаково. Погибнув в очередной раз, пес в загробном мире находит бывшего хозяина, а в мире живых доктор Финкельштейн пытается воскресить Викторию, которую теперь зовут Салли.

«Заражение», «Дитя человеческое», «Дорога»

Это своего рода апокалиптическая трилогия. Сначала мир охватывает инфекция, вызывающая бесплодие (об этом в фильме «Заражение»), затем, как следствие, перестают рождаться дети, и это вызывает настоящий хаос («Дитя человеческое»). И в завершение всего на Землю обрушились катаклизмы, в результате которых погибла не только цивилизация, но и практически все животные и растения («Дорога»).

«Я, робот», «Я — легенда», «После нашей эры»

Еще одна трилогия о конце света, объединенная не только одной темой, но и Уиллом Смитом. «Я — легенда» рассказывает о причинах, по которым люди покинули Землю, «Я, робот» — о технологиях, которые помогли им это сделать, а «После нашей эры» — о возвращении на родную планету.

«Ловушка для родителей», «Чумовая пятница», «Поцелуй на удачу»

Эти фильмы легко объединяются в эпическую трилогию «О том, как Линдси Лохан опять чем-то с кем-то поменялась». В первом случае она играет сестер-близняшек, которые поменялись местами и попытались пожить жизнью друг друга. В «Чумовой пятнице» Лохан исполнила роль девочки-подростка, поменявшейся телами со своей мамой, а в «Поцелуе на удачу» сыграла школьную красавицу, случайно подарившую парню свое фантастическое везение, получив взамен черную полосу в жизни.

«Военные игры», «Феррис Бьюллер берет выходной», «Выскочка»

Главный герой — компьютерный гений в исполнении Мэттью Бродерика — преуспевает без особых усилий во всем и не воспринимает школу всерьез. Когда он сталкивается с суровой реальностью, то становится учителем, но не из желания помочь ученикам, а чтобы вернуться в то место, где он был кем-то.

«Выскочка», «Блондинка в законе», «Блондинка в законе 2»

Последний фильм о приключениях Бродерика стал первым фильмом о блестящей карьере героини Риз Уизерспун. После всего, что произошло с Трейси Флик на школьных выборах, она решает отказаться от своих политических устремлений и меняет имя на Элль Вудс. Однако после того, как ее бросает парень, прежние амбиции возвращаются, и она подает заявление в юридическую школу. В конце трилогии, как только девушка достигает успехов в политике, Мэттью Бродерик узнал свою бывшую ученицу и так разозлился, что бросил молочный коктейль в ее лимузин.

«Титаник», «Начало» и «Остров проклятых»

После того как герой Ди Каприо пропал в океане в конце фильма «Титаник», он не погиб, а выплыл на пляже в картине «Начало». В этой части «трилогии» он теряет контроль над реальностью, оказываясь в итоге в больнице для душевнобольных, о которой нам рассказывает лента «Остров проклятых».

«Тот самый Мюнхгаузен» и «Обыкновенное чудо»

Есть теория, что волшебник из фильма «Обыкновенное чудо» — это нагулявшийся барон Мюнхгаузен. Недаром обе роли играет Олег Янковский. Обоим скучно жить как обычные люди, оба сочиняют сказки — и у обоих есть муза, которая их поддерживает.

Бонус: мы узнали, чем занимался Волан-де-Морт в изгнании. Нет, не прятался в лесах Албании, все гораздо интереснее

Советский фильм «Чародеи» 1982 года — явный приквел ко всем частям «Гарри Поттера». Он рассказывает о жизни Волан-де-Морта в изгнании. Тот работал заместителем директора в Институте волшебства НУИНУ (Научный универсальный институт необыкновенных услуг) и был известен под фамилией Сатанеев. Кстати, в НУИНУ он планировал создать волшебную палочку, которая бы превосходила бузинную по силе.