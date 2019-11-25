Пользователи интернета описали популярные фильмы всего одним предложением

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Умение описать фильм или книгу парой предложений — целое искусство. Владеют им лишь избранные, способные выхватить суть происходящего и готовые уберечь собеседника от страшных спойлеров. Иногда эти мастера описаний делятся впечатлениями от просмотренного в интернете.

Мы в AdMe.ru выбрали остроумные пересказы любимых фильмов, чтобы поднять вам настроение.

© Mr. & Mrs. Smith / 20th Century Fox  

Пользователи интернета описали популярные фильмы всего одним предложением

  • Весь мир наблюдает за тем, как Анджелина Джоли уводит мужа у Дженнифер Энистон («Мистер и миссис Смит»).
  • Женщина не знает, что можно просто подать на развод («Исчезнувшая»).
  • Парень, у которого самая быстрая машина Франции, постоянно опаздывает к своей девушке («Такси»).
  • Мальчика преследуют ожившие куклы («История игрушек»).
  • Психиатр ищет любимый десерт («Отряд самоубийц»).
  • Трудолюбивую работницу не хотят отпускать в декрет («Убить Билла»).

© Kill Bill: Vol. 1 / Miramax Films  

Пользователи интернета описали популярные фильмы всего одним предложением

  • Миллиардер из кожи вон лезет, чтобы поесть шаурмы («Мстители»).
  • Люди, болеющие желтухой и рахитом, ведут незатейливый образ жизни около АЭС («Симпсоны»).
  • Застенчивый француз пьет молоко и ухаживает за комнатным растением («Леон»).
  • Малолетние хулиганы разбивают окно и весь фильм отсиживаются в шкафу, скрываясь от домохозяйки («Лев, колдунья и платяной шкаф»).
  • Антропоморфный дендромутант сбегает из дома ради карьеры в шоу-бизнесе, но в силу обстоятельств погружается в мир финансовых афер («Приключения Буратино»).

© «Приключения Буратино» / «Беларусьфильм»  

Пользователи интернета описали популярные фильмы всего одним предложением

  • Антропоморфный дендромутант сбегает из дома ради карьеры в шоу-бизнесе, но в силу обстоятельств отправляется спасать Вселенную («Стражи галактики»).
  • Бездомный англичанин весь фильм ищет нормальный чай («Автостопом по галактике»).
  • Однообразные будни новобранца («Грань будущего»).
  • Мужчины теряют голову из-за парня в юбке («Храброе сердце»).
  • Хорошего человека должно быть много («Матрица: Революция»).

© The Matrix Revolutions / Warner Bros. Pictures  

Пользователи интернета описали популярные фильмы всего одним предложением

  • Бездомная женщина мешает людям смотреть телевизор («Звонок»).
  • Мальчик-фермер с психологическими проблемами пытается наладить отношения с отцом-инвалидом («Звездные войны»).
  • Парень зарабатывает на продаже селфи («Человек-паук»).
  • Богатый промышленник постоянно попадает в неприятности из-за обостренного чувства справедливости, а эксцентричный психолог, использующий в работе образ шута, решает развенчать его иллюзии о мире с помощью серии масштабных пранков («Бэтмен: Начало»).

  • Только начавшаяся карьера молодого художника идет ко дну («Титаник»).

© Titanic / 20th Century Fox  

Пользователи интернета описали популярные фильмы всего одним предложением

  • Путь к сердцу мужчины лежит через желудок («Молчание ягнят»).
  • Мужчина отправляется в космос, а попадает в Нарнию («Интерстеллар»).
  • Актер узнает, что он — единственный в съемочной группе, кто не получал деньги за участие в сериале («Шоу Трумэна»).
  • Одинокая женщина с кошкой пытается избавиться от вредителей («Чужой»).
  • Бабушки ищут участок под рассаду («Безумный Макс: Дорога ярости»).

© Mad Max: Fury Road / Warner Bros. Pictures  

Пользователи интернета описали популярные фильмы всего одним предложением

  • Некрасивый мужчина пытается сохранить свою жилплощадь («Шрек»).
  • Неумение договориться с авиаперевозчиком создает массу проблем компании путешественников («Властелин колец»).
  • Голодная рыба портит летний отдых («Челюсти»).
  • Siri заражается от хозяина манией величия и выходит из-под контроля («Мстители: Эра Альтрона»).
  • Шестеро мужчин спят вместе («Начало»).

© Inception / Warner Bros. Pictures  

Пользователи интернета описали популярные фильмы всего одним предложением

  • Мужчина постоянно носит с собой 6 бритв, но не бреется («Люди Икс: Начало. Росомаха»).
  • Таксист удаляет камни из почек оперной певицы («Пятый элемент»).
  • Двое коллег в цеху не могут найти общий язык («Терминатор: судный день»).
  • Отец изо всех сил пытается достучаться до семьи («Сияние»).
  • Собака 12 лет ждет возможности убить крысу («Гарри Поттер и узник Азкабана»).

© Harry Potter and the Prisoner of Azkaban / Warner Bros. Pictures‎  

Пользователи интернета описали популярные фильмы всего одним предложением

Как бы вы пересказали свой любимый фильм?

Фото на превью Mr. & Mrs. Smith / 20th Century Fox

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