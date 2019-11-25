Пользователи интернета описали популярные фильмы всего одним предложением
Умение описать фильм или книгу парой предложений — целое искусство. Владеют им лишь избранные, способные выхватить суть происходящего и готовые уберечь собеседника от страшных спойлеров. Иногда эти мастера описаний делятся впечатлениями от просмотренного в интернете.
Мы в AdMe.ru выбрали остроумные пересказы любимых фильмов, чтобы поднять вам настроение.
- Весь мир наблюдает за тем, как Анджелина Джоли уводит мужа у Дженнифер Энистон («Мистер и миссис Смит»).
- Женщина не знает, что можно просто подать на развод («Исчезнувшая»).
- Парень, у которого самая быстрая машина Франции, постоянно опаздывает к своей девушке («Такси»).
- Мальчика преследуют ожившие куклы («История игрушек»).
- Психиатр ищет любимый десерт («Отряд самоубийц»).
- Трудолюбивую работницу не хотят отпускать в декрет («Убить Билла»).
- Миллиардер из кожи вон лезет, чтобы поесть шаурмы («Мстители»).
- Люди, болеющие желтухой и рахитом, ведут незатейливый образ жизни около АЭС («Симпсоны»).
- Застенчивый француз пьет молоко и ухаживает за комнатным растением («Леон»).
- Малолетние хулиганы разбивают окно и весь фильм отсиживаются в шкафу, скрываясь от домохозяйки («Лев, колдунья и платяной шкаф»).
- Антропоморфный дендромутант сбегает из дома ради карьеры в шоу-бизнесе, но в силу обстоятельств погружается в мир финансовых афер («Приключения Буратино»).
- Антропоморфный дендромутант сбегает из дома ради карьеры в шоу-бизнесе, но в силу обстоятельств отправляется спасать Вселенную («Стражи галактики»).
- Бездомный англичанин весь фильм ищет нормальный чай («Автостопом по галактике»).
- Однообразные будни новобранца («Грань будущего»).
- Мужчины теряют голову из-за парня в юбке («Храброе сердце»).
- Хорошего человека должно быть много («Матрица: Революция»).
- Бездомная женщина мешает людям смотреть телевизор («Звонок»).
- Мальчик-фермер с психологическими проблемами пытается наладить отношения с отцом-инвалидом («Звездные войны»).
- Парень зарабатывает на продаже селфи («Человек-паук»).
- Богатый промышленник постоянно попадает в неприятности из-за обостренного чувства справедливости, а эксцентричный психолог, использующий в работе образ шута, решает развенчать его иллюзии о мире с помощью серии масштабных пранков («Бэтмен: Начало»).
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Только начавшаяся карьера молодого художника идет ко дну («Титаник»).
- Путь к сердцу мужчины лежит через желудок («Молчание ягнят»).
- Мужчина отправляется в космос, а попадает в Нарнию («Интерстеллар»).
- Актер узнает, что он — единственный в съемочной группе, кто не получал деньги за участие в сериале («Шоу Трумэна»).
- Одинокая женщина с кошкой пытается избавиться от вредителей («Чужой»).
- Бабушки ищут участок под рассаду («Безумный Макс: Дорога ярости»).
- Некрасивый мужчина пытается сохранить свою жилплощадь («Шрек»).
- Неумение договориться с авиаперевозчиком создает массу проблем компании путешественников («Властелин колец»).
- Голодная рыба портит летний отдых («Челюсти»).
- Siri заражается от хозяина манией величия и выходит из-под контроля («Мстители: Эра Альтрона»).
- Шестеро мужчин спят вместе («Начало»).
- Мужчина постоянно носит с собой 6 бритв, но не бреется («Люди Икс: Начало. Росомаха»).
- Таксист удаляет камни из почек оперной певицы («Пятый элемент»).
- Двое коллег в цеху не могут найти общий язык («Терминатор: судный день»).
- Отец изо всех сил пытается достучаться до семьи («Сияние»).
- Собака 12 лет ждет возможности убить крысу («Гарри Поттер и узник Азкабана»).
Как бы вы пересказали свой любимый фильм?
Фото на превью Mr. & Mrs. Smith / 20th Century Fox