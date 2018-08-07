Пользователей твиттера попросили описать любимый фильм 5 словами. И их было уже не остановить

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Американская академия кинематографических искусств, организующая премию «Оскар», обратилась к своим подписчикам в твиттере и попросила их описать любимый фильм 5 словами. На просьбу откликнулись тысячи человек, в число которых вошли и знаменитости. Но если по каким-то твитам отгадать ленту совсем несложно, то над некоторыми описаниями придется поломать голову даже заядлым киноманам.

Мы в AdMe.ru с интересом следили за этим флешмобом и теперь хотим, чтобы вы попробовали отгадать фильмы по их описанию из 5 слов.

19.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ. © Paul Lazenby / Twitter

18.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ. © A. Kuri / Twitter

17.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ. © Eileen Truax / Twitter

16.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ. © Netflix Films / Twitter

15.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ. © Kevin Currin / Twitter

14.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ. © Christopher Tai / Twitter

13.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ. © Shoshana Schwebel / Twitter

12.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ. © Hugo Keijzer /Twitter

11.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ. © Rignam Wangkhang / Twitter

10.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ. © Becky Ellis / Twitter

9.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ. © Nicole Zelniker / Twitter

8.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ. © Bob Gillan / Twitter

7.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ. © Lisa Smoot / Twitter

6.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ. © Lisa Smoot / Twitter

5.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ. © Alan Spencer / Twitter

4.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ. © paularead / Twitter

3.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ. © Danielle / Twitter

2.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ. © Peter Gleick / Twitter

1.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ. © Matt Marrone / Twitter

Ну и напоследок описания от Арнольда Шварценеггера

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ. © Arnold / Twitter

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ. © Arnold / Twitter

А как бы вы описали ваш любимый фильм 5 словами?