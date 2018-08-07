Пользователей твиттера попросили описать любимый фильм 5 словами. И их было уже не остановить
Американская академия кинематографических искусств, организующая премию «Оскар», обратилась к своим подписчикам в твиттере и попросила их описать любимый фильм 5 словами. На просьбу откликнулись тысячи человек, в число которых вошли и знаменитости. Но если по каким-то твитам отгадать ленту совсем несложно, то над некоторыми описаниями придется поломать голову даже заядлым киноманам.
Мы в AdMe.ru с интересом следили за этим флешмобом и теперь хотим, чтобы вы попробовали отгадать фильмы по их описанию из 5 слов.
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Ну и напоследок описания от Арнольда Шварценеггера
А как бы вы описали ваш любимый фильм 5 словами?
Фото на превью Lisa Smoot / Twitter