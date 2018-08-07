Пользователей твиттера попросили описать любимый фильм 5 словами. И их было уже не остановить

Американская академия кинематографических искусств, организующая премию «Оскар», обратилась к своим подписчикам в твиттере и попросила их описать любимый фильм 5 словами. На просьбу откликнулись тысячи человек, в число которых вошли и знаменитости. Но если по каким-то твитам отгадать ленту совсем несложно, то над некоторыми описаниями придется поломать голову даже заядлым киноманам.

Мы в AdMe.ru с интересом следили за этим флешмобом и теперь хотим, чтобы вы попробовали отгадать фильмы по их описанию из 5 слов.

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© Paul Lazenby / Twitter  

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© A. Kuri / Twitter  

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© Eileen Truax / Twitter  

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© Netflix Films / Twitter  

15.

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© Kevin Currin / Twitter  

14.

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© Christopher Tai / Twitter  

13.

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© Shoshana Schwebel / Twitter  

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© Hugo Keijzer /Twitter  

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© Rignam Wangkhang / Twitter  

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© Becky Ellis / Twitter  

9.

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© Nicole Zelniker / Twitter  

8.

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© Bob Gillan / Twitter  

7.

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© Lisa Smoot / Twitter  

6.

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© Lisa Smoot / Twitter  

5.

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© Alan Spencer / Twitter  

4.

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© paularead / Twitter  

3.

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© Danielle / Twitter  

2.

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© Peter Gleick / Twitter  

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© Matt Marrone / Twitter  

Ну и напоследок описания от Арнольда Шварценеггера

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© Arnold / Twitter  

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© Arnold / Twitter  

А как бы вы описали ваш любимый фильм 5 словами?

Фото на превью Lisa Smoot / Twitter

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  • 7 августа 2018
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