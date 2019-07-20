20+ фактов о главном фантастическом сериале ХХ века. Да, это «Секретные материалы»
Пока пользователи Facebook собираются на штурм «Зоны 51» в надежде отыскать там следы инопланетян, мы вспоминаем о лучшем сериале про паранормальные явления — The X-Files. Агенты Малдер и Скалли на протяжении 11 сезонов гонялись за чупакаброй, удирали от зомби, выслеживали НЛО и расследовали таинственные преступления. Заметим, что все это у них получалось безумно круто.
AdMe.ru отыскал пасхалки и неизвестные факты из истории сериала «Секретные материалы».
- На создание The X-Files продюсера и сценариста Криса Картера вдохновили 2 вещи. Первая — ретросериал «Крадущийся в ночи» про журналиста, который расследовал таинственные преступления. Вторая — доклад гарвардского профессора Джона Мака. Ученый рассказал: 3,7 млн американцев верят в то, что их похищали пришельцы (это почти 3 % населения страны).
- Агента Скалли могла сыграть Памела Андерсон. Шефы студии 20th Century Fox видели в роли Скалли фигуристую блондинку со взрывным характером. Однако Крис Картер был против и даже тайно давал советы Джиллиан о том, как правильно пройти пробы. А на роль Малдера претендовали Брюс Кэмпбелл, Адам Болдуин и Дин Кейн.
- К слову, Джиллиан — натуральная блондинка.
- Джиллиан Андерсон было всего 24 года, поэтому в резюме она добавила себе пару лет, чтобы в глазах продюсеров выглядеть солиднее. По словам самой Джиллиан, съемки в пилотной серии «Секретных материалов» — это второй раз, когда она стояла перед камерой.
- Дэвид Духовны заявился на кастинг в галстуке с поросятами. Сам он считает, что своей ролью обязан именно этому счастливому аксессуару.
- По сюжету сериала агент Малдер верит в сверхъестественное, а Скалли — скептик. Однако в реальной жизни они меняются ролями: Дэвид Духовны не верит в таинственные события, а Джиллиан Андерсон более эмоциональна.
- На значках Малдера и Скалли напечатано выдуманное учреждение — Федеральное бюро юстиции, Департамент расследований Соединенных Штатов, а не ФБР. По закону изготовление значков, копирующих настоящие (даже для кино), — злостное преступление.
- Первые сезоны The X-Files снимали в Ванкувере (Канада) и на второстепенные роли нанимали местных актеров. Один из них Уильям Б. Дэвис, который сыграл Курильщика. Авторы сериала не планировали для этого героя большое будущее и уж точно не собирались делать его главным антагонистом персонажей. Однако он полюбился зрителям, а позже вошел в список самых гадких злодеев кино. Кстати, сам Дэвис бросил курить за 20 лет до съемок «Секретных материалов». Но тут ему пришлось взяться за старое.
- На протяжении всех сезонов сериала между Дэвидом Духовны и Джиллиан Андерсон наблюдается самая настоящая химия. Малдера и Скалли тянет друг к другу, но они все никак не могут окончательно сблизиться. Крис Картер говорит, что отношения героев скопировал с сериала «Детективное агентство „Лунный свет“». Помните, какие страсти кипели между Брюсом Уиллисом и Сибилл Шеперд?
- Однако продюсеры сериала считали, что прозрачных намеков мало и сериалу нужна жирная любовная линия. В пилотной серии у Даны Скалли был парень Итон, но Крис Картер опять настоял на своем и сцены с парнем удалили.
- Строчка из заключительных титров The Truth is out There («Истина где-то рядом») — одна из самых узнаваемых ТВ-фраз всех времен и народов.
- В работе над ролью агента ФБР Джиллиан Андерсон вдохновлялась игрой Джоди Фостер в «Молчании ягнят». Чуть позже Джоди отметилась в The X-Files — она озвучила говорящую татуировку в эпизоде Never Again.
- В 1-м сезоне сериала агента Скалли похищают инопланетяне. Этого варианта в первоначальном сценарии не было — Джиллиан Андерсон узнала, что скоро станет мамой, и сценаристам пришлось выкручиваться, чтобы оправдать отсутствие актрисы в кадре.
- У Джиллиан Андерсон и Дэвида Духовны большая разница в росте (160 и 180 см соответственно). Так что в кадрах, где актеры беседуют, Джиллиан стоит на специальной коробке. В одном из интервью Андерсон призналась, что боится увлечься ролью и рухнуть с высоты прямо перед камерами. К счастью, этого ни разу не произошло.
- После первых же сезонов сериала психологи наблюдали «эффект Скалли». Экранный агент ФБР вдохновила женщин по всему миру заниматься наукой или пробовать себя в мужских профессиях. В 90-е женщина на экранах была скорее украшением кадра, чем полноценным участником действия. Однако Джиллиан Андерсон показала, что женщина вполне способна быть равноправным напарником крутого агента ФБР и вообще ни в чем ему не уступать.
- Сама Джиллиан Андерсон — активный член феминистского движения. Она защищает права женщин в странах третьего мира и даже написала книгу «Мы: Манифест для женщин всего мира» (We: A Manifesto for Modern Women).
- Поклонники сериала «Секретные материалы» называются «иксофилы» (X-Phile). Это на тот случай, если вы обожаете дуэт Малдер — Скалли, но до сих пор не знаете, как себя называть.
- Легендарный плакат Малдера I Want to Believe появился в пилотной серии и не исчезал до самого конца саги — это визитная карточка «Секретных материалов». Сегодня оригинал плаката и кое-что из реквизита сериала хранится в Национальном музее американской истории. По мнению ученых, The X-Files внес большой вклад в культуру страны и развитие фантастического жанра в искусстве.
- Любовь Малдера к затачиванию и метанию карандашей — приятная пасхалка от создателей сериала. Никакой ценности для сюжета привычка бросать карандаши в потолок не имеет. Однако поклонники радовались, когда натыкались на мелочи вроде торчащих из потолка карандашей.
- Появление Малдера в красных плавках — еще один культовый момент «Секретных материалов». После выхода серии, где агент вылезает из бассейна в микротрусах, кадр разлетелся по интернету и заставил биться чаще сердца поклонниц Дэвида Духовны. Крис Картер хотел, чтобы Малдер купался в шортах, но Духовны настоял на версии с плавками и обессмертил красные Speedo (Speedo — компания — производитель спортивных товаров — прим. AdMe.ru).
- Это надгробие — дань памяти бывшему продюсеру и режиссеру «Секретных материалов» Киму Мэннэрсу. Мэннэрс скончался в 2009 году от рака легких, он был знаковой фигурой нескольких известных сериалов. The X-Files и «Сверхъестественное» — его рук дело.
Самый страшный эпизод за всю историю «Секретных материалов» — «Дом» (Home). Это единственная серия, которая имеет ограничение по возрасту 18+. Однако, несмотря на запреты, серия получила восторженные отзывы публики и критиков. В чем же дело?
Агенты Малдер и Скалли отправляются в маленький город, где живет семья маньяков. Злодеи хранят страшную тайну: под кроватью в своем доме они держат искалеченную пленницу.
Авторы сценария вдохновились мемуарами Чарли Чаплина, где он рассказал реальную историю. Как-то Чаплина пригласили в гости знакомые, и оказалось, что под кроватью у них живет сын. В книге этот случай преподносится как анекдот, правда, слегка жуткий.
- Самый кассовый эпизод был в том же сезоне, что и самый ужасный. Серию «Леонард Беттс» в первый же вечер посмотрели почти 30 млн человек. Главный герой этой части — мутант, который может регенерировать и почти бессмертен.
Это Леонард Беттс — самый популярный мутант в сериале «Секретные материалы».
- За длинную историю сериала в разных эпизодах успели сняться яркие звезды. Правда, это произошло еще до того, как они стали известны всему миру. В «Секретных материалах» промелькнули Райан Рейнольдс, Шайа Лабаф, Люси Лью, Джек Блэк, Брайан Крэнстон и Аарон Пол. Некоторых узнать довольно сложно, но мы вам поможем.
Люси Лью и Райан Рейнольдс.
Брайан Крэнстон и Аарон Пол.
С 1993 по 2018 год создатели The X-Files сняли 218 серий и 2 полнометражных фильма. Благодаря «Секретным материалам» зрители узнали про чупакабру, тульпу, мутантов и пришельцев. Это сегодня мы избалованы скоростным интернетом, а в начале 90-х фантазию миллионов людей по всему миру подпитывали Малдер и Скалли. И мы благодарны им за это.
Если вы смотрели «Секретные материалы», то наверняка заметили, что агенты редко обращаются друг к другу по имени. Малдер признался, что ненавидит его. А вы помните, как зовут Малдера и Скалли?
Фото на превью The X-Files / FOX