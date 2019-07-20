20+ фактов о главном фантастическом сериале ХХ века. Да, это «Секретные материалы»

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Пока пользователи Facebook собираются на штурм «Зоны 51» в надежде отыскать там следы инопланетян, мы вспоминаем о лучшем сериале про паранормальные явления — The X-Files. Агенты Малдер и Скалли на протяжении 11 сезонов гонялись за чупакаброй, удирали от зомби, выслеживали НЛО и расследовали таинственные преступления. Заметим, что все это у них получалось безумно круто.

Самый страшный эпизод за всю историю «Секретных материалов» — «Дом» (Home). Это единственная серия, которая имеет ограничение по возрасту 18+. Однако, несмотря на запреты, серия получила восторженные отзывы публики и критиков. В чем же дело?

Агенты Малдер и Скалли отправляются в маленький город, где живет семья маньяков. Злодеи хранят страшную тайну: под кроватью в своем доме они держат искалеченную пленницу.

Авторы сценария вдохновились мемуарами Чарли Чаплина, где он рассказал реальную историю. Как-то Чаплина пригласили в гости знакомые, и оказалось, что под кроватью у них живет сын. В книге этот случай преподносится как анекдот, правда, слегка жуткий.