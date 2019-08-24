Почему Голливуд без ума от Уилла Смита, но не от его сына

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Уилл Смит в юности получил прозвище Принц, потому что умел выбраться из самой сложной ситуации и обаять любого недоброжелателя. Потом он построил успешную карьеру и стал настоящим примером того, что талантливый человек талантлив во всем: Уилл отличный актер, хороший музыкант и примерный семьянин. Его ценят и коллеги, и зрители. А вот его сына Джейдена, который раньше часто снимался с отцом, в Голливуде почему-то недолюбливают.

Мы в AdMe.ru всей душой любим Уилла Смита и стараемся следить за творчеством его сына Джейдена, поэтому решили разобраться, что за странная ситуация складывается вокруг семьи Смитов.

За что любят Уилла Смита

1. Он не боится быть смешным

Уилл Смит всегда вел себя очень раскованно перед фотокамерами — в сети очень много его фотографий, на которых он выглядит смешным и даже нелепым. Он этого совершенно не стесняется, и видно, что ему нравится смеяться над собой.

Так, в прошлом году он не постеснялся выложить видео своего провального свидания с роботом Софией. Ее создала компания Hanson Robotics в 2015 году, и она умеет поддерживать несложные беседы. Уилл Смит встретился с Софией на Каймановых островах, пытался с ней флиртовать и шутить, но она не поддалась обаянию Смита. Она раскритиковала музыку актера, отказалась с ним целоваться и предложила остаться друзьями.

А еще у актера роскошная белоснежная «улыбка Уилла Смита», которая давно стала его визитной карточкой. Всякий раз при появлении на публике Смит широко улыбается и тут же покоряет всех присутствующих.

2. Он искренний и открытый

Уилла считают одним из самых обаятельных актеров Голливуда. Особенно хорошо ему удается вести беседу в компании. Смит всегда уделяет достаточно внимания каждому собеседнику, поддерживает их шутки, искренне смеется и неизменно проявляет энтузиазм в поддержании диалога. На эту тему даже снято несколько роликов с подробным разбором поведения звезды.

3. Уилл отлично ладит с детьми

На премьере мюзикла «Аладдин» в Лос-Анджелесе, в котором Уилл исполнил роль Джинна, к нему подошли две маленькие девочки и попросили его показать что-нибудь магическое. Смит не растерялся и побеседовал с юными поклонницами: «Я не пользуюсь своей магией на людях, потому что они не знают, что я Джинн. Мне приходится притворяться, что я обычный человек, поскольку я могу кого-нибудь напугать». После этого он предложил девочкам познакомиться с принцессой Жасмин.

4. Он любит своих поклонников

Уилл Смит одаривает своим вниманием не только детей — он старается вести себя раскованно и приветливо со всеми. Два года назад его пригласили стать членом жюри на Каннском фестивале, и с первого дня он стал его счастливым талисманом. Кажется, никогда это событие не было таким веселым и ярким. Смит общался с фанатами, делал селфи со всеми желающими, танцевал и пел — в общем, ежеминутно источал радость и счастье.

Looks who is having best time (who got loudest applause opening night): Will Smith! My story: https://t.co/Wa5WJ8hotr #Cannes70 #Cannes2017 pic.twitter.com/qxm6EmacFy — Chris Gardner (@chrissgardner) May 17, 2017

5. У него крутой инстаграм

Актер завел инстаграм в конце 2017 года, и сейчас у него уже больше 36 млн подписчиков. Причем, в отличие от многих звезд, он ведет его сам и с большой долей самоиронии — первой фотографией актера стало селфи с губами уточкой. В его аккаунте почти нет идеальных снимков с красных дорожек или постановочных кадров из журналов. Уилл любит выкладывать фотографии и видео из путешествий (в Австралии он брал интервью у коалы), разные пародии, шутки и ролики, где он поет. А еще он продемонстрировал своим подписчикам отличное знание испанского языка.

«Джада /Я». Джада — это жена Уилла Смита.

6. Уилл классно поет

Как известно, Уилл Смит начинал свою карьеру как рэп-исполнитель. Так что у него отличный слух и голос, и он недавно блестяще доказал это своей ролью в мюзикле «Аладдин». А в прошлом году Уилла пригласили исполнить гимн чемпионата мира по футболу, который проходил в Москве. Будучи в российской столице, Смит также прогулялся по Красной площади, пообщался с поклонниками и поужинал в ресторане «СибирьСибирь».

9. Смит — хороший отец

У Уилла талантливые дети, которых он очень любит и поддерживает. Его сын Джейден и дочь Уиллоу нашли себя в музыке. Они записывают песни, снимают клипы, у них уже целая армия своих поклонников. К тому же оба с детства участвовали в съемках вместе с отцом — дочь в фильме «Я легенда», а сын в картинах «В погоне за счастьем» и «После нашей эры».

Почему же тогда в Голливуде недолюбливают его сына Джейдена?

1. Он рано стал знаменит и, похоже, немного зазвездился

Джейден Смит, несомненно, одаренный мальчик, но множество людей из шоу-бизнеса часто отказывается иметь с ним дело. Может быть, все дело в том, что сын Уилла Смита довольно рано стал знаменитым — известность пришла к нему в возрасте 8 лет, и он с детства привык ко всеобщему вниманию. Кстати, сейчас Джейден оставил актерскую карьеру и сосредоточился на музыке и фешен-индустрии.

2. Коллеги Джейдена не всегда довольны его поведением

Еще во время съемок фильма «Каратэ-пацан» некоторые члены съемочной группы жаловались на недостойное поведение Джейдена. Он вел себя очень вольно, спорил с коллегами, ругался и устраивал беспорядок в гримерной. Однако сам Уилл не пытался вразумить, потому что они с супругой выбрали довольно своеобразный подход к воспитанию детей. По их мнению, ребенок должен сам осознать, что такое хорошо, а что такое плохо, а родители не должны вмешиваться и наказывать его за проступки. Так что Джейдену с раннего детства была предоставлена полная свобода действий.

3. Его внешний вид иногда вызывает недоумение

Это, конечно, не повод для того, чтобы кого-то не любить, но внешний вид Джейдена и правда бывает странным. Он любит надевать женские платья и юбки, часто красит волосы и делает необычные прически. Возможно, такая эпатажность не всем оказывается по душе. Так или иначе чужое мнение не очень волнует Джейдена, в своем твиттере он написал так: «Если я хочу носить платья, то буду это делать. Пусть это будет новая волна». Против такого аргумента действительно нечего возразить — его позиция достойна уважения.

If I Wanna Wear A Dress, Then I Will, And That Will Set The New Wave...

-JADEN SMITH #ICON — Jaden (@jaden) March 26, 2018

4. Он довольно самовлюбленный и самонадеянный

По тем постам, которые выкладывает Джейден в своем инстаграме, видно, как сильно он себя любит. Да, у него более 13 млн подписчиков, поэтому нужно как-то их заинтересовывать, но порой юная звезда явно перегибает палку. Однажды он написал, что за ним будущее киноиндустрии, потом он сказал, что он вместе с сестрой занялся музыкой только потому, что в мире почти нет действительно крутых песен. В общем, ему явно не хватает самоиронии Уилла.

Также Джейден часто шокирует журналистов довольно странными высказываниями. Например, он назвал себя и свою сестру учеными, которые исследуют человечество, а также сравнил себя с Галилеем, поскольку тот тоже говорил революционные вещи для своего времени.

Тем не менее он уже стал независимой знаменитостью

Возможно, все эти черты характера с возрастом сгладятся, но, как бы там ни было, Джейден давно уже перестал быть просто сыном Уилла Смита, а стал настоящей звездой. Он записывает неплохие музыкальные альбомы, стал лицом Louis Vuitton и основал бренд унисекс-одежды MSFTS. Неудивительно, что Уилл обожает своего сына и явно гордится им.