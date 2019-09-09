Почему вот уже 25 лет «Побег из Шоушенка» считается лучшим фильмом в истории кино. Что в нем такого?

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«Побег из Шоушенка» мог бы стать очередной проходной лентой. Собственно, все к этому и шло, учитывая низкие кассовые сборы в первые дни проката. Мало кто хотел смотреть в кинотеатре тяжелую драму про заключенных, да еще и с не слишком известными на тот момент актерами в главных ролях. Но, к счастью, удачно сработало сарафанное радио. Люди начали рассказывать друг другу, что на самом деле это вовсе не депрессивная, а, напротив, воодушевляющая история о надежде и вере в лучшее. В итоге в 1995 году творение Фрэнка Дарабонта удостоилось 7 номинаций на премию «Оскар». Правда, ни одной статуэтки взять не удалось, но народную любовь завоевать точно получилось.

AdMe.ru постарался разобраться, в чем феномен картины о самом известном побеге в истории кинематографа и почему она даже спустя 25 лет после выхода возглавляет список 250 лучших художественных фильмов по версии IMDb.

1. Немногим известно настоящее название, которое косвенно указывает, кто главный герой истории

Оригинальное название повести Стивена Кинга, по которой был снят фильм, звучит как « Рита Хейворт и искупление Шоушенка». Локализаторы решили немного видоизменить его. В итоге книга тиражировалась как « Рита Хейворт и спасение из Шоушенка ». Когда пришло время ее экранизации, было решено оставить только вторую часть и немного преобразить ее, чтобы стало понятнее, о чем пойдет речь. Так появился « Побег из Шоушенка ». Однако при этом потерялся истинный смысл картины. Ведь главная сюжетная линия — искупление. Но к чему или к кому оно относится в большей степени? Резонно было бы предположить, что к Энди, вокруг которого, казалось бы, и выстраивается история. Только вот у Энди не было причин для искупления. Он попал в заключение по ложному обвинению. Каким порядочным он пришел в тюрьму, таким же оттуда и вышел (читай: сбежал). Чего не скажешь о Рэде. После совершенного им когда-то преступления он приходит к осознанию своей вины и готов жить дальше. Груз прошлого становится подспорьем для понимания содеянного и очищения. Его все зовут Рэд, что является сокращением от фамилии Рэддинг (Redding). Но также это имя можно трактовать как укороченную версию слова redemption («искупление»).

2. Энди становится тем, кем хочет быть каждый, но по каким-то причинам не может

Фильм условно можно разделить на две истории: об искуплении и надежде. Если первая и самая важная касается Рэда, то вторая относится преимущественно к Энди. С его приходом в тюрьме — месте, где уже давно все стали лишь существовать, — появляется жизнь. Заключение перестает быть пыткой. Энди находит красоту в месте, где ее в принципе быть не может. Он постоянно повторяет о том, что во всем можно найти прекрасное, если посмотреть внимательнее. Да, иногда приходится тратить много усилий и выполнять тяжелую работу, но если это приведет к улучшению жизни, то оно того определенно стоит. Он старается показать другим заключенным, что для них еще не все потеряно и у них есть причины сохранять надежду. Добрые дела, которые совершает Энди, для него важнее, чем то наказание, которое последует за это. За все свои вольности в виде включения музыки или выпивки на крыше во время работ он готов понести наказание. Потому что для него выбор между «занимайся жизнью или занимайся смертью» очевиден.

3. Одна из основных идей — установление безжалостных порядков

Темам надежды и искупления противопоставляется идея институционализации. Она воплощается в устройстве самой тюрьмы и в тех, кто ею заправляет, — работниках охраны и непосредственно самом начальнике, Сэмюэле Нортоне. Их главная цель — уничтожение личности, внедрение новых правил и идей, изменение внутренних ценностей человека. Охрана и начальник — сдерживающие элементы, направляющие. От них зависит то, каким будет самоощущение заключенных. В их интересах сделать из людей обезличенных марионеток, которые смогут лишь существовать в обществе, но не жить. Нортон позиционирует себя как набожный человек, но он цитирует Библию, акцентируя внимание лишь на том, что может оправдать его поступки. В заключении постепенно формируется зависимость от тюремных стен. Сначала их ненавидишь, потом привыкаешь, а после уже не можешь без них. Старика Брукса выпустили на свободу, когда он уже не мог жить в обществе, был непригоден для социальной жизни. Этого же ждали от Рэда. Поэтому на слушании ему постоянно задавали один и тот же вопрос: «Вы перевоспитались?» Тех, кто был пожизненно заключен, выпускают на свободу лишь тогда, когда они полностью институциализированы и обезличены.

4. Ненавязчивая философия

«Побег из Шоушенка» — один из немногих фильмов, при каждом просмотре которого эмоции только усиливаются. Его приятно пересматривать, даже невзирая на довольно большую продолжительность. Нельзя сказать, что это легкое кино для бездумного просмотра. В нем есть важные мысли, которые хочется пронести с собой через всю жизнь. Но в то же время они не отягощают, а просто делают существование чуточку лучше. Фильм не впихивает философские изречения в зрительские умы, заставляя запоминать каждое слово, чтобы понять смысл. Он наглядно показывает, что может быть, если поступить так, а не иначе, показывает разные вариации событий. Например, как в освобождении из тюрьмы Рэда и Брукса. Казалось бы, их ждет один и тот же путь. Но один смог найти себя в новом для него мире, а другой сдался, даже не попробовав. Сюжет пробуждает эмоции через парадоксы. Он переворачивает представление зрителей о мире, точно так же, как проделывает это с героями в заключении. Невиновный вынужден совершать преступления, чтобы сбежать. А виновный должен придерживаться правил, чтобы освободиться.

5. Детали и символы

«Исход».

Большое внимание при производстве фильма уделялось символике, особенно это касается операторских решений и отсылок к произведению Кинга: Христианские мотивы. Помимо прямых цитат из Священного Писания можно увидеть и косвенные упоминания о нем. Например, Энди хранит молоток по камню, которым он рыл себе проход на волю, в Библии на страницах второй книги «Исход».

Помимо прямых цитат из Священного Писания можно увидеть и косвенные упоминания о нем. Например, Энди хранит молоток по камню, которым он рыл себе проход на волю, в Библии на страницах второй книги «Исход». Дюфрейн представляется в образе пророка. Неправедный суд показан как заточение в тюрьме, вечные мучения — два пожизненных срока, воскрешение — освобождение и начало жизни под новым именем.

Неправедный суд показан как заточение в тюрьме, вечные мучения — два пожизненных срока, воскрешение — освобождение и начало жизни под новым именем. Круговые панорамы. Такой операторский прием показывает бессмертие сюжета, его извечную проблематику.

Такой операторский прием показывает бессмертие сюжета, его извечную проблематику. Плавные переходы и крупные планы. Лица сняты на уровне глаз, что дает полностью проникнуться тем, о чем говорит герой. Его переживания становятся близки зрителю. И в то же время в сцене, где Нортон находит тоннель, камера медленно отъезжает, показывая дистанцированность между представлениями об Энди и его реальными намерениями.

6. Режиссерское видение

Повесть Кинга совсем небольшая. Сделать из нее фильм длительностью 2,5 часа и не внести в него что-то от себя — задача нереальная. «Побег из Шоушенка» — удачный пример того, как режиссер (в данном случае Фрэнк Дарабонт) может украсить историю и сделать ее лучше. Закадровый голос. Сценарные пособия гласят, что в хорошем кино о событиях не говорят, их показывают. Дарабонт же не хотел лишать фильм рассказчика и не прогадал. Тем более что голос Моргана Фримена считается одним из самых подходящих на эту роль и даже стал эталонным в этом амплуа.

Сценарные пособия гласят, что в хорошем кино о событиях не говорят, их показывают. Дарабонт же не хотел лишать фильм рассказчика и не прогадал. Тем более что голос Моргана Фримена считается одним из самых подходящих на эту роль и даже стал эталонным в этом амплуа. Идея отмщения. Задумка режиссера отчасти состояла в том, чтобы показать, что любое действие имеет последствия. В конце прогнившая система заключения должна быть уничтожена. Для этого тюремщики в фильме показаны более жестокими и беспощадными, чтобы действия Энди, кража денег и уличение начальника в убийстве выглядели оправданными и понятными зрителю.

Задумка режиссера отчасти состояла в том, чтобы показать, что любое действие имеет последствия. В конце прогнившая система заключения должна быть уничтожена. Для этого тюремщики в фильме показаны более жестокими и беспощадными, чтобы действия Энди, кража денег и уличение начальника в убийстве выглядели оправданными и понятными зрителю. Один персонаж против троих. В книге тюремных директоров было три. Они менялись на протяжении всего времени, пока Дюфрейн находился в заточении. В фильме на смену им пришел один колоритный начальник Сэмюэл Нортон, который воплотил в себе все худшие черты.

В книге тюремных директоров было три. Они менялись на протяжении всего времени, пока Дюфрейн находился в заточении. В фильме на смену им пришел один колоритный начальник Сэмюэл Нортон, который воплотил в себе все худшие черты. Брукс стал одним из значимых героев. Если Кинг лишь вскользь упомянул Брукса, то Дарабонт сделал на нем акцент. Именно на примере этого тюремного библиотекаря показана вся суть системы заключения — нам демонстрируется, почему даже при, казалось бы, вполне реальной возможности освободиться свободным человеком все равно не станешь.

Если Кинг лишь вскользь упомянул Брукса, то Дарабонт сделал на нем акцент. Именно на примере этого тюремного библиотекаря показана вся суть системы заключения — нам демонстрируется, почему даже при, казалось бы, вполне реальной возможности освободиться свободным человеком все равно не станешь. Альтернативный финал. По представлениям режиссера, в конце Рэд должен был сесть в автобус и уехать по направлению, где находился Энди. Такое окончание истории, с одной стороны, оптимистично, а с другой — остается открытым. Но право финального монтажа распространялось только на первые два часа фильма. В итоге решение о концовке принимал продюсер, который счел, что встреча героев будет более уместной.