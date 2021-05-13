Почему «Весна на Заречной улице» едва ли не единственный советский фильм, в котором показаны здоровые отношения

Мелодрама «Весна на Заречной улице» вышла на экраны 65 лет назад и сразу же завоевала звание одного из самых популярных отечественных фильмов. В прокате СССР картину посмотрели более 30 млн зрителей. История любви строгой учительницы и самонадеянного ученика вечерней школы может показаться современным зрителям надуманной и нарочито правильной. Однако, если внимательнее присмотреться к поведению героев фильма, можно заметить, что эта кинолента стоит особняком среди других подобных картин.

Мы в AdMe.ru решили порассуждать, в чем прелесть «Весны на Заречной улице» и почему это едва ли не единственный советский фильм, в котором показаны здоровые отношения.

Татьяна Сергеевна — Снежная королева или девушка с достоинством?

Юная учительница русского языка и литературы Татьяна Сергеевна Левченко приезжает в город, где расположен крупный металлургический комбинат. В отделе образования она получает направление в вечернюю школу, где учатся молодые работники завода. Опоздав на автобус, Татьяна Сергеевна садится в машину к проезжающему мимо сталевару Юре. Девушка ведет себя холодно, отстраненно, не улыбается и не болтает, а лишь сухо отвечает на вопросы водителя. Вскоре Юра берет еще одного пассажира — работника комбината, ударника труда Александра Савченко. Увидев симпатичную девушку, он не упускает шанса за ней приударить. Татьяна Сергеевна резко пресекает намеки попутчика и даже просит остановить машину. Скромная, неприступная красавица, она приехала в чужой город не для того, чтобы крутить шашни. Девушка преследует куда более высокую цель: привить своим ученикам любовь к литературе, дать им представления о прекрасном.

В этот же день Николай, уважаемый инженер и друг детства Татьяны, приводит ее на небольшие посиделки в честь мартеновского «Нового года». Представляя девушку товарищам, он называет ее Татьяной и тут же поправляет себя: Татьяна Сергеевна. Это побуждает окружающих относиться к девушке с уважением и сохранять в общении с ней некую дистанцию. Саша Савченко не сводит с очаровательной учительницы взгляд и старается всячески завязать с ней общение, но Татьяна словно не замечает его попыток. Может показаться, что Татьяна Сергеевна ведет себя заносчиво и высокомерно. Когда Саша вежливо стучится к ней комнату, чтобы пригласить к столу, та не ведет и ухом. Не царское это дело — с работягами общаться? Вовсе нет. На самом деле Татьяна Сергеевна поступает абсолютно правильно. Ее ученики уже давно не дети, и если она с самого начала станет для них подружкой, своей в доску, то воспринимать ее как педагога они больше не смогут. Девушка намеренно не вступает в этот диалог, чтобы выстроить с учениками уважительные отношения.

Когда Татьяна Сергеевна попадает в школу, ученики, многие из которых старше ее по возрасту, устраивают ей проверку на прочность. Учительница на провокации не поддается, на вопросы отвечает строго и беспристрастно. Когда, заметно опоздав, в класс вваливается Савченко с крошечным букетом в руках, Татьяна Сергеевна публично его отшивает: «Сейчас не урок ботаники, и поздравлять меня не с чем. Попрошу вас больше не опаздывать». Казалось бы, почему нельзя принять цветы и сказать спасибо? Поступи Татьяна так, она навсегда потеряла бы авторитет в глазах учеников и дала бы им негласное разрешение на то, что они могут опаздывать и задабривать ее подачками. Татьяна Сергеевна твердо и с достоинством защищает свои границы. Она не дает Саше сорвать урок, когда тот пытается ерничать, и выгоняет его из класса, когда парень кривляется у доски. Будучи совсем юной, девушка не дает продавить себя, не бежит жаловаться директору, не заигрывает с учениками, пытаясь им понравиться. Саша, как и все остальные в классе, понимает, что перед ним необыкновенный человек, педагог с большой буквы, уважение которого нужно заслужить.

Саша Савченко — донжуан и повеса или человек с большим потенциалом?

То, что некая приезжая дамочка публично дает Саше от ворот поворот, лишь еще больше раззадоривает его. Он симпатичный парень, душа компании, толковый работник и передовик производства. Девушки на него так и вешаются, а тут какая-то учительница строит из себя недотрогу. Несмотря на все попытки Савченко обратить на себя внимание, Татьяна Сергеевна продолжает сохранять дистанцию: он ученик, она учительница, и ничего между ними быть не может. К моменту знакомства с Левченко у Саши уже есть подруга, Зина. Зина совсем не такая, как Татьяна. Ее не интересуют тонкие материи. Все ее интересы сводятся к обсуждению сплетен и танцулькам с потенциальными ухажерами. В то время как Татьяна Сергеевна самозабвенно слушает второй концерт Рахманинова, Зина с матерью думают, как бы отвадить Савченко от симпатичной учительницы. Татьяна убеждена, что Саше необходимо учиться, а Зина уговаривает его бросить школу. И тем не менее Зину искренне жаль: она видит, что с появлением Левченко в Саше что-то изменилось, но ничего не может с этим поделать.

Саша и сам не сразу понял, что с ним происходит. Он не может разделить высокоинтеллектуальных увлечений Татьяны Сергеевны, не знает, кто такой Блок, и не ощущает того, что испытывает девушка, когда слушает классическую музыку. Однако единожды соприкоснувшись с прекрасным, он чувствует что-то важное: в его душе загорается искра. Савченко словно прозревает. Он еще не дорос до уровня Левченко, но уже не может тратить свою жизнь на бессмысленные развлечения, бегание за юбками и пустое общение с прохиндеем Юрой.

Когда разгоряченный Саша заявляется к Татьяне Сергеевне, чтобы признаться в любви и расставить все точки над «i», та отказывает ему в разговоре. И это еще один блестящий пример защиты границ. Татьяна дает понять, что продолжать разговор она будет, только когда собеседник придет в себя. Таким образом она не опускается до уровня житейских разборок, а побуждает ухажера подняться над собой, стать лучше. В глубине души девушка знает, что у юноши большой потенциал. Татьяна Сергеевна не могла сказать Савченко «да», даже если он был ей глубоко симпатичен. Ведь Саша пришел в класс, за дверью которого толпились ученики. А школа, по мнению Левченко, не место для любовных перипетий.

Есть ли будущее у пары Савченко — Левченко?

Отказ уязвляет самолюбие юноши. Саша бросает школу, но все же не перестает думать о Татьяне. Он пытается вернуться в привычную компанию Юры и Зины, но чувствует себя среди них неуютно. Александр уже видел другую жизнь, общался с умными, культурными людьми, и этот опыт оставил в его сердце неизгладимый след. Видя душевные терзания Савченко, Татьяна Сергеевна произносит речь: «Недавно я видела человека, который умеет работать так, что приятно смотреть на его работу. Мне казалось, что у него есть ум, душа, характер. И мне стыдно за него. Стыдно, что он стоит и слушает пошлости...» Эти слова поражают Сашу, и он принимает решение поставить точку в отношениях с бывшими приятелями, вернуться в школу. Он мог бы пойти по скользкой дорожке и стать таким же пройдохой, как Юра. Но сила любви, свет знаний пробуждают его душу и помогают сделать другой, правильный выбор.

«Весна на Заречной улице» заканчивается многоточием. Режиссер фильма словно дает надежду зрителю, что впереди Александра и Татьяну ждет длинная, светлая история — на их улицу наконец пришла весна. Эти намеки далеко не беспочвенны. Уже в другой картине — сатирической комедии под названием «Легкая жизнь» — есть эпизод, когда преподаватель пединститута обращается к Тане Левченко, но девушка отвечает: «А я не Левченко, я теперь Савченко». Становится ясно, что Татьяна Сергеевна и Саша все-таки поженились.

Чем «Весна на Заречной улице» отличается от других советских мелодрам?

Герои «Весны на Заречной улице» заметно отличаются от персонажей других советских картин. Они не играют в игры и не манипулируют друг другом, как это делают Тося и Илья в «Девчатах». Татьяна Сергеевна не старается приуменьшить свой авторитет перед понравившимся ей мужчиной, как поступает Катерина в попытках удержать Гошу в фильме «Москва слезам не верит». Когда Саша Савченко понимает, что не дотягивает до уровня возлюбленной, он, в отличие от Новосельцева из «Служебного романа», не стремится побольнее уколоть ее и поставить в неловкое положение, а продолжает относиться к ней с трепетом и уважением. Главные герои фильма «Весна на Заречной улице» — цельные личности с глубоким чувством собственного достоинства. И пусть Татьяна и Александр являются представителями разных культурных слоев, у их пары определенно есть будущее, ведь в их отношениях царит взаимное уважение.