Почему Зендея (девушка Человека-паука) — новая любовь Голливуда

1. Зендея не боится сложных, нетипичных ролей и пробует себя в разных амплуа

В киноарсенале Зендеи — и невинная девочка-подросток, и фантастическая акробатка, и даже возлюбленная обожаемого многими супергероя Человека-паука. Однако наиболее серьезным скачком в карьере юной актрисы один из корреспондентов The New York Times назвал тяжелую и неоднозначную роль наркозависимой девушки в сериале «Эйфория». Сама Зендея признается , что подобная смена типажа героя была для нее тяжелой, но необходимой.

2. Девушка отстаивает права угнетаемых социальных групп

В интервью для Vogue Зендея признается, что не любит именовать себя активисткой, однако стремится поменять множество несправедливых вещей. Так, на свое 20-летие девушка организовала сбор средств для фонда Convoy of hope с целью помочь женщинам по всему миру. А на днях The New York Times назвал Зендею человеком, способным изменить мир: статья была приурочена к модному показу совместной коллекции Зендеи и Томми Хилфигера, на который вышли темнокожие модели-женщины.