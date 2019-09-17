Почему Зендея (девушка Человека-паука) — новая любовь Голливуда

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Едва достигшая 23 лет, Зендея — восходящая звезда Голливуда и один из главных кумиров поколения Z. Начало ее карьеры было положено ролью в подростковом сериале «Танцевальная лихорадка», теперь же она блистает в творениях киноделов-гигантов, таких как Marvel. Совсем недавно девушка получила главную роль в проекте «Эйфория» — главном летнем хите студии HBO. Как произошел настолько резкий скачок в карьере юной актрисы и за что ее обожает как минимум весь Голливуд?

Мы в AdMe.ru решили разобраться в причинах всеобщей любви к Зендее и узнали о ней чуть больше. Делимся несколькими фактами, пробуждающими уважение к юной звезде.

1. Зендея не боится сложных, нетипичных ролей и пробует себя в разных амплуа

В киноарсенале Зендеи — и невинная девочка-подросток, и фантастическая акробатка, и даже возлюбленная обожаемого многими супергероя Человека-паука. Однако наиболее серьезным скачком в карьере юной актрисы один из корреспондентов The New York Times назвал тяжелую и неоднозначную роль наркозависимой девушки в сериале «Эйфория». Сама Зендея признается, что подобная смена типажа героя была для нее тяжелой, но необходимой.

2. Девушка отстаивает права угнетаемых социальных групп

В интервью для Vogue Зендея признается, что не любит именовать себя активисткой, однако стремится поменять множество несправедливых вещей. Так, на свое 20-летие девушка организовала сбор средств для фонда Convoy of hope с целью помочь женщинам по всему миру. А на днях The New York Times назвал Зендею человеком, способным изменить мир: статья была приурочена к модному показу совместной коллекции Зендеи и Томми Хилфигера, на который вышли темнокожие модели-женщины.

3. Юная актриса защищает окружающую среду

На фотографии — одна из многих поддерживаемых звездой акций, Ivory Ella, направленная на защиту слонов. На своем официальном сайте Зендея открыто поддерживает вегетарианцев и объясняет свой отказ от мяса любовью к животным. Кстати, для тех, кто тоже не любит овощи, девушка выложила целый список фастфуда, который позволит есть вкусно и при этом не причинять вреда окружающей среде.

4. Восходящей звезде удается, кажется, все: от пения до акробатики

Зендея не ограничивается актерской игрой. Еще в 2013 году она опубликовала свой первый музыкальный альбом, который дебютировал под 51-м номером в Billboard 200 и в первую неделю был продан в количестве 7 тыс. копий. Также девушка принимала участие в популярном конкурсе «Танцы со звездами», выпустила собственную линию одежды и успела сняться в клипах не менее любимых молодежью звезд — Бейонсе и Бруно Марса.

5. Она икона, сумевшая остаться простой девушкой

В ответах на 73 вопроса от Vogue Зендея рассказывает о том, как любит проводить свободное время (которого у нее практически нет): ест вредную пищу, смотрит «Гарри Поттера» и просто бездельничает, блуждая в интернете. Кстати, Зендея — та редкая звезда, которая лично ведет свои социальные сети и даже волнуется перед тем, как выложить новую запись. Зато в вопросах макияжа она уверена: девушка сама красится перед всеми мероприятиями, не прибегая к помощи визажистов. Во время отдыха она и вовсе предпочитает не использовать косметику.