Почему в кинотеатрах так мало хороших фильмов и что будет с Голливудом дальше

Небольшое погружение в историю

1. Студии не хотят рисковать деньгами

Создание кино — это что-то вроде игры в русскую рулетку: никогда не знаешь, что выстрелит, а что окажется полным провалом. Это высокорискованный бизнес, и стоит появиться мало-мальски успешной стратегии, как киношники тут же берут ее в оборот. Тенденция на прибыльность зрелищных фильмов наблюдается уже давно, а значит, авторам оригинальных идей и драм все сложнее убедить киностудии в том, что их работа окажется рентабельной.

Дэмьен Шазелл написал сценарий «Ла-Ла Ленда» аж в 2010 году, но, конечно, молодой и никому не известный режиссер не нашел финансирования на съемку музыкального комедийно-драматического фильма. Он написал сценарий и снял фильм «Одержимость», который получил множество номинаций, и только потом добился финансирования «Ла-Ла Ленда». И все равно в успех этой картины мало кто верил, но в результате фильм стал абсолютным хитом и получил рекордные 14 номинаций на «Оскар».

Но такие чудеса случаются в Голливуде крайне редко. Журналист Бен Фритц в своей книге The Big Picture: The Fight for the Future of Movies приводит любопытный пример: на неудачном фильме за $ 40 млн студии теряют гораздо больше денег, чем на неудачном фильме за $ 100 млн. Расходы на маркетинг в обеих картинах окажутся примерно одинаковыми, но если фильм со спецэффектами хотя бы что-то соберет, то фильм без них если провалится, то со всем треском. Ну и зачем так рисковать?