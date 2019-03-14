Почему в кинотеатрах так мало хороших фильмов и что будет с Голливудом дальше

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При походе в кинотеатр вам наверняка придется сделать выбор из следующих фильмов: кино про супергероев, какой-нибудь очередной ремейк, парочка проходных комедий — вот, собственно, и все. Почему Голливуд перестал выпускать качественные драмы? Почему отдается предпочтение «одноразовому» кино, а не интересной истории и глубоким персонажам? Почему некоторые сериалы гораздо лучше, чем то, что крутят в кинотеатрах?

AdMe.ru заглянул в голливудское закулисье и готов подробно рассказать, куда движется кинематограф и в чем кроются причины такого расклада.

Небольшое погружение в историю

В середине 60-х в киноиндустрии наступил кризис: Голливуд уже не мог позволить себе снимать такие крупномасштабные «эпики», как «Бен-Гур» и «Клеопатра», — они перестали окупаться. Тогда студии решили рискнуть и попробовали вложиться в авторское кино. Фильмы «Выпускник» и «Бонни и Клайд» произвели фурор: в основе картин лежали личные истории героев, страдающих от одиночества, что было максимально близко тому поколению зрителей. Так наступила эпоха режиссерского доминирования. «2001 год: Космическая одиссея», «Крестный отец», «Таксист», «Пролетая над гнездом кукушки» — эти и многие другие картины тех лет появились на свет благодаря тому, что студии наконец-то доверились авторским идеям.

В 1975 году Стивен Спилберг снял ставший впоследствии культовым фильм «Челюсти» и перевернул тем самым все с ног на голову. Благодаря хорошей рекламе и захватывающему экшену фильм собрал огромную кассу, появилось понятие «летнего блокбастера». Кинокомпании поняли, что такие зрелищные картины — настоящая золотая жила. Конечно, авторские фильмы не перестали снимать (к тому же никто не отменял «Оскар»), но их количество сократилось. Хиты 80-х — это фильмы, ориентированные на максимально широкую и массовую аудиторию: «Индиана Джонс», «Охотники за привидениями», «Звездные войны», «Гремлины», «Стартрек». Правда, в их основе все еще лежал хороший сценарий, поэтому студии боролись за классных режиссеров и сценаристов. И все-таки основы pop-corn movie были заложены еще в то время, и в результате сегодня на экранах кинотеатров преобладают фильмы, напичканные экшеном и спецэффектами, в то время как авторских картин, драм и фильмов, снятых по оригинальным сценариям, в репертуарах все меньше и меньше. В чем же еще кроются причины такого расклада?

1. Студии не хотят рисковать деньгами

Создание кино — это что-то вроде игры в русскую рулетку: никогда не знаешь, что выстрелит, а что окажется полным провалом. Это высокорискованный бизнес, и стоит появиться мало-мальски успешной стратегии, как киношники тут же берут ее в оборот. Тенденция на прибыльность зрелищных фильмов наблюдается уже давно, а значит, авторам оригинальных идей и драм все сложнее убедить киностудии в том, что их работа окажется рентабельной. Дэмьен Шазелл написал сценарий «Ла-Ла Ленда» аж в 2010 году, но, конечно, молодой и никому не известный режиссер не нашел финансирования на съемку музыкального комедийно-драматического фильма. Он написал сценарий и снял фильм «Одержимость», который получил множество номинаций, и только потом добился финансирования «Ла-Ла Ленда». И все равно в успех этой картины мало кто верил, но в результате фильм стал абсолютным хитом и получил рекордные 14 номинаций на «Оскар». Но такие чудеса случаются в Голливуде крайне редко. Журналист Бен Фритц в своей книге The Big Picture: The Fight for the Future of Movies приводит любопытный пример: на неудачном фильме за $ 40 млн студии теряют гораздо больше денег, чем на неудачном фильме за $ 100 млн. Расходы на маркетинг в обеих картинах окажутся примерно одинаковыми, но если фильм со спецэффектами хотя бы что-то соберет, то фильм без них если провалится, то со всем треском. Ну и зачем так рисковать?

2. Стриминговые платформы готовы выделять любые бюджеты

Даже именитым режиссерам становится непросто найти деньги на свой проект, но здесь им на выручку приходят стриминговые платформы, которые готовы выделять огромные бюджеты на воплощение авторских задумок и идей. Так, например, сейчас Мартин Скорсезе снимает фильм «Ирландец» для Netflix за огромную сумму — $ 125 млн, и он уже превысил свой бюджет на $ 20 млн. Гильермо дель Торо снимет для той же платформы мультфильм «Пиноккио», атмосфера в котором обещает быть гораздо мрачнее, чем в диснеевской экранизации. Режиссер уже пытался приступить к созданию этого мультфильма, но из-за кассового провала мультфильма «Франкенвини» работы Тима Бертона компания Disney отказала в финансировании. Так что авторские идеи не останутся без площадки для реализации, но, возможно, увидеть на широком экране их получится не всегда. Так, фильм Альфонсо Куарона «Рома», который приобрел Netflix, можно посмотреть дома, но в широкий прокат картина не вышла. В то же время фильм снят очень красиво, и увидеть его на большом экране было бы настоящим удовольствием для любителей хорошего кино.

3. Зрителей не так просто вытащить из дома

Зачем тратить свое время, деньги и время на поход в кинотеатр, если уже совсем скоро его можно будет купить для домашнего просмотра? Или можно просто скоротать вечер за любимым сериалом, и у этого есть свои бонусы: никто не будет назойливо хрустеть чипсами у тебя под носом. Люди выбираются в кинотеатры либо ради просмотра блокбастеров, либо если на экраны выходит нечто очень важное: фильм с кучей номинаций на «Оскар» или работа крутого режиссера, к примеру новый фильм Тарантино. Что может убедить зрителей пойти в кино? Визуальные эффекты, графика, качественный звук, масштаб и зрелищность — одним словом, когда просмотр фильма превращается в аттракцион. Что ж, индустрия старается угодить своим потребителям, а значит, она будет выпускать все больше эпичных картин, пока на них существует спрос.

4. Рынок захватили зрелищные фильмы

Сложно поверить, но когда-то в идею Marvel снять серию фильмов про супергероев никто не верил, а в газетах даже появлялись статьи о «сумасшедших, которые готовы потратить миллионы на комиксовых супергероев». Теперь фильмы студии бьют рекорды и вряд ли кто-то назовет Marvel сумасшедшими. Все персонажи фильмов о супергероях — герои комиксов, и у каждого есть своя история, а многие из них знакомы нам чуть ли не с детства. Супергерои позволяют и зрителям почувствовать себя всемогущими, они удовлетворяют потребность людей в справедливости. Но, конечно, одним из главных факторов успешности таких фильмов является их зрелищность. Спецэффекты, масштабность, трюки, качественная графика, звук — все это выглядит впечатляюще на большом экране, и ради этих эмоций люди готовы слезть с любимого дивана и отправиться в кино, ведь дома такого удовольствия они не получат. Зрелищность всегда была важной составляющей фильмов. Но когда картина представляет из себя практически лишь один набор из экшен-сцен, а сценарию и героям уделяется все меньше и меньше времени, то такой фильм действует как жвачка для мозга. Он не заставляет зрителя думать и делать выводы после просмотра, а значит, превращает посетителей кинотеатров лишь в сторонних наблюдателей, которые только потребляют развлекательный продукт и постепенно деградируют.

5. Сериалы становятся все круче и круче

Если в кинотеатрах можно наблюдать застой, то на телевидении (а точнее на стриминговых сервисах) царит настоящий бум креативности. Чтобы посмотреть что-то качественное, вовсе не обязательно выходить из дома, достаточно просто зайти в интернет. Сериалы на любой вкус выходят пачками чуть ли не каждый день, сценарии становятся все круче и интереснее, да и голливудские звезды снимаются в них все чаще и чаще. Помимо этого у сериалов есть еще несколько неоспоримых преимуществ: Большинство сериалов стоят относительно недорого, а значит, можно позволить больше креативности и свободы для творчества, чем при производстве фильмов.

В сериалах намного полнее раскрывается сюжет и персонажи. Вспомните «Во все тяжкие»: много ли вы знаете фильмов, где настолько подробно и здорово была бы показана трансформация героя?

Сериалы — это отличная тема для разговора. Можно не только следить за развитием истории, но и обсуждать ее с друзьями, строить собственные теории до выхода очередного сезона.

Не нужно каждый вечер думать, что посмотреть: пока смотрите очередной сериал, вы освобождаетесь от этой порой утомительной затеи.

Наконец, сериалы обычно идут несколько десятков часов, то есть вам не придется слишком быстро расставаться с полюбившимися героями.