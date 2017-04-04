Почему у многих героев мультфильмов Disney всего 4 пальца на руках

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Самые внимательные зрители мультфильмов, в частности студии Disney, наверняка заметили, что большинство персонажей в них наделены всего четырьмя пальцами на руках. В анимации ничего не происходит случайно — десятки мультипликаторов не просто нечаянно забыли нарисовать недостающий палец. На самом деле это вполне осознанное решение, имеющее свое объяснение. AdMe.ru решил разобраться в причинах такого анимационного принципа.

Эта гипотеза гласит, что кто-то, выглядящий и действующий как человек (например, робот), но не являющийся точной его копией, вызывает неприязнь. Робот кажется нам пугающим и отталкивающим, скорее всего, из-за мелких несоответствий реальности в образе. Таким образом, персонажи мультфильмов становятся более привлекательными для нас, когда выглядят менее реалистично. Конечно, это не касается принцесс и принцев, ведь они не просто человекоподобные существа, а самые настоящие люди.

Можно предположить, что традиция рисовать 4 пальца у мультипликационных персонажей вместо 5-ти повелась за несколько веков до создания анимационных картинок — из театра кукол. Мастера уже тогда заметили, что большая рука с пятью пальцами смотрелась неестественно и некрасиво — как грабли или ветка дерева. Поэтому они стали оснащать своих персонажей только четырьмя пальцами. По словам самого Диснея, 5 пальцев на руке Микки Мауса напоминали бы связку бананов и выглядели бы несуразно.

Большинство персонажей мультфильмов Диснея — антропоморфные животные. Поэтому их «руки» должны определенным образом напоминать лапы животных. Взять, например, лапку кота: мы видим на ней лишь 4 пальца, в то время как 5-й спрятан от наших глаз.

Тогда почему же в японском аниме герои традиционно наделены всеми пятью пальцами?

В восточно-азиатской культуре люди уделяют огромное внимание цифрам. Число 4 считается нехорошим, потому что его звучание подобно звучанию слова «смерть». Вот почему в быту жителей Восточной Азии такое число почти не встречается.

По одной из версий, эта традиция восходит к преступной организации в Японии под названием «якудза». Одним из жутких ритуалов у его членов являлось отрезание мизинца за проступок или предательство «коллеги», нарушение клятвы. А еще в Японии существует детская клятва на мизинцах. Во время обряда друзья поют песенку, в которой нарушитель клятвы обещает отрубить себе палец. Таким образом, 4 пальца на руках персонажей аниме являлось бы шокирующим и пугающим решением и их обладатели могли ассоциироваться с преступниками или нарушителями клятвы.