Почему трилогия «Властелин колец» — это шедевр кино в стиле фэнтези, а «Хоббит» — нет

Хороший фильм сделать очень непросто, и даже у гениальных режиссеров случаются провалы. Например, трилогия Питера Джексона «Властелин колец» и по сей день остается одним из величайших кинематографических подвигов всех времен. Однако последующая трилогия «Хоббит» оказалась менее успешной.

AdMe.ru решил разобраться, почему же приквел главной истории Средиземья получился в разы хуже легендарной трилогии «Властелин колец». А в конце будет бонус — еще пара примеров провальных сиквелов других киносаг.

Затянутая трилогия вместо одного бодрого фильма

Если брать в расчет размеры повествования описанных во «Властелине колец» и «Хоббите» событий, то последняя история короче чуть ли не в три раза. Что, несомненно, сказывается на стройности и слаженности сюжета кинотрилогии про хоббита. Экранизируя историю уничтожения Кольца Всевластия, Джексон скрупулезно выбирал, что включить в фильмы, а что нет. А в кинолентах про приключения хоббита, наоборот, ему пришлось добавить несуществующие и ненужные по сути сюжетные линии, чтобы хоть как-то заполнить экранное время всех трех фильмов.

Это сильно сказалось на атмосфере: многие зрители, благодаря новым работам Джексона, хотели вернуться в прекрасный и опасный мир Средиземья. А в итоге получили красочные блокбастеры, сюжет, разбавленный неподходящими новыми персонажами (которых не было в книге) с их не особо нужными историями, и лишь толику серьезности и глубины предыдущей трилогии.

Первое, что бросается в глаза при просмотре фильма «Хоббит: неожиданное путешествие», это то, что один из 13 гномов слишком красив для этой расы. Скорее всего, режиссеры намеренно сделали Кили таким, чтобы включить в сюжетную линию любовный треугольник между ним, Тауриэль и Леголасом. Иначе гном с обычной внешностью в такой подаче казался бы скорее отсылкой к Квазимодо. Но его внешний вид имеет и другое объяснение. Они с братом Фили — самые молодые гномы среди всего отряда, а то, что Кили привлекателен, пока не повзрослел, можно списать на совпадение.

Плавающие акценты: кто главный герой?

Во «Властелине колец» предостаточно главных героев: Фродо, Арагорн, Гэндальф и даже Сэм — сам Толкин называет его главным героем своей саги. Однако общая главная цель, уничтожить кольцо, связывает всех этих персонажей воедино, и каждый из них выполняет свою часть для ее достижения.

В фильмах же про Бильбо далеко не всегда понятно, кто главный герой истории. От фильма к фильму акценты внимания смещаются. В первом — это хоббит. Он, как и положено протагонисту, активен и предприимчив, это его приключение. Во второй части появляется много новых персонажей: Тауриэль, Леголас, Трандуил, вводится совет, включающий Галадриэль, Сарумана и Элронда, потом появляется Бард. А еще не забываем о гномах и Радагасте. И все сюжетные линии сменяют друг друга очень быстро и немного хаотично. Это скорее калейдоскоп, а не простая для понимания сказка.

И, скорее всего, легкий хаос создают персонажи, которых не было в книге Толкина «Хоббит, или Туда и обратно». Фродо, Галадриэль, Саруман и Леголас — ни один из этих героев не появляется в повести. Волшебник Радагаст Бурый лишь упоминается в повествовании. Зато он в качестве действующего персонажа есть в саге «Властелин колец», однако в одноименной киносаге Питера Джексона его нет.

Орк Азог погиб от руки гнома Даина в Мории, а вот его сын Больг и был действующим лицом в «Хоббите». Именно он с армией участвует в битве пяти воинств, и его убивает Беорн, а не Леголас. Кстати, об эльфе: он должен выглядеть более молодо в фильмах про хоббита, ведь события этих кинолент происходят примерно за 77 лет до событий из «Властелина колец». Понятно, что сам фильм снимался позже, а актеры моложе с возрастом не становятся. Однако стоило постараться и нанести Блуму волшебный грим.

Отсутствие цельности

«Властелин колец» — про эпичность, войны и утраты, а также про любовь и силу духа. И Джексон сумел перенести атмосферу и сам дух саги в свои фильмы — они отражали эти темы и воспринимались как грандиозная, мрачная и эпическая история. Серия про хоббита же создавалась на основе детской сказки, и, наверное, лишь первый фильм воспринимается как своеобразная сказка. Последующие же уделяют больше внимания зрелищности, странной любовной линии и становятся все более мрачными. Тут Джексону не удалось передать дух произведения Толкина, и потому вся кинотрилогия не воспринимается как цельная история.

Вот лишь несколько примеров разницы в восприятии атмосферы мира, выдуманного Толкином. Возьмем двух персонажей, которые вызывают негативные эмоции у зрителей, — Грима и Бургомистра. Когда во втором фильме «Властелина колец» нам показывают этого темного и неприятного колдуна, все сцены с ним имеют смысл. Когда его скидывают с лестницы, изгоняя из города, он замечает кольцо у Арагорна, и позже, добравшись до Сарумана, сообщает ему, что Арагорн и есть наследник Гондора.

Бургомистр как персонаж тоже важен, однако сцены, где он общается со своим помощником, неважны. Их легко можно исключить из фильма, и сценарий от этого не пострадает. И еще один пример — способность героев вызывать сочувствие у зрителей. Когда происходит битва при Хельмовой Пади, нагнетается атмосфера обреченности, и виден отчаянный героизм небольшого количества воинов против многотысячной армии орков. За эту битву хочется переживать. А вот за Битву пяти воинств, в том числе и за самого Торина, не возникает особого порыва волноваться. Ведь цель битвы — это захват ресурсов (золота), а не защита всего мира от зла.

Естественность и ощущение атмосферы Средиземья

Во «Властелине колец» компьютерной графики было не так уж и много, упор делался на качественный грим. Это и неудивительно, ведь тогда возможности графики были далеки от совершенства, но мастерски загримированные актеры выглядят намного более живыми, реалистичными и пугающими, чем CGI-эффекты в трилогии про хоббита (исключая дракона, конечно). Из-за этого многие персонажи не воспринимаются такими же настоящими и вызывающими дрожь, как те же урук-хаи. Это все же портит атмосферу, в которую хотелось бы окунуться, когда смотришь картину про Средиземье.

В трилогии «Властелин колец» было использовано множество способов достижения спецэффектов: миниатюры городов, игра с перспективой и превосходный грим. В «Хоббите» же было слишком много графики, это обусловлено нехваткой времени на более продуманные съемки. И вот один из результатов спешки: армия эльфийских воинов в Битве пяти воинств сделана настолько небрежно, что это видно даже без увеличения изображения. Все воины, как на подбор, одинаковые, к тому же выглядят как пластиковые.

Все это приводит нас к одному из главных недостатков фильмов про Бильбо. Если бы историю рассказали за длинный, но один фильм, тогда, возможно, предыдущие огрехи не бросались бы так в глаза фанатам. Кинотрилогия про хоббита не гениальна и не плоха: это качественные блокбастеры в стиле фэнтези, которые интересно смотреть. Но ее, в отличие от серии «Властелин колец», не хочется пересматривать.

Бонус: еще пара примеров Пример № 1: «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа»

Фильмы о приключениях харизматичного археолога любимы всеми за трюки, остросюжетные сценарии и игру самого Харрисона Форда. Однако на этот раз режиссеры решили нашпиговать четвертую часть чрезмерным количеством компьютерных спецэффектов. А вплетение в сюжет инопланетян в истории Инди совершенно неуместно. Конечно, Джонс и раньше в своих приключениях сталкивался со сверхъестественным, но межпространственные создания — это уже перебор. Появление героя Шайи Лабафа здесь кажется странным твистом, а Харрисону Форду, кажется, просто немного неловко.

Пример № 2: «Терминатор: Генезис»

Пятый «Терминатор» разочаровал многих поклонников, хотя у фильма были хорошие компоненты для успеха: Шварценеггер, Эмилия Кларк и крутая компьютерная графика. Однако сюжет выглядит каким-то нескладным и небрежным в сравнении со вселенной Терминатора. Также все портят и неубедительная игра актеров, и непонятно откуда взявшиеся «отеческие» чувства робота к героине Кларк.