Почему стоит посмотреть сериал «Чернобыль», пока свежа в памяти «Игра престолов»

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Не успели утихнуть эмоции после финала «Игры престолов», как HBO дал зрителям еще одну тему для обсуждений. Новое детище канала, «Чернобыль», состоит всего из 5 серий, но по рейтингу уже сумел обогнать многие знаменитые сериалы. И не последнюю роль в популярности проекта сыграл актерский состав. Внимательные зрители в атмосфере СССР 1986 года смогли разглядеть лорда-командующего Ночного дозора, главу семьи Болтонов и других персонажей из мира, основанного на романах «Песни Льда и Огня».

AdMe.ru не ожидал, что так скоро после «Игры престолов» выйдет сериал, который опять заставит людей по всему миру примкнуть к экранам, но приятно, что расставаться с любимыми актерами пришлось ненадолго.

Джеймс Космо

Джеймс Космо сыграл в «Игре престолов» лорда-командующего Ночного дозора, а в «Чернобыле» — одного из тульских шахтеров.

Майкл Макэлхаттон

Глава дома Болтонов (Майкл Макэлхаттон) в «Игре престолов» и прокурор Андрей Степашин в «Чернобыле» как в первом, так и во втором случае сумел вызвать страх у зрителей своим пронзительным взглядом.

Ральф Айнесон

Ральф Айнесон в «Игре престолов» был известен как Дагмер Щербатый — знаменитый воин, который служил Грейджоям, а также был капитаном корабля «Пеноходец» и мастером над оружием Пайка. В «Чернобыле» Ральф сыграл генерала Тараканова, который командовал ликвидаторами.

Дональд Самптер

Полюбившийся многим зрителям мейстер Винтерфелла Лювин (Дональд Самптер) в «Чернобыле» сыграл товарища Жаркова, члена Припятского горисполкома. Именно с подачи этого человека были перекрыты выезды из города и обрублены телефонные линии для предотвращения распространения информации о катастрофе.

Джейми Сивес

Джейми Сивеса, который сыграл Джори Касселя в «Игре престолов», сложно узнать в «Чернобыле»: из красавца и капитана стражи дома Старков Сивес превратился в заместителя главного инженера атомной электростанции Анатолия Ситникова.

Карл Дэвис

Этого молодого человека вы видели в роли Алтона Ланнистера, кузена Серсеи и Джейме, а в «Чернобыле» он исполнил роль рабочего Виктора Проскурякова.

Лора Эльфинстон

Зрители запомнили эту женщину в Королевской гавани, потому как выбраться из разрушенного города ей и ее дочери помогала Арья Старк. В «Чернобыле» актрису ждала похожая роль: в Припяти она пыталась спастись вместе со своей семьей.

Что еще общего у «Игры престолов» и «Чернобыля»

В «Игре престолов» уделяли большое внимание детализации, даже если она была не самой приятной. И в «Чернобыле» не побоялись показать пугающую правду: зрители до мелочей узнали и увидели последствия радиационного заражения.

Как в «Игре престолов», так и в «Чернобыле» сценаристы показали: кто сильнее, тот и прав. И если в первом случае битва шла за трон, то во втором любой ценой пытались сохранить авторитет ядерной державы СССР перед другими странами. И как бы главные герои ни пытались поступать правильно, они не могли избежать давления персонажей, наделенных властью.

Джордж Р. Р. Мартин говорил, что в «Игре престолов» нет однозначно хороших или плохих персонажей и многие герои принимали решения на основе своих личных интересов. И в «Чернобыле» показаны обычные люди, которые действовали в силу своих обстоятельств.