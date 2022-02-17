Почему «Служебный роман» не просто милая комедия для застолья, как многие привыкли думать

«Служебный роман» воспринимается зрителями как очаровательная комедия с романтическим флером ностальгии. Но фильм многослоен, как луковица: кто его «раздевает», тот слезы проливает. Ведь герои не так просты, как может показаться. Они заставляют нас улыбаться, но сами не смеются. Комичные ситуации — это лишь способ мастера привлечь внимание к трагедии каждого отдельно взятого персонажа. Как говорил сам Эльдар Рязанов: «Я вообще считаю, что юмор — отмычка, которая открывает все двери».

Мы в AdMe.ru пристальнее всмотрелись в работу Эльдара Александровича, чтобы понять настоящие переживания героев, казалось бы, комедийного сюжета.

Хрупкий рыцарь Новосельцев оказался не на своем месте

Анатолий Ефремович живет в условиях перманентного стресса. Скучная работа, скромная зарплата, одиночество в личной жизни и воспитании детей. И ко всему прочему полное непонимание, как из этой ситуации выбраться. Вся беда Новосельцева в том, что он не на своем месте. Он не карьерист-приспособленец, он — рыцарь. Анатолий Ефремович защищает честь дам и остро чувствует несправедливость. Он совершает маленькие, но настоящие подвиги. Например, он сам забрал сыновей у бросившей семью жены и отважно справляется с ролью родителя-одиночки. Он не побоялся дать отпор вышестоящему по должности, когда тот проявил подлость по отношению к другу.

Как раз этот рыцарский порыв обращает на себя внимание Калугиной, которая становится свидетелем короткой дуэли. Людмила Прокофьевна видит Новосельцева в новом свете, между ними происходит диалог: «— Мало того что вы враль, трус и нахал, вы еще и драчун!

— Да, я крепкий орешек!» Это правда, Анатолий Ефремович тверже, чем кажется на первый взгляд. Но на активные действия его провоцируют не корыстные мотивы вроде места начальника «легонькой» промышленности, а более благородные, возвышенные.

Леди Мымра боится быть отвергнутой

Несмотря на роль человека в футляре, бездушной директорши и «нашей мымры», в Людмиле Прокофьевне чувствуется класс. Руководящая должность, прямая связь с министерством, работа с компьютером, элитное жилье и служебная «Волга» говорят нам, что Калугина дама продвинутая и преуспевающая. А увлечение Пастернаком, Модильяни, тонкий вкус в обстановке квартиры намекает на богатую внутреннюю культуру. Что же прячет страстную творческую натуру в образе канцелярского сухаря?

Проблема Людмилы Прокофьевны — в страхе быть отвергнутой людьми. Раньше она пережила жестокое предательство со стороны близких: ее возлюбленный женился на ее лучшей подруге. Ей сложно довериться кому-либо, она боится повторения того травмирующего опыта. Женщина объясняет Анатолию Ефремовичу на первом же свидании, как она решила для себя этот вопрос:

«— Я не собираюсь жениться на вашей подруге.

— Вам это и не удастся. Я ликвидировала всех подруг. Я их уничтожила».

А вот цифры куда надежнее, цифры редко врут, они честны и точны. С ними Калугина крепко сдружилась. Это для нее зона безопасности и комфорта, но чисто человеческого счастья там нет. Она «ликвидировала» как класс все отношения, кроме служебных. Поэтому ей так сложно было разглядеть в Новосельцеве кого-то, кроме «вялого и безынициативного» сотрудника.

Неисправимая оптимистка Рыжова проживает не свою жизнь

Если Новосельцев находится не на своем месте, то его коллега Оленька Рыжова живет не свою жизнь. Оптимизм — это фасад, за которым томится скучающая романтическая натура. В стихотворении Беллы Ахмадулиной, которое иллюстрирует ее ситуацию, Рыжова предстает в образе актрисы, играющей трагическую роль: «Вся наша роль — моя лишь роль.

Я проиграла в ней жестоко...»

Ей хочется страсти, драмы и новизны ощущений. Помните ее вопрос Самохвалову на вечеринке: «Юр, а твоя жена не будет тебя ревновать?» Так хочется, чтобы ревновала, чтобы появилась в жизни эдакая перчинка. Судьба оказалась прозаичнее грезы: работа в статистике, ежедневный спринт на электричку, муж-язвенник, почти взрослый сын. А что остается ей, еще нестарой интересной женщине?

Поэтому возвращение бывшего объекта страсти разжигает в ее душе новую волну обожания. Тогда в студенчестве все было легко, весело и беззаботно. Поцелуи были крепче, подвиги ради любви смелее, и все самое лучшее было впереди. Самохвалов видится Рыжовой идеальным претендентом на ее сердце. В своих мечтах она больше подходит на роль супруги Юрия Григорьевича, стоит только добавить тертое яблочко. И Ольга Петровна так же, как и главная пара киноистории, думает: «А что, если?» Трагедия ее в том, что прошлого не вернуть. Как пела героиня другого прекрасного фильма «Большая перемена», «что не сложилось — вместе не сложишь».

Шикарная Верочка и темпераментная Шура хотят быть значимыми

Эта парочка второго плана — настоящее украшение фильма. И они настолько же похожи, насколько различны. Вера сосредоточена на своей персоне, на своей внешности, личной жизни. Добрая она сегодня или стервозная, решает ее настроение и соображение личной выгоды. Она то называет начальницу старухой и мымрой, то помогает ей разобраться в моде. В один момент Вера сопереживает Ольге Петровне, в другой относится к ней пренебрежительно. Шура как будто ее антипод. Полностью растворилась в коллективе и его нуждах, пусть и надуманных. Что делать и как думать — решает коллектив. Все ресурсы Шуры брошены на достижение общего блага, которое разительно отличается от блага личного. Недаром Людмила Прокофьевна ей напоминает, что было бы полезно время от времени заниматься своими прямыми обязанностями в бухгалтерии. Помните искрометный диалог Шуры и Веры? «— А меня вообще сослали в бухгалтерию!

— Да на тебе пахать надо!»

Движимые разными мотивами — у Веры они глубоко эгоистичные, у Шуры якобы высоконравственные, — они совершают одинаково некрасивые поступки. Вспомним их реакцию на письма Рыжовой: Вера читает письма и намекает Ольге, что в курсе ее тайны, Шура бестактно раздает грубые советы. Обе разносят весть о влюбленности Ольги Петровны, делая ее посмешищем в глазах коллег. Этим двум женщинам отчаянно хочется ощущать и демонстрировать свою значимость, из этого желания вырастают два таких разных характера: честная эгоистка и мнимая альтруистка.

Рязанов фантазирует над вопросом «А что будет, если...»

Может показаться, что наши герои не могут быть счастливы в принципе. Они одиноки, у них был горький опыт отношений. У него не сложилось с карьерой, зато есть дети и приятели, у нее с точностью до наоборот — «вся в работе». Они за 35+ лет жизни не научились быть счастливыми, почему это должно произойти сейчас? Здесь начинается сказка, фантазия автора — а что, если? А что, если дать небольшой стимул персонажам и они начнут действовать иначе, вылезут из своей тесной пещерки и оглянутся вокруг? Что, если она заметит в нем мужчину, способного на поступки, вызывающего реакции? Что, если он увидит в ней женщину, умеющую быть мягкой и сговорчивой?

В фильме развиваются два служебных романа

Тема любви в картине демонстрируется через отношения двух пар — Новосельцева и Калугиной и Рыжовой и Самохвалова. Эти две истории противоположны: одни идут на сближение, вторые, наоборот, отдаляются друг от друга. Людмила Прокофьевна и Анатолий Ефремович вместе преодолевают свои внутриличностные конфликты, перестают прятаться за образами сухаря и недотепы. Благодаря этому они обретают не только возлюбленного, но и самих себя настоящих.

У Юрия Григорьевича и Ольги Петровны же конфликт интересов. Он крайне практичен, живет здесь и сейчас. Она просто игнорирует реальность и, скорее всего, не столько любит Самохвалова, сколько свои чувства к нему. Нельзя однозначно сказать, что у одних все развалилось, а у других все непременно будет хорошо. Но у Калугиной и Новосельцева определенно есть надежда.

Картина не стала менее актуальной с момента выхода

Почему «Служебный роман» актуален по сей день? Потому что, несмотря на смену эпохи, стиля жизни, мышления, образы героев настолько собирательны, что стали универсальными. Теперь активисты, охочие до чужих жизней, промышляют в социальных сетях, «мымры» называются бизнесвумен, недотепы — лузерами. Но значит ли это, что ушла проблема поиска простого человеческого счастья? Нет, не перевелись в нашем обществе хрупкие рыцари-Новосельцевы и железные леди с тонкой душевной организацией вроде Калугиной, предприимчивые Самохваловы, романтичные и ностальгирующие по прошлому Рыжовы и очень желающие быть значимыми и реализованными Верочки и Шуры. «Служебный роман», с одной стороны, история коллективного одиночества и безысходности, а с другой — это гимн надежде. Стоит только не побояться быть самим собой, только сделать шаг навстречу, и все может сложиться.