Почему сегодня все сходят с ума по Тимоти Шаламе — парню, что играл заметную роль в «Интерстелларе», но вы его не помните

7 5 13 3k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Тимоти Шаламе — юный актер, который буквально за несколько лет стал настоящей звездой Голливуда. В свои 24 года Тимоти — самый молодой номинант на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль за последние 80 лет, а портал Lyst Year in Fashion признал его самым влиятельным мужчиной в моде. Но кто это вообще такой и почему о нем стоит знать? Давайте разберемся.

AdMe.ru расскажет, как за пару лет Шаламе из обыкновенного мальчика с красивой внешностью стал профессионалом своего дела и заслужил уважение не только поклонников и фанатов, но и гуру киноиндустрии.

Юный Тимоти мечтал о карьере футболиста, но потом увидел Джокера из «Темного рыцаря»

Тимоти Шаламе родился в самом опасном районе Нью-Йорка, который называется «Адская кухня». При этом отец Тимоти не американец, а француз, поэтому с рождения актер знает 2 языка: французский и английский. Мать Шаламе Николь Флендер — американка еврейского происхождения с русскими и австрийскими корнями, и именно такое разнообразие генов во многом повлияло на необычную красоту актера. Если говорить о фамилии Тимоти, то она имеет французское происхождение, поэтому читать ее нужно с ударением на последний слог. В детстве Шаламе не хотел быть актером: он мечтал о карьере профессионального футболиста. Вероятно, на его решение выбрать творческую профессию повлияла семья. Мать Тимоти в молодости играла в бродвейских мюзиклах, дядя, Родман Флендер, режиссер, а сестра Шаламе Полин живет во Франции и работает актрисой. Однако, по словам Тимоти, на его увлечение более серьезным киноискусством повлияла история о Джокере в «Темном рыцаре».

Так Шаламе поступил в школу искусств, где сначала никто не поверил в его талант. Кроме одного человека

Будучи подростком, Тимоти поступил в Высшую школу музыки, искусства и исполнительского мастерства Ла-Гуардия (Нью-Йорк). Тимоти почти провалил вступительные экзамены, однако один из преподавателей, мистер Шифман, почему-то разглядел в нем актерский талант и поставил Тимоти высший балл за вступительное испытание. Именно это решение учителя позволило актеру пройти отбор в одну из лучших творческих школ Нью-Йорка. Интересно, что в школе юный Шаламе увлекался рэпом и выпускал ролики под псевдонимом Маленький Тимми Тим. Свой первый трек он записал для домашнего задания по статистике, пытаясь найти более креативную форму для проекта по этому предмету. И пусть учитель не оценил его порыв, сейчас поклонники Шаламе часто пересматривают это видео на YouTube — нажимайте тут на кнопку play:

Далее актер снялся в «Интерстелларе», но мы можем поспорить: вы его не помните

В юности актер долго совмещал работу и учебу. Он много снимался в рекламных роликах, однако его первой серьезной работой принято считать роль в популярном американском сериале «Закон и порядок». А в 2013 году он снялся в нашумевшем нолановском «Интерстелларе», где сыграл сына Мэттью Макконахи. К слову, между ним и Шаламе тогда завязалась крепкая дружба, которая продолжается и по сей день. Вернемся к «Интерстеллару»: эта картина, казалось бы, должна была изменить все и сделать актера молодой звездой Голливуда. Но фильм не стал для Шаламе звездным — мало кто запомнил его в этой работе, в отличие от Маккензи Фой, которая сыграла его сестру.



Далее Тимоти ждала череда неудач, которые заставили его усомниться в собственном таланте и разочароваться в своем выборе. Один из самых досадных провалов случился в 2016-м, когда он пробовался на невероятно перспективную роль Человека-паука в «Первом мстителе», но получил отказ от создателей картины, проиграв Тому Холланду.

После всех трудностей наконец настает его звездный час — роль в фильме, о котором вы как минимум слышали

После окончания школы Тимоти принял неожиданное решение: он не ушел с головой в профессию, а вдруг начал обучение в Колумбийском университете. Тогда ему достается первая звездная роль в фильме «Зови меня своим именем», где актер сыграл молодого Элио, который влюбляется в стажера своего отца по археологии. Для этой роли актеру пришлось не просто проявить весь свой талант, но и выучить итальянский язык и даже овладеть навыком игры на фортепиано. После выхода картины о Шаламе впервые заговорили кинокритики, ведь именно эта работа принесла ему первую номинацию на «Оскар». Успех с фильмом «Зови меня своим именем» подталкивает Тимоти сделать выбор в пользу карьеры. Он бросает Колумбийский университет и переезжает в Бронкс, единственный район Нью-Йорка, где он мог позволить себе аренду жилья. А уже буквально через год Тимоти закрепил свой успех блестящей игрой в фильме «Красивый мальчик». В ней актер играет молодого героя, который борется с наркотической зависимостью и проходит через жизненные трудности вместе с семьей. После премьеры фильма весь мир увидел в Тимоти не просто «красивого мальчика», а по-настоящему глубокого, талантливого и проницательного артиста с большим будущим. Этот успех принес Тимоти звездные роли в фильмах «Леди Бёрд» и «Жаркие летние ночи»

Во время работы с Вуди Алленом Тимоти совершает поступок, который поднимает его в глазах общества

В 2018 году Тимоти начинает работать в картине Вуди Аллена «Дождливый день в Нью-Йорке», где играет одну из главных ролей вместе с Селеной Гомес и Эль Фэннинг. Но уже во время съемок выяснилось, что Вуди Аллен обвиняется в домогательствах в отношении своей приемной дочери. Тогда Шаламе опубликовал пост на своей странице в Instagram и заявил, что гонорар за работу в этой картине он отдаст благотворительным организациям: Timeʼs Up (юридическая помощь женщинам с невысоким доходом, которые столкнулись с домогательствами), ЛГБТ-центру Нью-Йорка и RAINN (организация по борьбе с сексуальным насилием). Этот решительный и благородный шаг актера показал общественности, что он не только профессионал своего дела, но и человек, который поддерживает людей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации.

Благодаря уникальному образу актера круг его поклонников расширяется с каждым днем

Кстати, поклонники очень ценят в Тимоти чувство вкуса и эстетичность, с которыми он выбирает свои образы. Поэтому они создали инстаграм-аккаунт, где Шаламе очень органично смотрится в работах классических художников (см. фото выше). Как вы понимаете, успех актера заключается не только в его таланте, но и во вкусе, который присутствует во всем: в одежде, в манере общения и, конечно же, в выборе сценариев фильмов. В 2020 году Тимоти вновь появился на экранах в работе Греты Гервиг и исполнил роль в фильме «Маленькие женщины», который был удостоен 6 номинаций на премию «Оскар».



Сейчас он работает над картиной «Дюна» Дени Вильнёва и над фильмом «Французский диспетчер», режиссером которого является невероятно стильный и эстетичный Уэс Андерсон.

Так в чем же секрет звезды, которая в будущем, скорее всего, займет нишу Брэда Питта и ко? За головокружительный успех Шаламе обязан, безусловно, своему таланту, стилю и умению правильно чувствовать аудиторию. Он органичен и в оскароносных картинах, и на дорожках недель мод и даже принимает участие в общественных акциях. И обратить на этого актера внимание стоит не только потому, что он блестяще играет в фильмах, но и потому, что он — символ нового, свободного и смелого поколения актеров.