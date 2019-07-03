Почему продолжения и ремейки популярных фильмов часто проваливаются в прокате

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Любители кино не могут не отметить, что в последнее время прокаты заполонили всевозможные приквелы, сиквелы, ремейки и прочие спин-оффы. Все эти термины объединяет одно слово — «кинофраншиза». Кого-то перезапуски фильмов радуют, поскольку не хочется расставаться с любимыми персонажами, а кого-то, наоборот, расстраивают, ведь часто в погоне за прибылью продюсеры перестают обращать внимание на качество выпускаемых фильмов.

AdMe.ru решил разобраться в том, что такое кинофраншиза и почему последующие части некогда любимых фильмов нередко проваливаются в прокате.

В чем разница между франшизой и киносерией

Давайте определим, что же такое франшиза в киноиндустрии. Это несколько фильмов, которые объединены одним брендом, но права на них могут принадлежать разным киностудиям. Иногда франшизу путают с киносерией и считают эти слова синонимами. На самом деле «киносерия» — более узкое понятие: действие одного фильма вытекает из действия другого, а персонажей играют одни и те же актеры из фильма в фильм. Главная черта киносерий — сюжетное единство. Во франшизе это необязательно, главное — единый бренд. Например, история Человека-паука — это одна франшиза, но при этом главного героя играют разные актеры и каждый фильм рассказывает отдельную историю. То есть одна франшиза может включать в себя несколько киносерий.

Иногда эти понятие франшизы и киносерии совпадают, в этом случае все фильмы рассказывают одну историю. Правда, в последнее время такое линейное повествование используется довольно редко, поскольку кинокомпаниям выгодно развивать сюжетную линию не только «вдаль», но и «вширь». Так появились различные киновселенные — Marvel, «Звездные войны», «Трансформеры» и т. д.

Почему франшизы оказываются провальными

История кино знает немало случаев провальных франшиз: почти у каждой киносаги есть пример, когда продюсеры ошибались и выпускали неудачный проект. Это может происходить по разным причинам. Мы решили разобрать самые популярные. Неудачный сценарий. Качественный, небанальный сценарий — залог успеха любого фильма. Но именно во франшизах проблемы с сюжетом оказываются ключевыми. Возможно, сценаристы попросту исписываются или ради прибыли хотят растянуть повествование, а в результате получается весьма неубедительная история.

Качественный, небанальный сценарий — залог успеха любого фильма. Но именно во франшизах проблемы с сюжетом оказываются ключевыми. Возможно, сценаристы попросту исписываются или ради прибыли хотят растянуть повествование, а в результате получается весьма неубедительная история. Творческие разногласия. Нередко у режиссеров кинофраншиз возникают конфликты с кинокомпаниями и продюсерами, поскольку каждый отстаивает свои интересы. Режиссер преследует творческие цели, продюсеры — коммерческие. Например, часто компании требуют от режиссера ускорить процесс съемок, как, например, было в случае с сагой «Сумерки».

Подбор актеров. Актеры могут как спасти, так и загубить всю киносерию. Иногда фанаты так привыкают к героям, что им сложно угодить с новыми персонажами. Так было с Человеком-пауком: только зрители привыкли видеть в роли этого персонажа Тоби Магуайра, как ему на смену пришел Эндрю Гарфилд, а потом Том Холланд.

Актеры могут как спасти, так и загубить всю киносерию. Иногда фанаты так привыкают к героям, что им сложно угодить с новыми персонажами. Так было с Человеком-пауком: только зрители привыкли видеть в роли этого персонажа Тоби Магуайра, как ему на смену пришел Эндрю Гарфилд, а потом Том Холланд. Конъюнктурность. В погоне за рейтингами и под влиянием разных внешних обстоятельств продюсеры вынуждены идти на поводу у актуальных тенденций и вводить в сценарий определенные эпизоды и новых персонажей. Например, в Голливуде важно соблюдать расовое и гендерное равенство.

В погоне за рейтингами и под влиянием разных внешних обстоятельств продюсеры вынуждены идти на поводу у актуальных тенденций и вводить в сценарий определенные эпизоды и новых персонажей. Например, в Голливуде важно соблюдать расовое и гендерное равенство. Любовь к оригиналу. Проблема всех франшиз — высокая планка, которую изначально задает оригинальный первый фильм. Как правило, именно у него самый лучший сценарий и четко выверенные актерские образы. Так что кинокомпаниям приходится прикладывать немалые усилия, чтобы удивить зрителей чем-то новым. Ниже мы приведем примеры не слишком удачных франшиз как с финансовой точки зрения, так и с точки зрения кинокритиков.

Люди в черном

Первый фильм «Люди в черном», в котором участвовали Уилл Смит и Томми Ли Джонс, вышел в 1997 году. Тогда он получил высокие оценки, и продюсеры решили продолжить эту историю. Через несколько лет было снято еще 2 части, но они не смогли повторить успех первого фильма. Недавно на экран вышел спин-офф оригинальной трилогии «Люди в черном: Интернэшнл», в котором сыграли Крис Хемсворт и Тесса Томпсон. Перезапуск оказался неудачным: картиной остались довольны лишь 25 % критиков. Во-первых, многие были разочарованы подбором актеров. Во-вторых, у студии сменился продюсер, поэтому было решено отказаться от первоначального сценария. В-третьих, из-за творческих разногласий между режиссером и продюсером, у которого было право на финальные правки, сценарий переписывали прямо во время съемок. Такая неразбериха с текстом привела к тому, что главным героям даже пришлось нанимать авторов собственных диалогов.

Чужой

Оригинальный «Чужой» Ридли Скотта с Сигурни Уивер стал своего рода легендой. Он был снят еще в далеком 1979 году и стал отправной точкой для последующих 6 фильмов. Проблемы в сценарии начались уже с четвертой части, и картину не спасла даже неплохая игра актеров. Последний фильм серии под названием «Чужой: Завет» оказался довольно противоречивым. С одной стороны, авторы попытались сделать эффектную научно-фантастическую картину, а с другой — заложить глубокий философский смысл о поисках бога. Однако в итоге характеры героев не были раскрыты, а сама история получилась чересчур замысловатой. Кроме того, из-за недостатка финансирования фильм не может похвастаться качественными спецэффектами. Нельзя сказать, что проект оказался совсем провальным, ведь в итоге он окупился, тем не менее вряд ли этот фильм захочется пересматривать.

Терминатор

Культовый фильм Джеймса Кэмерона, ставший родоначальником 5 других частей, вышел в 1984 году и сразу покорил сердца киноманов. В нем было прекрасно все — от сюжета до главного героя в исполнении Арнольда Шварценеггера. Более того, вторая часть под названием «Терминатор-2: Судный день» по многим оценкам даже превзошла первый фильм. Тем обиднее, что пятый «Терминатор» разочаровал многих поклонников, хотя у фильма были все шансы: Шварценеггер, Эмилия Кларк и новомодная графика. Правда, сама Кларк призналась, что чувствовала себя в роли Сары Коннор как «хоббит с пушкой». В итоге фанаты были расстроены небрежным отношением к оригиналу, а также довольно «картонной» игрой актеров. Так что фильм не спасли ни спецэффекты, ни яркий финал. Тем не менее продюсеры не теряют надежды и уже анонсировали выход шестой части.

Обитель зла

Первая часть фантастического фильма по мотивам одноименной японской компьютерной игры с Миллой Йовович в главной роли была снята в 2002 году режиссером Полом У. С. Андерсоном. Лента сразу задала высокую планку, до которой, увы, не дотянули все последующие фильмы, хотя сценарий для них писал сам Андерсон. Видимо, даже у самого талантливого человека не хватит фантазии для написания 6 годных историй. Последние части не обошлись без клише, сюжетных нестыковок и лишних диалогов. Так что истинные фанаты саги убеждены, что превзойти первую часть у авторов не получилось, хотя Милла Йовович, кажется, была хороша во всех фильмах.

Пункт назначения

В 2000 году вышла первая часть популярного фильма ужасов. Она потрясла зрителей необычными сюжетными поворотами и внезапными смертями главных героев. Картина держала в напряжении на протяжении всех полутора часов и получила высокие оценки и любовь аудитории. Конечно, после такого успеха продюсеры решили снимать следующие части, но фильмы оказались довольно предсказуемыми, ведь из них исчез тот самый «вау-эффект». Сценаристы пошли по пути наименьшего сопротивления и сконцентрировались на увеличении количества жертв и ужасов, а не на сюжете. Похоже, что слоган фильма звучал так: «Все равно все умрут, какая разница, по какой причине». Однако стоит отметить, что пятая часть оказалась неожиданно неплохой с точки зрения сценария: фильм рассказывает отдельную историю, которая и дала начало всей саге.

Фантастическая четверка

Наверное, о том, что первая киноверсия «Фантастической четверки» была снята еще в 1984 году, знают только истинные фанаты. В следующий раз франшизу Marvel перезапустили только в 2005 году — с Джессикой Альбой и Крисом Эвансом. Тогда фильм оказался довольно успешным и получил неплохие оценки как от зрителей, так и от критиков. В 2015 году вышла четвертая версия экранизации популярного комикса, но, увы, она оказалась неудачной. Картина серьезно пострадала от творческих разногласий между режиссером и кинокомпанией 20th Century Fox. Также фанаты отмечали излишнюю затянутость и мрачность сюжета. Так или иначе, студия не оставляет надежд возродить эту историю, а потому анонсировала выход нового фильма.

Зачарованные

Сериал «Зачарованные» о 3 сестрах-ведьмах радовал зрителей 8 лет — с 1998-го по 2006-й. Неудивительно, что продюсеры решили вернуть его на экраны. В прошлом году вышел перезапуск оригинального сериала, но, увы, ремейк был оценен довольно низко. Кажется, что проект пострадал от конъюнктурности: сюжетные линии остались прежними, а вот персонажей решили сделать более современными. В новом прочтении главные героини стали латиноамериканками, а среднюю сестру сделали лесбиянкой. В итоге зрители не слишком высоко оценили ремейк, а также отметили низкое качество спецэффектов, хотя, казалось бы, в 2018 году технических возможностей у создателей было явно больше, чем 20 лет назад.

Хроники Нарнии

«Хроники Нарнии» — это большой цикл фэнтезийных повестей, написанных Клайвом Льюисом. Серия обрела большую популярность после экранизации первой книги «Лев, колдунья и платяной шкаф». Эта часть была снята с опорой на первоисточник, однако вместе с тем сценаристы добавили фильму больше напряжения и экшена. Картина собрала хорошую кассу и получила любовь зрителей. Во второй экранизации, «Принц Каспиан», продюсеры пошли по другому пути: они отошли от книги и добавили новые сюжетные линии и сцены, на что фанаты отреагировали довольно негативно. Этот урок не был усвен, и третья часть оказалась самой слабой в сценарном плане. Кроме того, после неудачного второго фильма от «Нарнии» отказалась компания Disney, и производством занялась студия 20th Century Fox, а это значит, что сменился весь творческий состав съемочной группы. Сейчас права на экранизацию перешли уже к третьей киностудии — Netflix, которая анонсировала выход нового фильма и сериала.