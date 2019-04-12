Почему про Джима Керри забыли в Голливуде и сможет ли он с триумфом вернуться на большой экран?
Все мы помним Джима Керри по ярким ролям в комедиях «Маска», «Тупой и еще тупее», «Брюс Всемогущий», «Всегда говори „да“», а также по нескольким серьезным драматическим работам. Например, в картине «Шоу Трумана» и, конечно же, в «Вечном сиянии чистого разума». Тем не менее пик популярности актера прошел: за последние 8 лет у него не было действительно выдающихся ролей в кино. Зато были судебные разбирательства, непредсказуемые высказывания в СМИ и даже отказ от промотура фильма, в котором он снялся.
AdMe.ru решил выяснить, что произошло с нашим любимым актером и сможет ли он снова покорить Голливуд своим талантом и харизмой.
1981–1993: начало карьеры
«Утиная фабрика».
Из-за сложного финансового положения семьи Джим подрабатывал еще в подростковом возрасте. Первое его выступление в качестве комика состоялось в 15 лет и было абсолютно провальным. Через 2 года он попытал свои силы снова — на этот раз его ждал успех. В начале 1980-х Керри переехал в Лос-Анджелес, где стал популярным пародистом. В 1984 году актер получил свою первую главную роль в сериале «Утиная фабрика», а благодаря участию в комедийном шоу «В ярких красках» его наконец-то начали узнавать. Джим женится на Мелиссе Уомер, но, к сожалению, в этот период у актера умирает мать, у него начинается депрессия.
1994–2000: популярность
«Эйс Вентура: Розыск домашних животных», «Маска».
«Эйс Вентура», малобюджетная комедия, приносит актеру настоящий успех, а вместе с ним номинации на премии «Золотой глобус» и «Золотая малина». Джим снимается в таких фильмах, как «Маска», «Тупой и еще тупее», «Бэтмен навсегда», «Эйс Вентура — 2», «Лжец, лжец». Его ждут высокие гонорары, расставание с женой, смерть отца и еще одна депрессия, женитьба и снова развод. Главная роль в фильме «Шоу Трумана» принесла признание критиков и показала, что актер прекрасно справляется и с серьезными драматическими ролями.
«Тупой и еще тупее», «Лжец, лжец».
Уже в это время начинаются странности в поведении Керри. Например, на церемонии вручения премии MTV Movie Awards актер пародировал Джима Моррисона, не выходя из образа ни на секунду.
© The Truman Show / Paramount Pictures, Scott Rudin Productions © Man On The Moon / Universal Pictures
«Шоу Трумана», «Человек на Луне».
Во время съемок фильма «Человек на Луне» Джим Керри играл Энди Кауфмана, комика, превратившего свою жизнь в бесконечное шоу, где сложно было понять, что является правдой, а что — вымыслом. Для того, чтобы лучше прочувствовать роль, актер практически слился с образом своего героя, не отзываясь даже на собственное имя на съемочной площадке. Впрочем, такое сильное погружение в роль принесло свои плоды: Джим Керри получил «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль.
2001–2009: неоднозначный период
© Bruce Almighty / Universal Studios © Yes Man / Warner Bros., Heyday Films, Village Roadshow Pictures, The Zanuck Company
«Брюс Всемогущий», «Всегда говори „да“».
По-настоящему успешных фильмов в этот период было немного. Это легендарные «Брюс Всемогущий», а также «Вечное сияние чистого разума», игра в котором до сих пор считается лучшей драматической работой актера.
© Eternal Sunshine of the Spotless Mind / This Is That Productions, Focus Features, Anonymous Content
«Вечное сияние чистого разума».
В это же время выходят «Лемони Сникет: 33 несчастья», «Аферисты: Дик и Джейн развлекаются», «Всегда говори „да“». Актер пробует себя в новом жанре — триллере. Фильм «Роковое число 23» оказывается провальным и приносит Керри номинацию на «Золотую малину».
© Lemony Snicket’s A Series of Unfortunate Events / Nickelodeon Movies, DreamWorks © The Number 23 / New Line Cinema
«Лемони Сникет: 33 несчастья», «Роковое число 23».
2010–2017: исчезновение со съемочной площадки
© Kick-Ass 2 / Universal Studios, Plan B Entertainment, Marv Films © Dumb and Dumber To / Universal Pictures
«Пипец-2», «Тупой и еще тупее — 2».
Керри сыграл главную роль в «Пингвинах мистера Поппера» и второстепенную — в фильме «Пипец-2». После завершения съемок в последнем актер отказался от промотура, заявив, что не может поддерживать фильм о насилии, так как впечатлен событиями в начальной школе «Сэнди-Хук», где сумасшедший застрелил 28 человек. 2-я часть фильма «Тупой и еще тупее», вышедшая в 2014 году, оказалась откровенно провальной.
«Пингвины мистера Поппера».
В этот период крупные киностудии перестают сотрудничать с Керри. Его репутация портится, а высказывания становятся все более непредсказуемыми. Дальше произошло очередное расставание с Катрионой Уайт, которая впоследствии покончила с собой, судебный иск, обвинения от ее матери и мужа, Марка Бертона (с которым Уайт состояла в браке с 2013 года и до самой смерти), в доведении девушки до самоубийства.
В 2017 году на Нью-Йоркской неделе моды актер дает довольно странное интервью, где говорит, что его не существует, и называет это отличной новостью.
Что дальше?
© Dark Crimes / Gerson Film, InterTitle Films, Los Angeles Media Fund, Opus Film, RatPac Entertainment, Saban Films, Some Kind of Garden
«Настоящее преступление».
Фильм «Настоящее преступление» (2016) с Керри в главной роли был разгромлен критиками. На сайте Rotten Tomatoes кинокартина получила рейтинг 0 % и вышла в прокат в США только в 2018 году.
Но есть и позитивные новости: в 2018 году с актера сняли обвинения по всем искам. А сериал «Шучу» от создателя «Вечного сияния чистого разума» был хорошо принят зрителями и критиками, а Джим Керри получил номинацию на «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль. В 2019 году актер сыграет Доктора Роботника в фильме про Ежа Соника. Других проектов в ближайшем будущем пока не предвидится. Хотя мы не знаем, хочет ли сам Джим активно сниматься дальше.
«Шучу».
Не все об этом знают, но Джим занимается написанием сценариев для кинофильмов и увлекается живописью. Его работы выставляются в картинных галереях. Также некоторые из своих рисунков актер публикует в Twitter.
«В последнее время моя обеспокоенность по поводу алчности и коррупции в этом мире могла заставить вас задуматься о том, что же творится у меня внутри. Я подумал, что сегодня позволю вам увидеть небольшой фрагмент. Этот свет никогда не гаснет».
Джим Керри сделал огромный вклад в историю мирового кино. Мы уверены, что фильмы с его участием будут с удовольствием смотреть еще многие поколения зрителей. А актер, возможно, уставший от привычных нам комедийных образов, может просто пожить для себя. Хотя мы все же мечтаем снова увидеть Джима на большом экране. И неважно, что это будет: привычная нам комедия или даже трагедия Шекспира.
А какая роль Джима Керри, по вашему мнению, лучше всего раскрывает его талант?
Фото на превью The Mask / New Line Cinema, Dumb and Dumber To / Universal Pictures