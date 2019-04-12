Почему про Джима Керри забыли в Голливуде и сможет ли он с триумфом вернуться на большой экран?

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Все мы помним Джима Керри по ярким ролям в комедиях «Маска», «Тупой и еще тупее», «Брюс Всемогущий», «Всегда говори „да“», а также по нескольким серьезным драматическим работам. Например, в картине «Шоу Трумана» и, конечно же, в «Вечном сиянии чистого разума». Тем не менее пик популярности актера прошел: за последние 8 лет у него не было действительно выдающихся ролей в кино. Зато были судебные разбирательства, непредсказуемые высказывания в СМИ и даже отказ от промотура фильма, в котором он снялся.

AdMe.ru решил выяснить, что произошло с нашим любимым актером и сможет ли он снова покорить Голливуд своим талантом и харизмой.

1981–1993: начало карьеры

«Утиная фабрика».

Из-за сложного финансового положения семьи Джим подрабатывал еще в подростковом возрасте. Первое его выступление в качестве комика состоялось в 15 лет и было абсолютно провальным. Через 2 года он попытал свои силы снова — на этот раз его ждал успех. В начале 1980-х Керри переехал в Лос-Анджелес, где стал популярным пародистом. В 1984 году актер получил свою первую главную роль в сериале «Утиная фабрика», а благодаря участию в комедийном шоу «В ярких красках» его наконец-то начали узнавать. Джим женится на Мелиссе Уомер, но, к сожалению, в этот период у актера умирает мать, у него начинается депрессия.

1994–2000: популярность

«Эйс Вентура: Розыск домашних животных», «Маска».

«Эйс Вентура», малобюджетная комедия, приносит актеру настоящий успех, а вместе с ним номинации на премии «Золотой глобус» и «Золотая малина». Джим снимается в таких фильмах, как «Маска», «Тупой и еще тупее», «Бэтмен навсегда», «Эйс Вентура — 2», «Лжец, лжец». Его ждут высокие гонорары, расставание с женой, смерть отца и еще одна депрессия, женитьба и снова развод. Главная роль в фильме «Шоу Трумана» принесла признание критиков и показала, что актер прекрасно справляется и с серьезными драматическими ролями.

«Тупой и еще тупее», «Лжец, лжец».

Уже в это время начинаются странности в поведении Керри. Например, на церемонии вручения премии MTV Movie Awards актер пародировал Джима Моррисона, не выходя из образа ни на секунду.

«Шоу Трумана», «Человек на Луне».

Во время съемок фильма «Человек на Луне» Джим Керри играл Энди Кауфмана, комика, превратившего свою жизнь в бесконечное шоу, где сложно было понять, что является правдой, а что — вымыслом. Для того, чтобы лучше прочувствовать роль, актер практически слился с образом своего героя, не отзываясь даже на собственное имя на съемочной площадке. Впрочем, такое сильное погружение в роль принесло свои плоды: Джим Керри получил «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль.

2001–2009: неоднозначный период

«Брюс Всемогущий», «Всегда говори „да“».

По-настоящему успешных фильмов в этот период было немного. Это легендарные «Брюс Всемогущий», а также «Вечное сияние чистого разума», игра в котором до сих пор считается лучшей драматической работой актера.

«Вечное сияние чистого разума».

В это же время выходят «Лемони Сникет: 33 несчастья», «Аферисты: Дик и Джейн развлекаются», «Всегда говори „да“». Актер пробует себя в новом жанре — триллере. Фильм «Роковое число 23» оказывается провальным и приносит Керри номинацию на «Золотую малину».

«Лемони Сникет: 33 несчастья», «Роковое число 23».

2010–2017: исчезновение со съемочной площадки

«Пипец-2», «Тупой и еще тупее — 2».

Керри сыграл главную роль в «Пингвинах мистера Поппера» и второстепенную — в фильме «Пипец-2». После завершения съемок в последнем актер отказался от промотура, заявив, что не может поддерживать фильм о насилии, так как впечатлен событиями в начальной школе «Сэнди-Хук», где сумасшедший застрелил 28 человек. 2-я часть фильма «Тупой и еще тупее», вышедшая в 2014 году, оказалась откровенно провальной.

«Пингвины мистера Поппера».

В этот период крупные киностудии перестают сотрудничать с Керри. Его репутация портится, а высказывания становятся все более непредсказуемыми. Дальше произошло очередное расставание с Катрионой Уайт, которая впоследствии покончила с собой, судебный иск, обвинения от ее матери и мужа, Марка Бертона (с которым Уайт состояла в браке с 2013 года и до самой смерти), в доведении девушки до самоубийства. В 2017 году на Нью-Йоркской неделе моды актер дает довольно странное интервью, где говорит, что его не существует, и называет это отличной новостью.

Что дальше?

«Настоящее преступление».

Фильм «Настоящее преступление» (2016) с Керри в главной роли был разгромлен критиками. На сайте Rotten Tomatoes кинокартина получила рейтинг 0 % и вышла в прокат в США только в 2018 году. Но есть и позитивные новости: в 2018 году с актера сняли обвинения по всем искам. А сериал «Шучу» от создателя «Вечного сияния чистого разума» был хорошо принят зрителями и критиками, а Джим Керри получил номинацию на «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль. В 2019 году актер сыграет Доктора Роботника в фильме про Ежа Соника. Других проектов в ближайшем будущем пока не предвидится. Хотя мы не знаем, хочет ли сам Джим активно сниматься дальше.

«Шучу».

Не все об этом знают, но Джим занимается написанием сценариев для кинофильмов и увлекается живописью. Его работы выставляются в картинных галереях. Также некоторые из своих рисунков актер публикует в Twitter.

Lately, my concern about the greed and corruption in our world may have you wondering what’s going on inside me. Today I thought I’d give you a glimpse. This light never goes out. pic.twitter.com/mSHdd1Z2iF — Jim Carrey (@JimCarrey) April 1, 2019

«В последнее время моя обеспокоенность по поводу алчности и коррупции в этом мире могла заставить вас задуматься о том, что же творится у меня внутри. Я подумал, что сегодня позволю вам увидеть небольшой фрагмент. Этот свет никогда не гаснет».

Джим Керри сделал огромный вклад в историю мирового кино. Мы уверены, что фильмы с его участием будут с удовольствием смотреть еще многие поколения зрителей. А актер, возможно, уставший от привычных нам комедийных образов, может просто пожить для себя. Хотя мы все же мечтаем снова увидеть Джима на большом экране. И неважно, что это будет: привычная нам комедия или даже трагедия Шекспира.