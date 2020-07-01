Почему подбор актеров для современного кино редко бывает удачным

С давних времен существовали актерские амплуа: комик ни в коем случае не мог играть трагика, и наоборот. А уж увидеть на сцене худого Гамлета или белокурую Кармен было просто невозможно. Сейчас тот же Гамлет все меньше ассоциируется с полнотой, а Кармен — с темным цветом волос, так что сыграть их может кто угодно. И порой такой выбор актеров вызывает шквал общественного негодования.

Редакция AdMe.ru разобралась в том, почему подбор актеров в современном кино часто бывает неудачным.

Потворство традициям и стремление выгодно продать фильм, а не сделать из него высококлассный продукт

Исторически сложилось так, что голливудские студии приглашают практически на все роли актеров европейского происхождения, даже если персонаж имеет черты другой расы. Несмотря на бурную зрительскую критику, эта традиция не стремится уходить в прошлое.

В 2015 году в свет вышел фильм «Пэн: Путешествие в Нетландию». Когда стало известно, что в роли индейской принцессы Тигровой Лилии утвердили американку Руни Мару, на студию обрушился шквал общественного негодования. Актриса, кстати, призналась, что разделяет возмущение зрителей и сожалеет о сыгранной роли. Похожая ситуация возникла, когда люди посмотрели фильм «Исход: Цари и боги» 2014 года. Роли египтян в картине играли актеры неарабского происхождения, из-за чего их игре довольно трудно было поверить.

Та же критика настигла создателей «Одинокого рейнджера» с Джонни Деппом в главной роли. Зрителей очень возмутило, что американец, пусть и именитый, играет индейца. Проблема не обошла стороной и экранизацию манги «Призрак в доспехах», где главную роль сыграла Скарлетт Йоханссон. Зрители очень возмущались, что ведущая роль не досталась какой-либо японской актрисе. А вот сами японцы остались очень довольны выбором и недоумевали, почему на Западе реакция была такой бурной.

Список можно продолжать до бесконечности: зрители были недовольны Томом Крузом в «Гранях будущего» (фильм создан по мотивам японского художественного произведения, следовательно, главный герой должен был быть японцем), Анали Типтон в фильме «Тепло наших тел» (ее героиня в романе была наполовину эфиопкой), Анджелиной Джоли в боевике «Особо опасен» (персонаж имел афроамериканское происхождение) и так далее. Почему же традиция никак не канет в прошлое? Специалисты объясняют это тем, что киностудии предпочитают актеров, с которыми комфортно работать. А комфортно обычно с теми, кто имеет схожий опыт и фоновые знания о мире.

Погоня за именитыми актерами и актрисами

Совершенно естественно желание киностудий заполучить в свой фильм актера, который только что засветился в какой-то популярной картине. Это позволяет получить больше сборов и заработать больше денег. Но лишь теоретически, поскольку бывает и так, что актер, невероятно сильно сыгравший в одном кино, кажется беспомощным и слабым в другом.

Например, Эмилия Кларк известна всему миру, поскольку играла Дейенерис Таргариен в культовой «Игре престолов». Нам трудно представить актрису в другом образе. И уж точно не в роли Сары Коннор из «Терминатора». Давайте вспомним эволюцию этого персонажа. В первом «Терминаторе» Коннор — обычная девушка, которая при столкновением с чем-либо необъяснимым и страшным находит в себе силы сопротивляться.

Во второй части («Терминатор 2: Судный день») Сара уже закаленная, жесткая женщина, которая превратила себя в настоящее оружие против машин.

Сара Коннор в образе Эмилии Кларк не отличилась практически ничем, разве что она сильная и бесстрашная, но в кино нет сцен, где эти качества достигали бы своего пика и проступали отчетливо. Сама актриса отметила, что сниматься ей было тяжело, поскольку работа над фильмом была поставлена из рук вон плохо, да и сценарий оставлял желать лучшего. Так что когда «Терминатор: Генезис» потерпел неудачу в прокате, Эмилия Кларк испытала большое облегчение, поскольку это означало, что продолжения не будет.

Несоответствие физических данных героя данным актера

Лучший кастинг — это когда актера подбирают исходя из типажа героя, которого предстоит играть. Скажем, на роль баскетболиста не стоит брать мужчину ростом 170 см, а для героини-пышки вряд ли подойдет женщина весом 50 кг. Порой студии эти правила нарушают.

Том Круз очень востребован в роли героя боевика, и редко какие фильмы с его участием становятся провальными. Однако трудно отрицать, что в фильме «Операция „Валькирия“» он явно был не в своей тарелке. Вспомним хотя бы то, что актер аж на 20 см ниже полковника, которого он играет в этой исторической драме (170 см против 191 см). Кроме того, упомянутый полковник был немцем, а значит, актер должен был говорить с немецким акцентом, чего в картине нет и в помине. От критиков и зрителей это, разумеется, не ускользнуло. Ну а актер объяснил это так: «Главное, чтобы зритель был вовлечен в сюжет, так что я не вижу никакой проблемы в отсутствии акцента».

Один из худших супергеройских фильмов нашего времени — «Призрачный гонщик» с Николасом Кейджем в главной роли. Вместо того чтобы вписаться в образ крутого парня, Кейдж воплотил на экране свою версию Блейза (так зовут главного героя) — он решил отыграть задумчиво и крайне эмоционально. Выбор оказался неверным, в итоге критики и фанаты невзлюбили фильм.

Даже к такому актеру, как Киану Ривз, были претензии. Помните его роль в «Дракуле» (1992)? Ривз играл Джонатана Харкера — одного из центральных персонажей. Картина задумывалась как темная, жутковатая готика, однако в кино появилась комедийная составляющая, которая едва не испортила весь фильм. Проблема была в том, что у Ривза начисто отсутствовал британский акцент, но актер отчаянно пытался его воспроизвести. Кстати, та же претензия была у зрителей и по отношению к Вайноне Райдер, которая играла в фильме невесту Харкера Мину. Впрочем, зрители, которые не владеют английским языком, ничего не замечают до сих пор.

Когда актер с устоявшимся амплуа пытается поменять это самое амплуа

Наверняка актерам трудно и скучно играть похожие роли в фильмах. Комик хочет попробовать себя в роли трагика, а трагик — в роли комика. К сожалению, часто такие рокировки заканчиваются полным провалом, хотя бывают и приятные исключения, конечно.

Если мы скажем «Элайджа Вуд», то придет ли вам на ум головорез? Разумеется, нет. Весь мир знает этого актера по роли Фродо из «Властелина колец», и никому не под силу это изменить. Вуд хорош, когда играет милых, невинных, немного дурашливых персонажей, однако взять такого актера на роль гангстера — чистое безумие. Именно это сделали создатели фильма «Хулиганы». Вуд играл роль студента, попавшего в плохую компанию и ставшего частью банды, которая терроризирует местное население. Сказать, что Вуд был неубедителен в этой роли, — значит ничего не сказать. Его участие привнесло в фильм толику пародийности, хотя картина позиционировалась как драматическая.

Дениз Ричардс многие помнят по роли Кармен Ибанез в «Звездном десанте». Спустя 2 года после премьеры этого фильма на экраны вышла очередная серия бондианы — «И целого мира мало» с Ричардс в роли доктора Кристмас Джонс, новой девушки Джеймса Бонда. По сценарию героиня Ричардс была физиком-ядерщиком, чья речь изобиловала узкоспециализированными терминами. В итоге ни один зритель не поверил актрисе: ее внешний вид (кроп-топ и шорты, которые больше похожи на нижнее белье) никак не ассоциировался с докторской степенью по ядерной физике, а околонаучные монологи вызывали скорее смех, чем доверие. В итоге доктора Кристмас Джонс признали худшей девушкой Джеймса Бонда.

Как мы упомянули в начале статьи, есть и приятные исключения из этого правила. Например, Джим Керри — человек, известный всему миру как величайший комик. Трудно представить его в серьезной роли, правда? Однако актер доказал, что может играть в драмах не хуже, чем в комедиях. Чего только стоят «Вечное сияние чистого разума» или «Роковое число 23». Разумеется, обилие негативного опыта не означает, что эксперименты со сменой амплуа должны быть запрещены. Другое дело, что подбирать актеров на соответствующие роли стоит чуть более вдумчиво.