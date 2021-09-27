Почему Нина и Шурик все-таки расстались в конце «Кавказской пленницы»

«Кавказская пленница» — один из советских фильмов, заслуживших любовь миллионов зрителей. Он вышел на экраны более 50 лет назад, но цитаты из него до сих пор можно услышать в разговорах людей разных возрастов. И лишь одно смущает особо пытливых киноманов: почему же главные герои картины — Нина и Шурик — в конце расстались?

Мы в AdMe.ru тоже не раз задавались этим вопросом. И решили наконец ответить на него. Правда, ответов нашлось несколько. А в качестве бонуса мы расскажем вам кое-какие секреты Нины и Шурика, оставшиеся за кадром легендарной комедии.

Версия № 1. Вообще-то Шурика ждет невеста Лида, на которой он потом женился

В очаровательную Нину невозможно не влюбиться: она не только привлекательна, но и приятна в общении и легка на подъем. Она запросто может взять в поход малознакомого парня и с легкостью спасти ему жизнь в случае необходимости. А еще она классно поет и танцует. Шурик явно не остался равнодушным к девушке — об этом говорит тот факт, что он заметно расстроился, когда узнал, кого именно ему придется похищать. Парень робеет перед Ниной и даже как будто флиртует с ней, подогревая свой имидж застенчивого, но милого недотепы, однако к серьезным действиям не переходит. Не считая, конечно, поцелуя, с помощью которого Шурик хотел привести в чувство разбушевавшуюся спортсменку и комсомолку. А ведь из предыдущего гайдаевского фильма «Операция „Ы“» мы знаем, что студент вполне способен объясниться с понравившейся девушкой. Скорее всего, именно в этом все и дело: Шурика ждала в Москве Лида, в которую он был влюблен по-настоящему, а Нина стала всего лишь легким романтическим приключением, скрасившим практику, проходящую на солнечном Кавказе.

Версия № 2. Это не Лидин Шурик, а другой. И он должен был вернуться к Нине, но что-то пошло не так

В новелле «Наваждение» (второй по счету в фильме «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика») чудаковатый студент в исполнении Александра Демьяненко учится в политехническом вузе. К какому экзамену он так самозабвенно готовится, в картине напрямую не говорится, но внимательные пользователи сети разглядели, что в конспекте, который читают Шурик и Лида, мелькает информация по электротехнике и сопромату. В «Кавказской пленнице» главный герой отправляется в научно-этнографическую экспедицию в горы. Обычно такая практика есть у студентов исторического и филологического факультетов, которые явно не изучают сопромат и электротехнику. Выходит, это другой Шурик? В третьем фильме с участием этого персонажа, «Иван Васильевич меняет профессию», главный герой предстает перед нами инженером-изобретателем. Его жену играет Наталья Селезнева, которая исполнила роль Лиды в «Операции „Ы“». Казалось бы, логично: сдавший сопромат Шурик успешно оканчивает вуз, становится инженером и женится на любимой девушке. Только вот зовут ее почему-то уже Зина, она актриса, а не выпускница политеха. Да и цвет волос Шурика уже не светлый, а темный. Выходит, что персонажи во всех 3 комедиях все же разные. Но почему тогда студент-этнограф и красавица Нина расстались? Возможно, причина в том, что Нина — довольно амбициозная девушка, в чьи планы на ближайшее время входило учиться, заниматься спортом и активистской деятельностью, а не строить отношения с парнем из другого города.

Версия № 3. Нина френдзонила Шурика

Нина — настоящая девушка мечты, даже упрямый осел, которого Шурик не мог сдвинуть с места, послушно пошел за ней вслед. И конечно, скромному собирателю фольклора очень понравилась студентка. Только вот она к парню отнеслась скорее как к другу, чем как к возлюбленному. Главный герой смотрит на красавицу влюбленными глазами, и это подметил дядя Джабраил, который попросил его помочь похитить девушку и сыграл на чувствах парня, добавив: «Нина попросила, чтобы это были именно вы». Нина же скорее позволяет Шурику быть рядом. Она понимает, что небезразлична парню, и позволяет себе легкий флирт — например, спеть парню песню и красиво станцевать для него на камне. А когда он целует ее, девушка явно не в восторге от такого поворота событий и реагирует пощечиной на подобную вольность. Все же, если бы ей нравился молодой человек, она бы вряд ли так сурово с ним поступила. Впрочем, и ложной надежды студентка влюбленному не дает. Возможно, все дело в том, что ее родина — Кавказ, и строгие родители могут быть против брака с иноземным гостем, поэтому Нина изначально не рассматривает Шурика как потенциального жениха.

Бонус: они не расставались

Концовка фильма выглядит как будто незавершенной, поэтому вряд ли мы можем утверждать на 100 %, что Шурик и Нина расстались. Вполне возможно, что пара поддерживала отношения на расстоянии, просто это осталось за кадром. А вообще у режиссера «Кавказской пленницы» Леонида Гайдая был ответ на этот вопрос: дело в том, что у картины должно было быть продолжение. Согласно сценарию второй части, Шурик возвращался на Кавказ, и они вместе с Ниной разоблачали Труса, Балбеса и Бывалого, которые прятались в горах и выдавали себя за снежных людей. Правда, позже от второй части решили отказаться. Возможно, потому, что Юрий Никулин, исполнитель одной из главных ролей, усомнился в сценарии. Кстати, у пользователей сети порой тоже возникают интересные предположения о дальнейших отношениях Шурика и «спортсменки, комсомолки»: Да все просто: Шурика с ишаком в автобус не пустили, вот Нина и сказала, мол, я на автобусе, а ты следом на ишаке. А в городе они встретились и продали ишака в зоопарк. © alexkorniloff / LiveJournal

