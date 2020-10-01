Почему негодяи становятся главными героями современного кино, а мы от них просто в восторге

Фильмы со злодеями в главной роли — явление далеко не новое, но в последнее время благодаря некоторым нашумевшим фильмам (например, «Джокер» или «Мстители: Война бесконечности») этот тренд в киноиндустрии, а особенно в супергеройском жанре, получил новый виток развития. К тому же сейчас студии стараются снимать кино с упором на реализм, а потому и героев подбирают далеко не белых и пушистых.

Редакция AdMe.ru разобралась в том, как повлиял на кинематограф новый тренд и почему людям так нравятся антигерои.

Если в старом кино у злодеев не было проработанных характеров и мотивов, то в современном кинематографе они зачастую интереснее добрых героев

Антагонисты в кинематографе прошлого (а порой и настоящего) легко узнаваемы. Например, в ранних фильмах ковбойской тематики они часто ездили верхом на черных лошадях и носили черные же шляпы. Такие антигерои не имели глубины, и вся их цель была в том, чтобы помешать доброму персонажу добиться чего-либо. Мотивы злодеев не раскрывались. Они злодействовали просто потому, что такова была их природа.

Считается, что первым режиссером, совершившим настоящую революцию в изображении антагонистов на экране, является Альфред Хичкок. Злодеи в его работах часто выглядят интереснее положительных героев: как правило, они красивы, элегантны и утонченны. Это первые отрицательные персонажи, которые вызывали у зрителя настоящую симпатию. Например: дядя Чарли из «Тени сомнения» — загадочный, обаятельный, много путешествующий охотник на богатых вдовушек;

один из главных персонажей «Незнакомцев в поезде» Бруно Энтони — тоже загадочный и весьма обаятельный авантюрист. Дальше — больше. Злодеи начали ассоциироваться с телесной красотой. Обратите внимание на то, как выглядят в современном кино женщины-антагонисты. Они чертовски соблазнительны — в отличие от своих антиподов.

Злодей как был, так и остался обязательным элементом практически любого кино, поскольку без него очень трудно выстроить конфликт. Точно так же, как это сложно сделать, не включив в сценарий протагониста. Но к 2000-м годам акцент с героев сместился на злодеев: их характеры в современном кинематографе раскрываются подчас лучше, чем личности добрых персонажей. Как следствие, и эмоций они тоже вызывают больше.

Тренд делать злодеев главными героями кино особенно силен в супергеройских фильмах

Суперзлодей — неотъемлемая часть любого комикса. Но поставить антагониста во главу угла и не включить в сюжет ни одного героя? Немыслимо, однако это и есть новая тенденция среди студий, экранизирующих комиксы. Основная идея — рассказать историю злодея с новой точки зрения, как правило, драматической, чтобы убедить зрителя: злодей нуждается в сочувствии. Уже вышло несколько подобных фильмов, и они показывают примерно одинаковые результаты в смысле окупаемости, например: «Отряд самоубийц» (2016) заработал $ 746 млн при бюджете $ 175 млн;

на создание картины «Веном» (2018) потратили $ 100 млн, а получили $ 856 млн;

чрезвычайно успешным стал «Джокер» (2019): $ 55 млн, затраченные на производство, принесли создателям ни много ни мало $ 1 млрд. Неудивительно, что студии активно снимают продолжения успешных картин. Кое-что уже вышло и показало себя не так хорошо, как могло бы. Скажем, лента «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» (2020), несмотря на полюбившуюся всем героиню, заработала лишь $ 200 млн при бюджете $ 84,5 млн. Тем не менее в 2021 году нас ожидает еще одна премьера с Харли Квинн в главной роли — «Отряд самоубийц: Миссия навылет».

Часто выходит так, что злодейский фильм почти невозможно смотреть, настолько там натянутый сюжет

Практически все фильмы основаны на одном и том же глубинном сюжете: некий герой отправляется на поиски приключений в целях получения награды, проходит определенные испытания, в финале сражается со своим главным врагом, побеждает его и получает искомое. Проблема фильмов с антагонистами во главе и отсутствием положительных персонажей в том, что злодею не с кем воевать. Конфликта не получается. В итоге мы имеем набор клишированных действий (грабежи, посиделки в барах, шуточки ниже пояса и так далее), но не видим цельного сюжета. Разумеется, есть фильмы, которые не подчинились вышеописанному правилу и стали буквально образчиками вкуса. Но они, как правило, рассчитаны на взрослую и думающую аудиторию, в них нет взрывов и крутых спецэффектов — они действуют психологически. Такие картины обычно не зарабатывают много денег. Например, фильм «Сияние» с безумцем во главе вообще выиграл «Золотую малину», а культовым стал только спустя время. Или «Американский психопат», великолепное кино о маньяке-нарциссе, при бюджете в $ 7 млн заработал лишь $ 34 млн. Основная проблема в том, что сценарист и режиссер должны быть свободны от коммерческих требований, чтобы создать настоящий шедевр (за некоторыми исключениями, разумеется). А большинство киноделов хочет зарабатывать деньги, а не создавать культовые вещи. В итоге мы получаем мешанину из спецэффектов при минимальном количестве интересных и волнующих сюжетных линий.

В большинстве современных фильмов вообще нет такого понятия, как злодей. Есть человек, который совершает плохие поступки по определенной причине

Четкое разделение добра и зла осталось в прошлом. Две эти ипостаси сейчас объединяют в одну — и на выходе мы получаем антигероя, который не имеет типичных для протагониста качеств (он не добрый, не отважный, не сострадающий и не жертвующий собой). Наоборот, он проявляет свою темную сторону: крадет, обманывает, даже убивает. Одним из первых злодеев, который стал главным героем фильма, можно считать Тони Сопрано из сериала «Клан Сопрано». Мы не замечаем зверства, которые он совершает, потому что нам показывают и другую сторону его жизни: Сопрано посещает психотерапевта в попытках разобраться в себе, у него есть любимая и любящая семья, друзья. Еще один хороший пример — «Во все тяжкие». Вспомните Уолтера Уайта. Из скромного учителя химии он превратился едва ли не в гангстера. Он убивал, он обманывал, он нарушал закон. Но большинство зрителей все равно сочувствует ему, поскольку история Уолтера и его мотивы стать преступником чертовски трагичны. В скором времени выйдет фильм о молодой Круэлле Де Виль, которую сыграет Эмма Стоун. Зрителям расскажут о трагичной истории героини и о том, почему она стала злодейкой. Видимо, после выхода этой картины отношение к Круэлле у масс изменится, хотя трудно представить, чтобы зрители полюбили ненавистницу собак. Таким образом, почти у каждого злодея есть история из прошлого, которая позволяет нам взглянуть на него с другой точки зрения, сделать его более человечным.

Антигерои не подчиняются системе — они нарушают правила и делают все по-своему. Втайне об этом мечтает практически каждый из нас. Благодаря таким злодеям, мы можем как бы проживать ту жизнь, которой нам не хватает в реальности. Кроме того, человек, нарушающий правила, выглядит реалистичнее. Нам хочется верить ему, и мы воспринимаем его как человека из плоти и крови. Мы знаем, что нет идеальных людей, а потому нас притягивают чужие недостатки. Отчасти из-за того, что они есть и у нас. Большинство злодеев в кино совершает преступления по личным причинам: у кого-то было трудное детство, кому-то изменил супруг или супруга, а другим просто нечего есть. Это оправдывает антагонистов перед зрителями. Мы неизбежно приходим к выводу, что, попав в ситуацию антигероя, мы и сами наверняка поступили бы так же, как он. К тому же у каждого есть парочка-другая скелетов в шкафу, а злодеи в кино как бы снимают с нас часть вины за наши плохие поступки. Это помогает чувствовать себя лучше. Ну а кому не понравится герой, который может облегчить наши собственные страдания?