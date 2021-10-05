Почему не стоит идеализировать профессора Снегга, так полюбившегося поттероманам

Отважный профессор Северус Снегг, рискнувший всем, чтобы спасти единственного сына любимой женщины, стал культовым персонажем для многих поклонников поттерианы. За диалог «„После стольких лет?“ — „Всегда...“» читатели и зрители моментально простили мрачному преподавателю зельеварения вечные придирки, а пронзительная игра Алана Рикмана добавила декану Слизерина 100 очков к обаянию.

Мы в AdMe.ru относимся к Северусу с должным уважением и вслед за Гарри Поттером считаем его очень смелым человеком. И вместе с тем призываем не романтизировать его, и вот почему.

1. Он вымещал свои обиды на ребенке

На протяжении почти всей саги мы наблюдаем, как профессор Снегг изводит Гарри Поттера, аргументируя свое, надо заметить, довольно отвратительное поведение тем, что мальчик похож на своего отца. Джеймс Поттер попортил много крови Северусу в школьные годы и фактически был инициатором травли против студента Слизерина, и тот, став деканом, отыгрывается на сыне школьного врага. Приплюсуем к этому не самое радостное детство и проблемы в семье, и вот перед нам озлобленный Пожиратель смерти. Возможно, если бы Снегг был безвольным слабаком, его можно было бы понять, но ведь это тот, кого Гарри назвал храбрейшим человеком из всех, кого он знал. Ведь тот же главный герой страдал в детстве еще больше, чем Северус, — над ним издевалось целое семейство Дурслей, но он остался на светлой стороне. Полумне Лавгуд в Хогвартсе устроили настоящую травлю, но она не озлобилась и осталась доброй девочкой с отрешенным взглядом, почему же не смог Снегг?

Однажды у Джоан Роулинг спросили, любил ли кто-либо Северуса. Писательница ответила, что да, в отличие от Волан-де-Морта, этот персонаж знал, что такое любовь, именно поэтому она считает, что Снегг заслуживает большего осуждения, нежели Темный лорд. У Северуса была хотя бы любящая мама и подруга детства, а Том Реддл родился в сиротском приюте, где был чуть ли не изгоем. Есть мнение, что Северус на самом деле был привязан к Гарри и все его издевки были своего рода конспирацией, ведь он должен был защитить мальчика любой ценой. Однако еще в первой книге Дамблдор подтверждает, что декан Слизерина и правда ненавидит Поттера. А жизнь спасает лишь потому, что отдает долг его отцу. Правда, в самом конце саги мы узнаем, что все это было только ради матери мальчика — Лили.

2. Он не очень хороший учитель

Все помнят, как суровый профессор Снегг прикрыл собой «золотое трио» от разбушевавшегося оборотня. Но мало кто из поклонников этого героя любит вспоминать, как тот же преподаватель изводил студентов. И ладно если бы только Гарри, к которому у Снегга были личные претензии. Но чем перед ним провинилась Гермиона, которая всегда была готова ответить на любой каверзный вопрос? Учитель постоянно прилюдно унижал девочку, которая, кстати, до последнего защищала его от нападок своих друзей. Возможно, все дело в том, что ее родители всего лишь стоматологи, и декан Слизерина так и не смог избавиться от своей неприязни к маглорожденным волшебникам.

Еще одна жертва Снегга — безобидный Невилл Долгопупс. Однажды преподаватель пообещал даже скормить жабе мальчика неправильно приготовленное зелье, а это уже жестокое обращение с животными. В итоге Северус стал самым страшным кошмаром ребенка. Согласитесь, так себе страничка из портфолио хорошего учителя. Хотя Снегг далеко не безнадежный педагог. Принц-полукровка, под псевдонимом которого он скрывался, был гениальным изготовителем зелий и так доходчиво все расписал в своем школьном учебнике, что Гарри, которому попала в руки эта книга, даже стал лучшим учеником на курсе Горация Слизнорта.

3. У него своеобразное представление о справедливости

Декан Гриффиндора Минерва Макгонагалл была максимально объективна: она всегда могла отобрать очки у своего факультета, если студенты в чем-то провинились. Однажды такая справедливость едва не стоила гриффиндорцам победы в годовом состязании. В отличие от своей честной коллеги, Снегг всегда подкидывал баллы слизеринцам и при малейшем поводе отбирал их у конкурентов. Например, в книге «Узник Азкабана» гриффиндорцы лишились 5 очков, когда Северус заменял преподавателя по защите от темных искусств. Тогда он задал студентам вопрос по материалу, который они еще не проходили, причем Гермиона дала правильный ответ, за что и был наказан факультет. При этом он всегда подсуживал ученикам Слизерина, накидывал им баллы совершенно ни за что и спускал с рук Драко Малфою издевательства над гриффиндорцами. Справедливости ради отметим, что Дамблдор тоже грешил тем, что с удовольствием раздавал баллы любимому факультету.

4. Он был Пожирателем смерти

Северус уверяет, что любил Лили Эванс и всю свою жизнь после ее смерти пытался хоть немного исправить все то, что он натворил. А натворил он много. Во-первых, он увлекся темной магией. По словам Джоан Роулинг, именно это лишило его шанса на взаимность со стороны Лили. То есть Снегг своими руками разрушил свое счастье ради довольно-таки отвратительных и негуманных идей о превосходстве одних людей над другими. Во-вторых, именно по его вине погибли Лили и Джеймс. Северус добровольно примкнул к Волан-де-Морту и был тем, кто узнал пророчество о судьбе своего господина. И конечно, тут же доложил об этом Темному лорду. Он не знал, что речь о ребенке его любимой женщины, но сам факт, что он был готов поставить под удар невинного человека, говорит не в пользу Снегга.

В конце саги слизеринец все же искупил свои проступки, и сама Роулинг назвала его героем, хотя и со множеством недостатков. «Его никак не назовешь приятным человеком, он остался злым, жестоким, он любит запугивать, сам страдает от чувства горечи и постоянной опасности. И все же он любит и демонстрирует преданность этой любви. И в конечном счете платит жизнью за эту любовь», — говорила писательница в одном из своих интервью.