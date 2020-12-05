Почему нам так нравятся герои-трикстеры, которые с легкостью затмевают даже главных персонажей

Одиссей и Локи. Джек Воробей и Мэри Поппинс. Казалось бы, это такие разные персонажи, но на самом деле все они являются трикстерами — героями, которые ломают общепринятые нормы и нарушают правила. Их поступки могут быть добрыми, а могут приводить к катастрофическим последствиям, но при этом сами трикстеры всегда оказываются гораздо сложнее, чем любой сугубо положительный или отрицательный персонаж.

Мы в AdMe.ru решили разобраться, кто такие герои-трикстеры и почему очень часто именно они становятся любимчиками читателей и зрителей.

Кто такой трикстер?

В прошлом люди мыслили определенными архетипами — мир был довольно понятен: есть зло, а есть добро, которое с ним сражается. Все литературные произведения в конечном итоге сводились к торжеству справедливости и добродетели. Однако в какой-то момент в этой черно-белой картине мира появился более сложный персонаж, который перевернул привычный мир с ног на голову. Этим персонажем стал трикстер. Это слово можно перевести с английского как «ловкач», «плут», «трюкач». Это особый вид героя, которого нельзя назвать ни добрым, ни злым, ни сильным, ни слабым. Такой вот сложный персонаж, который стоит совершенно отдельно и у которого нет никаких четких целей.

Зачем нужны трикстеры?

Трикстер всегда привносит хаос в существующий порядок и делает обманчиво-упорядоченный мир более реальным. Для него важен не финал, а процесс, поскольку он воспринимает все происходящее вокруг как игру. Трикстер постоянно нарушает запреты и установленные правила, пользуясь хитростями и уловками. У таких героев сразу несколько функций: Во-первых, они служат в роли катализаторов , то есть изменяют сложившийся порядок и заставляют меняться окружающих.

, то есть изменяют сложившийся порядок и заставляют меняться окружающих. Во-вторых, трикстеры привносят веселье и юмор в существующий мир . Они шуты и призваны смешить всех вокруг. Иногда они шутят самостоятельно, а иногда сами становятся объектами насмешек.

. Они шуты и призваны смешить всех вокруг. Иногда они шутят самостоятельно, а иногда сами становятся объектами насмешек. Третья задача — снижать пафос повествования. Очень часто трикстеры опускают основных персонажей с небес на землю и приближают к реальности даже идеальных героев.

Каковы основные черты трикстера?

Для него нет таких понятий, как жизнь и смерть . Трикстер способен умереть и воскреснуть. Этот персонаж проходит сквозь века и является как бы мостиком между разными эпохами.

. Трикстер способен умереть и воскреснуть. Этот персонаж проходит сквозь века и является как бы мостиком между разными эпохами. Он является носителем некой новой идеи или учения, которое призвано увлечь за собой широкие массы.

или учения, которое призвано увлечь за собой широкие массы. У него особое чувство юмора . При этом его шутки могут быть довольно обидными.

. При этом его шутки могут быть довольно обидными. Как правило, он обманывает не ради выгоды , а просто потому, что хочет и может.

, а просто потому, что хочет и может. Часто рядом с ним находится недалекий друг или союзник. Это нужно, чтобы лучше раскрыть персонажа и посмотреть на него чужими глазами.

Как правило, трикстер — это мужчина , поскольку женщина все-таки более склонна к порядку, чем к хаосу. По этой же причине рядом с трикстером-мужчиной в большинстве случаев не бывает женщины.

, поскольку женщина все-таки более склонна к порядку, чем к хаосу. По этой же причине рядом с трикстером-мужчиной в большинстве случаев не бывает женщины. Герой часто путешествует . Ему важно охватить как можно больше территории, чтобы донести свои идеи до большего количества людей.

. Ему важно охватить как можно больше территории, чтобы донести свои идеи до большего количества людей. У него присутствуют проблемы с отцом : либо он неизвестен, либо у них плохие отношения. Поскольку семья — это противоположность хаосу.

: либо он неизвестен, либо у них плохие отношения. Поскольку семья — это противоположность хаосу. Наконец, одна из самых привлекательных черт трикстеров — это пренебрежение социальными нормами. Все запреты и правила, которыми регламентирована наша жизнь, для него просто фикция и повод хорошенько повеселиться.

Какие самые яркие примеры героев-трикстеров?

Интересно, что персонажи-трикстеры встречаются практически в любой культуре и фольклоре вне зависимости от страны. Их можно встретить как в литературе Древнего Египта и Греции, так и в современных голливудских фильмах и сериалах. Один из самых ранних трикстеров в литературе — это Одиссей, мастер уловок и трюков. Он не хотел воевать с Троей, притворившись сумасшедшим. Он обманул друзей, сказав, что первым коснулся земли Трои, а по преданию, такого человека ждала гибель. При этом Одиссей прыгнул не на землю, а на собственный щит, и роковую стрелу получил воин, прыгнувший за ним. Вспомним опять же троянского коня.

Популярнейший герой-трикстер из скандинавской мифологии — это Локи. Он олицетворяет собой образ бога-шутника, который периодически ставит весь мир на порог Рагнарёка (то есть конца света). Он хитер, остер на язык, он не боится обзывать и дразнить богов и богинь, включая Одина и Тора. Локи мастерски создает иллюзии собственной гибели, но всякий раз воскресает.

Конечно, яркие плуты и хитрецы постоянно встречаются в детской литературе. Классический пример — Карлсон. Мы не знаем, откуда он взялся и кто его семья. Он обаятельный бездельник, который обожает дурачиться сам и обводит вокруг пальца своих противников. Несчастную домомучительницу он чуть было не довел до сумасшествия. Причем Карлсон разыгрывает всех не только ради плюшек, но и ради баловства.

Еще один персонаж — Мэри Поппинс. Она трикстер-ментор. Няня-волшебница становится носителем некоего знания, которое передает детям. Она — мудрец, который учит юных воспитанников, но от классического учителя ее отличает тот факт, что она появляется и исчезает, когда ей вздумается. Также у Мэри Поппинс отличное чувство юмора и она ловко высмеивает и ставит на место своих оппонентов.

Говоря о современных трикстерах, невозможно не упомянуть капитана Джека Воробья. Этот персонаж с триумфом ворвался в нашу жизнь и затмил собой и злодеев, и положительных героев «Пиратов Карибского моря». Появление хитреца и плута Джека Воробья — по сути, второстепенного персонажа — спутало все карты и сделало его чуть ли не главным героем франшизы. Когда Джонни Деппа спросили, чем он объясняет успех Джека Воробья и неуспех правильных героев, он ответил так: «Вы никогда не знаете, что выкинет Джек Воробей в следующую минуту. А что выкинет правильный герой, вы всегда знаете».

Наконец, популярный герой комиксов про Бэтмена Джокер — это тоже трикстер. Это очень неоднозначный персонаж, и, конечно, его нельзя считать абсолютным злом. Да, он часто обводит Бэтмена вокруг пальца и строит козни, но именно Джокер помогает ему стать настоящим героем. В какой-то степени можно сказать, что Джокер — зеркало Бэтмена, через которое герой лучше познает себя. Без Джокера, как и без другого трикстера, любое произведение было бы куда более скучным и предсказуемым.

Почему эти герои привлекают на бессознательном уровне?

Среднестатистическому читателю или зрителю легче ассоциировать себя с хитрецом и шутником, который не претендует на звание героя, чем с персонажем, который не задумываясь идет сражаться со злом, часто рискуя своей жизнью. Трикстер пытается обмануть суровые законы жизни, поэтому часто он олицетворяет триумф слабости над силой или хитрости над логикой. Волк, побеждающий зайца, — это предсказуемо и скучновато, а заяц, обхитривший волка, — это интересно. Такие персонажи заставляют поверить в то, что при желании и достаточной смекалке даже довольно слабый человек может стать настоящим героем.



Также трикстеры всегда очень обаятельны. Они яркие, с ними никогда не соскучишься, и нам всегда весело наблюдать за их выходками. Творимый ими хаос великолепно контрастирует с серыми буднями повседневности.