Почему нам кажется, что современные актеры играют хуже советских
Советские фильмы мы готовы пересматривать миллионы раз, хотя знаем их наизусть. Ни один Новый год не обходится без «Иронии судьбы», «Иван Васильевич меняет профессию» и «Операции «Ы». Снова и снова наблюдая за любимыми героями, мы вздыхаем: «Эх, умели же раньше люди снимать! Сейчас такого кино не делают!» Современные артисты кажутся нам не такими масштабными, как актеры прошлого, не такими достоверными и искренними, а фильмы с ними в главных ролях заведомо проигрывают советскому кинематографу. Но так ли все печально на самом деле?
Мы в AdMe.ru решили порассуждать, действительно ли современные актеры играют хуже своих предшественников. Спойлер: не все так однозначно.
Мы ощущаем переизбыток актерской игры
Мы живем в эпоху новых медиа и бурного развития интернета. Переключаем десятки, а то и сотни каналов на кабельном ТВ, лениво выбирая между художественным кино, сериалом и ТВ-шоу. Включаем YouTube и другие видеосервисы, чтобы опять допоздна засидеться за любопытным контентом.
Современные артисты работают во всех жанрах, чтобы удержать наше внимание: сегодня они и актеры (в кино и рекламе), и комики, и ведущие — словом, медийные лица. Мы видим их каждый день, привыкаем к ним, оцениваем их с разных ракурсов.
Поток кинопродукции, который выливается на нас сегодня, находится под пристальным вниманием, рассматривается «под лупой» и активно комментируется в интернете. Зачастую негативные отзывы блогеров и обычных комментаторов сети формируют априори предвзятое отношение, в частности, и к тому, как играют актеры.
А в СССР делали меньше игрового кино
В Советском Союзе дело обстояло по-другому. По данным «КиноПоиска», в 2018 году в России было снято около 1 000 фильмов. В СССР, разумеется, количество было гораздо меньшим — до 500 в год. Можно предположить, что меньшее количество игровых фильмов позволяло лучше отработать съемки.
Не станем спорить, что многие шпильки достаются сегодняшним артистам по делу. К сожалению, мы можем подтвердить, что по-настоящему талантливых и одаренных людей не так уж и много. Но так было во все времена. Просто актеры прошлых десятилетий были избавлены от неусыпного внимания и потоков критики. А значит, и отношение зрителей к ним не так могло пошатнуть их карьеру, как это происходит сейчас.
Мы пересматриваем лишь жемчужины советского кино
Сказать однозначно, что все советское кино было достойным, — значит слукавить. На самом деле время уже отделило за нас зерна от плевел и оставило в наследство только лучшее из советского кинематографа. В таких фильмах сошлось все: от толкового сценария до безупречной актерской игры. Однако кроме «Бриллиантовой руки», «Девчат» и «Служебного романа» в СССР снималось и другое кино — пропагандистское, не очень качественное и неталантливое. Там были и просчеты в сценарии, и неубедительная игра актеров. Не верите? Попробуйте посмотреть, например, «Клятву» (1946) — яркий пример сталинианы.
Однако даже в проходных фильмах советские актеры все же старались по полной «дать Станиславского» — и зачастую этим спасали не самые сильные ленты от краха. Некоторым из таких картин даже удалось войти в число любимых зрителями, несмотря на явные огрехи. К примеру, вспомним фильм «Д’Артаньян и три мушкетера». Если присмотреться, станет заметно, что поединки поставлены из рук вон плохо и герои едва касаются друг друга шпагами, а экранное время то и дело забивается бесконечными скачками на лошадях. Тем не менее «Три мушкетера» сегодня классика советского кинематографа. Потому что обаятельная игра актеров, эффектные песни и общая атмосфера мира Дюма нивелируют все огрехи.
Современные актеры играют иначе
Советские фильмы знакомы нам с детства или юности. Именно они формировали у нас представление о том, каким должно быть кино, и, соответственно, как должны играть актеры. Нынешние артисты исполняют роли иначе. Это не хорошо и не плохо — просто по-другому.
Современные актеры так же, как и их предшественники, следуют системе Станиславского. Согласно ей, исполнителю роли нужно в действительности переживать то, что происходит с его героем, обращаться к собственному опыту или использовать фантазию, в полной мере представляя себя на месте персонажа. И вот тут, кажется, кроется самое любопытное. Жизненный опыт у современных актеров в корне отличается от того, какой был за плечами у советских мастеров киноэкрана.
У советских актеров имелся богатейший жизненный опыт
Блестящий советский актер Иннокентий Смоктуновский родился в семье сибирских крестян. Его дед и отец были раскулачены, семья голодала и была вынуждена бежать из деревни в город.
С началом войны отец будущего артиста ушел на фронт и не вернулся. Юному Иннокентию пришлось бросить школу после 8 классов: нужно было кормить семью. Он окончил курсы киномехаников и стал работать в воинской части.
В 1943 году призвали и его. Парень попал в самое пекло — на Курскую дугу. Потом в его фронтовой жизни было форсирование Днепра, за которое Смоктуновскому присвоили медаль «За отвагу». А в конце 1943-го Иннокентий попал в плен: началось скитание по лагерям военнопленных, откуда ему в итоге удалось сбежать. Едва живого, его подобрала и выходила сердобольная семья, с которой актер поддерживал отношения до конца своей жизни.
Поправившись, Смоктуновский присоединился к партизанскому отряду. За время войны он удостоился еще одной медали «За отвагу», наград за Берлин и Варшаву. А потом был конец войны и непреодолимое желание стать актером. Блуждания по провинциальным театрам, заработанная цинга, утекающие сквозь пальцы годы... Пока не пришло время для его звездной роли князя Мышкина в фильме «Идиот».
Нам захотелось рассказать эту историю для тех, кто до сих пор удивлялся, откуда у этого великого актера вдруг взялся такой творческий диапазон и как ему удалось одинаково достоверно сыграть Гамлета и Деточкина, негодяя и героя.
Просто то поколение актеров многое повидало в жизни. Они хорошо знали свою страну и людей и лепили свои роли из бесчисленного числа лиц, встретившихся им на жизненном пути.
И все же мы рады, что нашему поколению, в том числе и артистам, не довелось на себе испытать самые тяжелые события первой половины неспокойного XX века.
А как думаете вы: действительно ли современные актеры уступают советским в мастерстве и таланте или все-таки у каждого времени — свои герои?