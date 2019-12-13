Почему нам кажется, что современные актеры играют хуже советских

75 14 38 12k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Советские фильмы мы готовы пересматривать миллионы раз, хотя знаем их наизусть. Ни один Новый год не обходится без «Иронии судьбы», «Иван Васильевич меняет профессию» и «Операции «Ы». Снова и снова наблюдая за любимыми героями, мы вздыхаем: «Эх, умели же раньше люди снимать! Сейчас такого кино не делают!» Современные артисты кажутся нам не такими масштабными, как актеры прошлого, не такими достоверными и искренними, а фильмы с ними в главных ролях заведомо проигрывают советскому кинематографу. Но так ли все печально на самом деле?

Мы в AdMe.ru решили порассуждать, действительно ли современные актеры играют хуже своих предшественников. Спойлер: не все так однозначно.

Мы ощущаем переизбыток актерской игры

Мы живем в эпоху новых медиа и бурного развития интернета. Переключаем десятки, а то и сотни каналов на кабельном ТВ, лениво выбирая между художественным кино, сериалом и ТВ-шоу. Включаем YouTube и другие видеосервисы, чтобы опять допоздна засидеться за любопытным контентом. Современные артисты работают во всех жанрах, чтобы удержать наше внимание: сегодня они и актеры (в кино и рекламе), и комики, и ведущие — словом, медийные лица. Мы видим их каждый день, привыкаем к ним, оцениваем их с разных ракурсов. Поток кинопродукции, который выливается на нас сегодня, находится под пристальным вниманием, рассматривается «под лупой» и активно комментируется в интернете. Зачастую негативные отзывы блогеров и обычных комментаторов сети формируют априори предвзятое отношение, в частности, и к тому, как играют актеры.

А в СССР делали меньше игрового кино

В Советском Союзе дело обстояло по-другому. По данным «КиноПоиска», в 2018 году в России было снято около 1 000 фильмов. В СССР, разумеется, количество было гораздо меньшим — до 500 в год. Можно предположить, что меньшее количество игровых фильмов позволяло лучше отработать съемки. Не станем спорить, что многие шпильки достаются сегодняшним артистам по делу. К сожалению, мы можем подтвердить, что по-настоящему талантливых и одаренных людей не так уж и много. Но так было во все времена. Просто актеры прошлых десятилетий были избавлены от неусыпного внимания и потоков критики. А значит, и отношение зрителей к ним не так могло пошатнуть их карьеру, как это происходит сейчас.

Мы пересматриваем лишь жемчужины советского кино

Сказать однозначно, что все советское кино было достойным, — значит слукавить. На самом деле время уже отделило за нас зерна от плевел и оставило в наследство только лучшее из советского кинематографа. В таких фильмах сошлось все: от толкового сценария до безупречной актерской игры. Однако кроме «Бриллиантовой руки», «Девчат» и «Служебного романа» в СССР снималось и другое кино — пропагандистское, не очень качественное и неталантливое. Там были и просчеты в сценарии, и неубедительная игра актеров. Не верите? Попробуйте посмотреть, например, «Клятву» (1946) — яркий пример сталинианы.

Однако даже в проходных фильмах советские актеры все же старались по полной «дать Станиславского» — и зачастую этим спасали не самые сильные ленты от краха. Некоторым из таких картин даже удалось войти в число любимых зрителями, несмотря на явные огрехи. К примеру, вспомним фильм «Д’Артаньян и три мушкетера». Если присмотреться, станет заметно, что поединки поставлены из рук вон плохо и герои едва касаются друг друга шпагами, а экранное время то и дело забивается бесконечными скачками на лошадях. Тем не менее «Три мушкетера» сегодня классика советского кинематографа. Потому что обаятельная игра актеров, эффектные песни и общая атмосфера мира Дюма нивелируют все огрехи.

Современные актеры играют иначе

Советские фильмы знакомы нам с детства или юности. Именно они формировали у нас представление о том, каким должно быть кино, и, соответственно, как должны играть актеры. Нынешние артисты исполняют роли иначе. Это не хорошо и не плохо — просто по-другому. Современные актеры так же, как и их предшественники, следуют системе Станиславского. Согласно ей, исполнителю роли нужно в действительности переживать то, что происходит с его героем, обращаться к собственному опыту или использовать фантазию, в полной мере представляя себя на месте персонажа. И вот тут, кажется, кроется самое любопытное. Жизненный опыт у современных актеров в корне отличается от того, какой был за плечами у советских мастеров киноэкрана.

У советских актеров имелся богатейший жизненный опыт

Блестящий советский актер Иннокентий Смоктуновский родился в семье сибирских крестян. Его дед и отец были раскулачены, семья голодала и была вынуждена бежать из деревни в город. С началом войны отец будущего артиста ушел на фронт и не вернулся. Юному Иннокентию пришлось бросить школу после 8 классов: нужно было кормить семью. Он окончил курсы киномехаников и стал работать в воинской части. В 1943 году призвали и его. Парень попал в самое пекло — на Курскую дугу. Потом в его фронтовой жизни было форсирование Днепра, за которое Смоктуновскому присвоили медаль «За отвагу». А в конце 1943-го Иннокентий попал в плен: началось скитание по лагерям военнопленных, откуда ему в итоге удалось сбежать. Едва живого, его подобрала и выходила сердобольная семья, с которой актер поддерживал отношения до конца своей жизни.

Поправившись, Смоктуновский присоединился к партизанскому отряду. За время войны он удостоился еще одной медали «За отвагу», наград за Берлин и Варшаву. А потом был конец войны и непреодолимое желание стать актером. Блуждания по провинциальным театрам, заработанная цинга, утекающие сквозь пальцы годы... Пока не пришло время для его звездной роли князя Мышкина в фильме «Идиот». Нам захотелось рассказать эту историю для тех, кто до сих пор удивлялся, откуда у этого великого актера вдруг взялся такой творческий диапазон и как ему удалось одинаково достоверно сыграть Гамлета и Деточкина, негодяя и героя. Просто то поколение актеров многое повидало в жизни. Они хорошо знали свою страну и людей и лепили свои роли из бесчисленного числа лиц, встретившихся им на жизненном пути.