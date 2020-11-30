Почему фильм «Трасса 60», который многие из нас обожают, стал последним в карьере его режиссера

В 2002 году на экраны вышел фильм «Трасса 60». Актерский состав картины был по-настоящему звездным: Гэри Олдмен, Эми Смарт, Курт Рассел, Кристофер Ллойд, в эпизоде появился Майкл Джей Фокс. Картина с треском провалилась в прокате, собрав жалкие $ 8,5 тысяч. Но спустя время получила огромное количество восторженных откликов от зрителей и кинокритиков.

Мы в AdMe.ru считаем «Трассу 60» культовой лентой и решили рассказать вам историю ее фантастического провала и настоящего успеха. А в конце статьи — факты, которые помогут вам лучше понять этот фильм.

История провала «Трассы 60»

Создатель «Трассы 60» — Боб Гейл, известный по трилогии «Назад в будущее», где он был сценаристом и продюсером. В 2002 году он впервые решил выступить как режиссер и взялся за съемки роуд-муви. «Я звонил всем, кого знал, и спрашивал, могут ли они поработать пару дней над моим фильмом. Гэри Олдмен прочитал сценарий, ему понравился персонаж, и он заинтересовался. То же самое с Крисом Купером», — рассказал Гейл в одном из интервью. Олдмен исполнил роль сказочного персонажа — полулепрекона по имени О.Ж. Грант. Его имя означает «Одно желание гарантировано», он исполняет мечты, правда, не совсем так, как хотелось бы мечтателям. Однако главный герой — сын богатого отца по имени Нил — нечисти понравился, потому что он попросил не материальные блага, а нечто более важное. Чтобы помочь парню, О.Ж. Грант и его друг Рэй в исполнении Кристофера Ллойда отправляют его в путешествие по загадочной трассе 60, которой нет ни на одной карте.

Это фильм о личном выборе и принятии решений. И это в форме автомобильного путешествия, которое объединяет «Алису в Стране чудес», «Путешествия Гулливера» и «Сумеречную зону». Это фэнтези, но это и комедия, здесь есть некоторая социальная сатира, граничащая с драматизмом. Боб Гейл

Картину сняли практически за месяц и потратили на нее $ 7 млн — довольно скромный бюджет. На кинофестивали «Трасса 60» не попала, а в прокате с треском провалилась. Ее показали всего в нескольких кинотеатрах и сразу выпустили на DVD. В итоге лента собрала всего $ 8,5 тыс. — менее 1 % от вложенных в нее денег. Причина провала в том, что из-за финансовых трудностей киностудии у нее практически не было рекламы.

«Иди с этим в банк» — любимая фраза отца Нила. Эта идиома означает нечто, имеющее реальную ценность, например слова или обещания, то, на что можно положиться и чему стоит доверять.

«Компания Fireworks испытывала финансовые затруднения, — объяснял Боб Гейл. — Кроме того, они не знали, как правильно продвигать фильм. Люди, пытавшиеся продать его, никогда не делали этого раньше и не прислушивались к моим советам. Они просто хотели раскрутить картину по-своему и выбрали самый дешевый способ. Но иногда, чтобы заработать деньги, нужны деньги».

Секрет успеха «Трассы 60»

Больше Боб Гейл ничего не снимал. «Трасса 60» взяла 2 награды в конкурсе DVD Exclusive Awards за лучший игровой фильм и лучший сценарий и надолго затерялась на полках магазинов, торгующих дисками. Постепенно зрители стали узнавать о картине, и посыпались восторженные отзывы.

«Трассу» назвали лучшим роуд-муви и великой американской сказкой. При этом еще в марте 2020 года один из кинокритиков признавал, что фильм мало кто видел. «Но те, кто видел, запомнили его навсегда», — добавил он. Что интересно, среди русскоязычных зрителей картина даже популярнее, чем на родине: она входит в 250 лучших фильмов по версии сайта «КиноПоиск». При этом у нас в стране лента разошлась на мемы.

«Трасса 60» завораживает зрителей — она сразу начинается как волшебная сказка: загадочный исполнитель желаний, тайная дорога, магический артефакт, странные персонажи, напоминающие героев «Алисы в Стране чудес», и в завершение — прекрасная принцесса, которую нужно освободить.

Бонусом к этому — несколько отсылок к фильму «Назад в будущее». Например, когда главный герой Нил впервые видит свой подарок — новый красный BMW 328i, музыка, звучащая в этой сцене, очень похожа на ту, что использована в фильме «Назад в будущее» (1985), когда Марти открывает дверь гаража и видит там новую машину. А еще в одной из сцен часы за героем Кристофера Ллойда показывают 10:04 — во столько остановились часы на башне из-за удара молнии в легендарной трилогии.

Кстати, «Трасса 60» стала первым фильмом после «Назад в будущее», где Кристофер Ллойд и Майкл Джей Фокс сыграли вместе. И хотя роль последнего очень маленькая, справился он с ней отлично. Актер очень убедительно сыграл одну из жертв О.Ж. Гранта — истеричного бизнесмена, опоздавшего на деловую встречу из-за коварного полулепрекона и пожелавшего на свою беду, чтобы этого не случилось.

Главное украшение «Трассы 60» — это, конечно, Гэри Олдмен, который подарил США своего мифологического персонажа. Он настолько органичен в роли мистического исполнителя желаний, что начинаешь верить в то, что он существует и выглядит именно так. И в то, что с ним все же лучше не встречаться.

Еще один актер, заставивший влюбиться в «Трассу» зрителей по обе стороны океана, — Крис Купер, сыгравший больного раком легких адвоката, борющегося за правду и заставляющего лжецов отвечать за свои слова.

Почему даже фанатов фильма так раздражает главный герой?

Единственный, кто вызывает у большинства зрителей недоумение или даже неприязнь, — главный герой Нил. Кому-то не нравится игра актера Джеймса Марсдена, других раздражает его персонаж — представитель золотой молодежи, у которого есть все, а на день рождения отец еще и дарит ему красный BMW. Но парень не любит красный, его любимый цвет — синий. А еще он не хочет быть юристом, как папа, а хочет быть бедным художником.

Все же для большинства желания сына богатого отца выглядят как прихоти, а сам он кажется настоящим мажором. И даже непонятно, почему О.Ж. Грант решает по-настоящему помочь именно этому слащавому парню, который так мечтает о самостоятельности. И в конце главного героя ждет настоящий хеппи-энд: прозрение, сбывшиеся мечты и девушка из снов, которую он наконец-то встречает в реальности. И за что ему такое счастье?

Но что, если Нил — бездарный художник и его единственная картина — заслуга О. Ж. Гранта? Ведь даже родители сомневаются в его таланте, а в художественный колледж он поступить так и не смог. И девушка, с которой он встретился, еще не ответила ему взаимностью, и не факт, что ответит, — этот вопрос остается открытым.

А еще ведь Нил стремился к независимости, а что выходит на деле? Именно О.Ж. Грант толкает парня на безрассудные поступки, втягивая его в неприятности, именно полулепрекон отправляет картину молодого человека на конкурс, и есть ощущение, что та побеждает только потому, что так хочет новый покровитель Нила. Выходит, главный герой так и не смог стать самостоятельным, а вместо этого обрел нового «папу»? Ведь по-настоящему независимые люди исполняют свои желания сами, без помощи О.Ж. Гранта, и похоже, что рыжий демон в своей обычной манере в очередной раз покуражился над мечтателем.

Бонус: интересные факты про «Трассу 60»

В начальной сцене Нил Оливер говорит: «Что до меня, то все началось 18 сентября, в мой день рождения». При этом сыгравший его Джеймс Марсден действительно родился 18 сентября.

Номер здания, в котором у Нила была назначена встреча с Рэем, — 555. Это число часто используют в фильмах для вымышленных объектов, в телефонных номерах и прочем.

Этаж, на который поднимается Нил в здании 555, — 13-й. Также число 13 встречается в сцене с девушкой на дороге: номер Нила был 2461 (2 + 4 + 6 + 1 = 13).

В здании суда города Морло (Morlaw) висит герб, на котором написан искаженный американский девиз: In law we trust («Мы верим в закон»). Название города можно прочитать как more law («побольше законов»).

В начале фильма у героя Джеймса Марсдена на столе лежит комикс X-Men («Люди Икс»). Позже Джеймс Марсден сыграл мутанта Циклопа в нескольких частях «Людей Икс».