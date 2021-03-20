Почему история двух сестер под названием «Холодное сердце» стала самым успешным мультфильмом в истории

Мультфильм «Холодное сердце — 2» стал самым кассовым анимационным фильмом. Но популярность истории 2 сестер можно измерить и другими критериями — количеством девочек в майках и пижамах, с сумками и блокнотами с изображением главных героинь, Эльзы и Анны. Также за год после выхода 1-й части имя Эльза, например, в Великобритании в рейтинге популярности поднялось на 243 позиции вверх.

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Можно ли предугадать, будет фильм хитом или нет

Прежде чем определиться, в чем кроется причина успеха «Холодного сердца», стоит понять, а могут ли кинематографисты заранее предугадывать хитовость. В 1983 году экономист Барри Литман попытался решить этот вопрос и определил, что стоит обращать внимание на 3 фактора в кино: ключевой показатель — это содержание, а также важны планирование времени выхода и маркетинг. В 2009 году другие исследователи продолжили изучение этой темы и сделали схожие выводы: например, что главное — сценарий, история. При этом было показано, что хороший сюжет не гарантия хита.

Попытки определить формулу успеха продолжились и в 2012 году. Было исследовано 220 семейных фильмов, выпущенных в период с 1996 по 2009 год, чтобы выяснить, имеют ли успешные детские фильмы отличительные особенности. Оказалось, что детские и взрослые фильмы обладают одинаковой чертой успеха: наличие сложных тем, над которыми можно поразмышлять. «Холодное сердце» как раз включает в себя несколько подобных тем. К тому же Disney проработал много нюансов картины, чтобы добиться таких внушающих результатов. Например, 1-й и 2-й фильмы вышли в ноябре, что, согласно метрикам исследователя Литмана, является оптимальным. И над маркетингом потрудились на славу: трейлеры, плакаты, название, музыка и другие детали тщательно прорабатывались.

«Холодное сердце» — это не просто мультфильм, а целый мир

Автор этой статьи поневоле посмотрела все мультфильмы про 2 сестер десяток раз — это один из любимых мультиков ее дочки (как и многих других девчонок со всего мира). К слову, в серию картин входят не только 2 основных фильма, а также короткометражки «Холодное торжество» про день рождения Анны, рождественская история «Олаф и холодное приключение» и «Жил-был снеговик» про то, что делал Олаф сразу после появления на свет. При этом анимационный мир перебирается и в мир реальный, ведь «Холодное сердце» — это официальные игрушки, видеоигры и тематические парки. К слову, в Диснейуорлде время ожидания встречи с Эльзой может доходить до 5 часов. Это не только позволяет компании продолжать зарабатывать еще долгое время после выхода фильма, но и влиять на узнаваемость героев и истории. Кстати, любят мультфильм и те взрослые, которые не вынуждены смотреть вместе с детьми на жизнь королевства Эренделл несчетное количество раз. И кажется, что те, кто не смотрел картину, все равно знают о ее существовании: вокруг слишком много детей в одежде с изображениями героев «Холодного сердца», а из колонок нередко доносится песня «Let It Go» («Отпусти и забудь»). Эта композиция получила «Оскар». Она стала прорывом в понимании образа Эльзы, так как слушатель воспринимает девушку не как злодейку, а как напуганную героиню, которая изо всех сил пытается совладать со своими чарами.

Слова оскароносной песни и музыку к ней написали муж и жена — Роберт Лопес и Кристен Андерсон-Лопес. Голос Эльзы — это голос американской актрисы и певицы Идины Мензел. Кстати, эта композиция заняла 5-е место в американском рейтинге 100 лучших песен. В русском дубляже Эльзу озвучивала джазовая певица Анна Бутурлина. Музыка — это часть волшебного мира и отличный маркетинговый ход. Юристы Disney не препятствовали тому, чтобы композиции свободно распространялись в сети. Песни играли повсюду и помогали создавать шумиху вокруг «Холодного сердца».

История Снежной королевы современности

Создатели мультфильма «Холодное сердце» вдохновились сказкой Ханса Кристиана Андерсена «Снежная королева». Еще сам Уолт Дисней в 1940-х годах интересовался писателем и его произведениями, хотел снимать биографический фильм с рисованными сказками. Однако студия столкнулась с трудностями, так как не смогла найти способ адаптировать персонаж Снежной королевы к современной аудитории. В течение 1990-х и 2000-х были попытки снова взяться за работу над историей Снежной королевы, но они не принесли результатов. В 2008 году студии удалось убедить Криса Бака (режиссера «Тарзана» 1999 года, который в 2013 году и снимет «Холодное сердце») вернуться работать к ним в Disney, и Бак предлагает несколько идей, одна из которых — создать фильм о Снежной королеве, но не на основе сказки Андерсона, а об истинной любви. Разработка началась под названием «Анна и Снежная королева», но к 2010 году проект зашел в тупик.

В 2011 году компания Disney объявила о новом названии фильма — «Холодное сердце». По-прежнему главная проблема была в образе Снежной королевы, а сюжет не был близок современным зрителям. И тут создатели сделали важный шаг: переписали персонаж Анны, прообразом которой была Герда. Сценаристы переписывают сюжет, делая отношения сестер ключевой линией. Студия Disney даже провела «Саммит сестер», на котором женщин со всей студии, выросших с сестрами, попросили рассказать про свои отношения с родственницами. Интересно, что в 1-й части Эльза научилась контролировать дар, но истинной Снежной королевой становится лишь в сиквеле, хотя первоначально студия не планировала продолжение. Эльза становится Снежной королевой в конце 2-й части, когда входит в Ахтохаллан, узнав секреты происхождения своего дара. И это перевоплощение видно в образе Эльзы. Кстати, первое значительное изменение ее образа произошло в 1-й части, когда она освободилась от внутреннего истязающего самоконтроля.

«Холодный» подход к разрушению стереотипов

Для начала скажем, какие традиции Disney соблюдены в «Холодном сердце». Как часто бывает в диснеевских картинах, главные героини — королевские особы, они лишаются родителей в самом начале истории. Хотя Анна и Эльза не входят в список диснеевских принцесс, все же они продолжают традицию ярких женских образов. Также персонажи ищут настоящую любовь. Есть и комичный персонаж, в данном случае это Олаф. Но «Холодное сердце» играет со стереотипами, презентуя новый взгляд на привычные сюжетные линии. Одна из главных идей мультфильма в том, что нет никакого спасительного поцелуя истинной любви. Методы, которые оживили Спящую красавицу, сегодня неактуальны. Создатели фильма показывают, что истинная любовь — это не всегда отношения между мужчиной и женщиной. В «Холодном сердце» настоящие глубокие и чистые чувства были между сестрами.

В 1-й части Анна собирается выйти замуж за первого встречного. Но эта история не заканчивается традиционным хеппи-эндом. Принц Ханс, избранник Анны, оказывается предателем, который хочет захватить власть в королевстве и избавиться от рыжеволосой принцессы. Эта история более жизненна, нежели стереотипы из старых мультфильмов про идеальных принцесс. Мечта выйти замуж за принца может иметь оборотную сторону. В итоге Анна влюбляется в простолюдина Кристофа, от которого пахнет оленем.

Стоит отметить, что первые героини диснеевских мультфильмов выходили замуж за принца и на этом история прекращалась — в то время и правда замужество для девушки было практически единственным способом наладить жизнь. Анна не вышла замуж за Кристофа в 1-й части, а во 2-й влюбленный молодой человек неумело пытается сделать предложение руки и сердца. А в какой-то момент она и вовсе размышляет в песне о том, что не знает, чего ждать от любви. Потому что любовь — это не просто идеальная история поисков жениха. И «Холодное сердце» показывает девочкам, что не нужно ждать принца и идеальных отношений.

Идентификация персонажа — важная деталь успеха картины: зрителям должны быть близки персонажи и их проблемы. А Эльза — нетипичная принцесса для диснеевских историй: в ней доброта граничит с магией, приносящей разрушения. Героиня ошибается, ведет себя в итоге не так, как ожидают от нее окружающие. Она перестает себя контролировать, подавлять эмоции и держать внутри все переживания. Эльза разрешила себе злиться. Поэтому кто-то увидит в этой истории отражение того, как он сам сдерживает свои эмоции, или того, как общество накладывает ограничения, которые приносят страдания. Мы видим, что и принцессы могут быть неидеальными, и если человек поступает плохо, то это не означает, что он плохой или чудовище. Пора хороших девочек подходит к концу, что отчетливо видно в том числе и в новом мультфильме Disney «Райя и последний дракон».

Анна тоже не соответствует традиционному пониманию идеальности. С утра она взъерошена, ей сложно быть сдержанной, она проспала в самый важный день ее жизни, по ее же словам, — день коронации сестры. Ее утро реально. Если вспомнить первых диснеевских принцесс, то они всегда безупречны. Например, Белоснежка идеальна даже во сне.

Кстати, коронация Эльзы в 1-й части мультфильма — это единственный день, когда ворота замка планируют открыть. До этого Анна страдает от одиночества и возлагает надежды на то, что в день коронации встретит принца и выйдет за него замуж. Здесь словно обыгрывается в том числе и привычный сюжет, когда принцесса заточена в замке и ей на выручку должен прийти прекрасный мужественный спаситель королевских кровей.

Залог успеха, скрытый в снеге

Студия задалась вопросом, как создать правдоподобный снег. Художники и специалисты по спецэффектам отправились в Вайоминг, чтобы прогуляться по глубокому снегу, и слушали лекции о том, как образуется лед и снежники. В итоге был изобретен анимационный генератор, который создал 2 000 разных снежинок. Специально изобретенные компьютерные программы позволили сделать снег, по словам создателей, важным персонажем фильма.

В итоге был изобретен анимационный генератор, который создал 2 000 разных снежинок. Специально изобретенные компьютерные программы позволили сделать снег, по словам создателей, важным персонажем фильма. Но было и еще несколько важных шагов в создании новинок анимации, которые и сделали картину такой знаменитой. Одна из программ помогала анимировать волосы и мех. Например, шевелюра Эльзы содержит 420 000 волосков, в то время как у реального человека их всего 100 000.

«Холодное сердце — 2» также не осталось без анимационных новинок. Чтобы создать внешний вид водяной лошади, потребовалось 8 месяцев. Ведь, по сути, это вода в воде, и создание подобного «жидкого» персонажа — вызов для аниматоров, которые даже перевыполнили свою работу, сделав коня невероятно реалистичным. Им пришлось его еще и стилизовать под анимацию мультфильма.

Сейчас фильмы соревнуются по количеству собранных средств. И это понятно, ведь мы делаем выбор в пользу какого-либо фильма в том числе и деньгами, покупая, например, билет в кинотеатр. А покупку совершают взрослые, так что за ними конечное решение. Современные родители выросли в том числе на образах Белоснежки, Золушки и Спящей красавицы, простоватых и влюбляющихся в первых встречных. А «Холодное сердце» ярко и убедительно разрушило эти стереотипы, умело их обыграв в интересной истории про Снежную королеву, также известную нам с детства.